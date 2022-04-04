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https://tr.sputniknews.com/20220404/nyt-muhabirlerinin-kitabina-gore-biden-murdoch-icin-dunyanin-en-tehlikeli-adami-dedi-1055304078.html
NYT muhabirlerinin kitabına göre Biden, Murdoch için 'dünyanın en tehlikeli adamı' dedi
NYT muhabirlerinin kitabına göre Biden, Murdoch için 'dünyanın en tehlikeli adamı' dedi
ABD'de yayına hazırlanan yeni bir kitapta, Başkan Joe Biden'ın, muhafazakar tabanla aynı çizgide, Cumhuriyetçi Parti'ye yakın, önceki Başkan Donald Trump... 04.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-04T15:09+0300
2022-04-04T15:32+0300
dünya
rupert murdoch
joe biden
donald trump
fox
fox news
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The New York Times'ın (NYT) iç siyaset muhabirleri olan ve CNN'de siyasi analistlik yapan Jonathan Martin ile Alexander Burns, birlikte yazdıkları kitapta, Başkan Joe Biden'ın medyayla ilgili bazı özel yorumlarına yer verdi. 'Bu Geçmeyecek: Trump, Biden ve Amerika'nın Geleceği İçin Savaş' (This Will Not Pass: Trump, Biden, and the Battle for America's Future) isimli kitaba göre muhafazakar tabanla aynı çizgide, Cumhuriyetçi Parti'ye yakın, önceki Başkan Donald Trump yanlısı bilinen Fox News kanalını 'ABD'deki en yıkıcı güçlerden biri' diye değerlendiren Biden, Fox'un da sahibi olan medya devi Murdoch hakkında daha da sert görüşlere sahip. Kasım 2020 seçimlerini kazanan, Ocak 2021'de koltuğa oturan Biden'ın 2021 ortasında adı açıklanmayan bir çalışma arkadaşına "Murdoch, dünyadaki en tehlikeli adam" dediği aktarılan kitapta, Fox, 'aşılar hakkında şüphe uyandırma, 6 Ocak 2021 Kongre baskını hakkında çılgın komplo teorileri yaymanın eşliğinde Biden karşıtı program seli' diye tasvir edildi. Biden'ın pek çok müttefiki, aynı bakış açısından hareketle Fox'u kınarken, Rupert Murdoch ile oğlu, şirketin CEO'su Lachlan'ı, ana akım medya dışı görüşleri, Trump yandaşlığıyla tanınan, Trump'a WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ı affetmesi çağrısı yapmışlığı da bulunan Tucker Carlson gibi sunuculara mikrofon verdiği için eleştiriyor. Ancak ABD Başkanı'nın tüm konuşma, mülakat, tweet ve diğer açıklamalarının yer aldığı Factba.se veri tabanına göre bugüne dek Biden, kamuoyu önünde Murdoch aleyhine hiç konuşmadı. Dolayısıyla mayısta piyasaya çıkacak 'Bu Geçmeyecek' kitabındaki alıntı, bu yöndeki ilk veri oldu.Beyaz Saray Sözcüsü, iddiaya ilişkin soruları yanıtlamadı. Zaman zaman Fox'un Beyaz Saray muhabiri Peter Doocy ile dalaşan Biden, ocakta mikrofonun açık olduğunu fark etmeyerek 'aptal ...... çocuğu' diye söz ettiği Doocy'den daha sonra telefon ederek özür diledi.Fox'un muhalif yayıncılığını ara sıra iğneleyen Biden, ekimde CNN'nin halkla buluşma programında "Ne kadar popüler olduğumu öğrenmek için Fox'u açtım" sözleriyle katılımcılara kahkaha attırdı. Yeni kitap ise Demokrat Partili ABD Başkanı'nın Fox'un patronu hakkında kapalı kapılar ardında çok daha karanlık hükümler verdiğine işaret ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20210326/trumpin-secim-hilesi-iddiasina-malzeme-edilen-oy-makinesi-sirketinden-fox-newsa-16-milyar-dolarlik-1044126192.html
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rupert murdoch, joe biden, donald trump, fox, fox news

NYT muhabirlerinin kitabına göre Biden, Murdoch için 'dünyanın en tehlikeli adamı' dedi

15:09 04.04.2022 (güncellendi: 15:32 04.04.2022)
© REUTERS / Hyungwon KangMedya devi Rupert Murdoch
Medya devi Rupert Murdoch - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2022
© REUTERS / Hyungwon Kang
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ABD'de yayına hazırlanan yeni bir kitapta, Başkan Joe Biden'ın, muhafazakar tabanla aynı çizgide, Cumhuriyetçi Parti'ye yakın, önceki Başkan Donald Trump yanlısı bilinen Fox News kanalının da sahibi olan medya baronu Rupert Murdoch'ı 'dünyanın en tehlikeli adamı' diye nitelediği iddia edildi.
