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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220404/lavrov-rusyaya-yaptirimlar-dunya-ekonomisini-cok-agir-vuruyor-1055312807.html
Lavrov: Rusya’ya yaptırımlar dünya ekonomisini çok ağır vuruyor
Lavrov: Rusya’ya yaptırımlar dünya ekonomisini çok ağır vuruyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’ya uygulanan yaptırımların dünya ekonomisini çok ağır vurduğunu belirtti. 04.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-04T20:13+0300
2022-04-04T20:38+0300
ukrayna krizi
sergey lavrov
yaptırım
rusya
arap birliği
ukrayna
buça
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Moskova’da Arap Birliği Temas Grubu’yla Ukrayna konulu görüşmenin ardından basın toplantısında konuşan Lavrov, “Batı’nın Rusya’ya yönelik ilan ettiği tamamen gayri meşru, yasadışı ve emsali olmayan yaptırımlar her şeyden önce dünya ekonomisini, özellikle de Rus tarım ürünlerinin, gübrenin ve diğer birçok ürünün tüketicileri olan ülkeleri çok ağır vuruyor” ifadesini kullandı.Lavrov: Ukrayna’daki özel operasyonla ilgili fake’leri meydana çıkaracağızLavrov, Buça’da sivillerin öldürüldüğü yönündeki haberlerle ilgili şu açıklamada bulundu: Lavrov: Heyetler arasındaki görüşme sonuç verince Putin ve Zelenskiy görüşebilecekLavrov, “Başkan Putin’in de defalarca dile getirdiği gibi, Rusya-Ukrayna Zirvesi, heyetler arasındaki görüşmeden sonuç çıkınca gerçekleşebilir. Bu sonucun saptanması için böyle bir zirve yapılabilir” dedi.
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sergey lavrov, yaptırım, rusya, arap birliği, ukrayna, buça

Lavrov: Rusya’ya yaptırımlar dünya ekonomisini çok ağır vuruyor

20:13 04.04.2022 (güncellendi: 20:38 04.04.2022)
© Sputnik / Максим Блинов / Fotoğraf bankasına girRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2022
© Sputnik / Максим Блинов
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’ya uygulanan yaptırımların dünya ekonomisini çok ağır vurduğunu belirtti.
Moskova’da Arap Birliği Temas Grubu’yla Ukrayna konulu görüşmenin ardından basın toplantısında konuşan Lavrov, “Batı’nın Rusya’ya yönelik ilan ettiği tamamen gayri meşru, yasadışı ve emsali olmayan yaptırımlar her şeyden önce dünya ekonomisini, özellikle de Rus tarım ürünlerinin, gübrenin ve diğer birçok ürünün tüketicileri olan ülkeleri çok ağır vuruyor” ifadesini kullandı.

Lavrov: Ukrayna’daki özel operasyonla ilgili fake’leri meydana çıkaracağız

Lavrov, Buça’da sivillerin öldürüldüğü yönündeki haberlerle ilgili şu açıklamada bulundu:
“Bu tür fake’leri meydana çıkaracağız. Daha önce mart başında, Mariupol’de doğum evindeki trajedi olarak gösterilmeye çalıştıkları gibi. Rus ordusu, varlığını yeniden yapılandırılmasının bir parçası olarak 30 Mart’ta Buça şehrini terk etti. Ardından 3 gün boyunca Buça Belediye Başkanı televizyona çıkarak şehrine normal hayata dönmeye başladığını, Ukrayna ordusunun oraya girdiğini söylüyordu, sokakları gösteriyorlardı, hiçbir ceset yoktu. Üç gün sonra da böyle bir mizanseni organize etmeye karar verdiler.”
https://t.me/rtnews/23136

Lavrov: Heyetler arasındaki görüşme sonuç verince Putin ve Zelenskiy görüşebilecek

Lavrov, “Başkan Putin’in de defalarca dile getirdiği gibi, Rusya-Ukrayna Zirvesi, heyetler arasındaki görüşmeden sonuç çıkınca gerçekleşebilir. Bu sonucun saptanması için böyle bir zirve yapılabilir” dedi.
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