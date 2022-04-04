https://tr.sputniknews.com/20220404/cumhurbaskani-erdogan-sirbistan-cumhurbaskani-vucic-ile-telefonda-gorustu-1055314558.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 04.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-04T21:58+0300

2022-04-04T21:58+0300

2022-04-04T22:02+0300

dünya

ukrayna krizi

recep tayyip erdoğan

aleksandr vucic

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Sırbistan ilişkileri ve Rusya-Ukrayna ilişkileri dahil bölgesel konular ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aleksandar Vucic’i Sırbistan Cumhurbaşkanlığına yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ederek, seçim sonuçlarının dost Sırbistan halkı için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun yıllardır birlikte inşa ettikleri dostluğun ve verimli iş birliğinin Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’in yeni görev döneminde dayanışma ve samimiyetle daha da pekişeceğine inandığını ifade etti.Rusya-Ukrayna savaşından tüm bölgenin farklı boyutlarıyla etkilendiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, barışın tesisi için ellerinden gelen tüm gayreti göstermeye devam ettiklerini; sorumlu liderler olarak yapıcı mesajlar vermeyi sürdürmeleri, bu zor dönemde bölgeye daha fazla istikrar ve güvenlik sağlamaları gerektiğini dile getirdi.

https://tr.sputniknews.com/20220403/sirbistanda-secim-sandiklari-kapandi-1055284547.html

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ukrayna krizi, recep tayyip erdoğan, aleksandr vucic