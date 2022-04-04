https://tr.sputniknews.com/20220404/lavrov-rusyaya-yaptirimlar-dunya-ekonomisini-cok-agir-vuruyor-1055312807.html

Lavrov: Rusya’ya yaptırımlar dünya ekonomisini çok ağır vuruyor

Lavrov: Rusya’ya yaptırımlar dünya ekonomisini çok ağır vuruyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’ya uygulanan yaptırımların dünya ekonomisini çok ağır vurduğunu belirtti. 04.04.2022, Sputnik Türkiye

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ukrayna krizi

sergey lavrov

yaptırım

rusya

arap birliği

ukrayna

buça

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Moskova’da Arap Birliği Temas Grubu’yla Ukrayna konulu görüşmenin ardından basın toplantısında konuşan Lavrov, “Batı’nın Rusya’ya yönelik ilan ettiği tamamen gayri meşru, yasadışı ve emsali olmayan yaptırımlar her şeyden önce dünya ekonomisini, özellikle de Rus tarım ürünlerinin, gübrenin ve diğer birçok ürünün tüketicileri olan ülkeleri çok ağır vuruyor” ifadesini kullandı.Lavrov: Ukrayna’daki özel operasyonla ilgili fake’leri meydana çıkaracağızLavrov, Buça’da sivillerin öldürüldüğü yönündeki haberlerle ilgili şu açıklamada bulundu: Lavrov: Heyetler arasındaki görüşme sonuç verince Putin ve Zelenskiy görüşebilecekLavrov, “Başkan Putin’in de defalarca dile getirdiği gibi, Rusya-Ukrayna Zirvesi, heyetler arasındaki görüşmeden sonuç çıkınca gerçekleşebilir. Bu sonucun saptanması için böyle bir zirve yapılabilir” dedi.

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sergey lavrov, yaptırım, rusya, arap birliği, ukrayna, buça