The New York Times'ın (NYT) iç siyaset muhabirleri olan ve CNN'de siyasi analistlik yapan Jonathan Martin ile Alexander Burns, birlikte yazdıkları kitapta, Başkan Joe Biden'ın medyayla ilgili bazı özel yorumlarına yer verdi.
'Bu Geçmeyecek: Trump, Biden ve Amerika'nın Geleceği İçin Savaş' (This Will Not Pass: Trump, Biden, and the Battle for America's Future) isimli kitaba göre muhafazakar tabanla aynı çizgide, Cumhuriyetçi Parti'ye yakın, önceki Başkan Donald Trump yanlısı bilinen Fox News kanalını 'ABD'deki en yıkıcı güçlerden biri' diye değerlendiren Biden, Fox'un da sahibi olan medya devi Murdoch hakkında daha da sert görüşlere sahip.
Kasım 2020 seçimlerini kazanan, Ocak 2021'de koltuğa oturan Biden'ın 2021 ortasında adı açıklanmayan bir çalışma arkadaşına "Murdoch, dünyadaki en tehlikeli adam" dediği aktarılan kitapta, Fox, 'aşılar hakkında şüphe uyandırma, 6 Ocak 2021 Kongre baskını hakkında çılgın komplo teorileri yaymanın eşliğinde Biden karşıtı program seli' diye tasvir edildi.
Biden'ın pek çok müttefiki, aynı bakış açısından hareketle Fox'u kınarken, Rupert Murdoch ile oğlu, şirketin CEO'su Lachlan'ı, ana akım medya dışı görüşleri, Trump yandaşlığıyla tanınan, Trump'a WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ı affetmesi çağrısı yapmışlığı da bulunan Tucker Carlson gibi sunuculara mikrofon verdiği için eleştiriyor.
Ancak ABD Başkanı'nın tüm konuşma, mülakat, tweet ve diğer açıklamalarının yer aldığı Factba.se veri tabanına göre bugüne dek Biden, kamuoyu önünde Murdoch aleyhine hiç konuşmadı. Dolayısıyla mayısta piyasaya çıkacak 'Bu Geçmeyecek' kitabındaki alıntı, bu yöndeki ilk veri oldu.
Beyaz Saray Sözcüsü, iddiaya ilişkin soruları yanıtlamadı.
ABD'de erken oy verme işlemi başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2021
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Trump'ın seçim hilesi iddiasına malzeme edilen oy makinesi şirketinden Fox News'a 1.6 milyar dolarlık iftira davası
26 Mart 2021, 18:06
Zaman zaman Fox'un Beyaz Saray muhabiri Peter Doocy ile dalaşan Biden, ocakta mikrofonun açık olduğunu fark etmeyerek 'aptal ...... çocuğu' diye söz ettiği Doocy'den daha sonra telefon ederek özür diledi.
Fox'un muhalif yayıncılığını ara sıra iğneleyen Biden, ekimde CNN'nin halkla buluşma programında "Ne kadar popüler olduğumu öğrenmek için Fox'u açtım" sözleriyle katılımcılara kahkaha attırdı.
Yeni kitap ise Demokrat Partili ABD Başkanı'nın Fox'un patronu hakkında kapalı kapılar ardında çok daha karanlık hükümler verdiğine işaret ediyor.
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