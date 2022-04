https://tr.sputniknews.com/20220404/nyt-muhabirlerinin-kitabina-gore-biden-murdoch-icin-dunyanin-en-tehlikeli-adami-dedi-1055304078.html

NYT muhabirlerinin kitabına göre Biden, Murdoch için 'dünyanın en tehlikeli adamı' dedi

NYT muhabirlerinin kitabına göre Biden, Murdoch için 'dünyanın en tehlikeli adamı' dedi

ABD'de yayına hazırlanan yeni bir kitapta, Başkan Joe Biden'ın, muhafazakar tabanla aynı çizgide, Cumhuriyetçi Parti'ye yakın, önceki Başkan Donald Trump... 04.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-04T15:09+0300

2022-04-04T15:09+0300

2022-04-04T15:32+0300

dünya

rupert murdoch

joe biden

donald trump

fox

fox news

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101596/35/1015963577_0:27:1056:621_1920x0_80_0_0_71190ad70c1f995dab120bea37ad4ff7.jpg

The New York Times'ın (NYT) iç siyaset muhabirleri olan ve CNN'de siyasi analistlik yapan Jonathan Martin ile Alexander Burns, birlikte yazdıkları kitapta, Başkan Joe Biden'ın medyayla ilgili bazı özel yorumlarına yer verdi. 'Bu Geçmeyecek: Trump, Biden ve Amerika'nın Geleceği İçin Savaş' (This Will Not Pass: Trump, Biden, and the Battle for America's Future) isimli kitaba göre muhafazakar tabanla aynı çizgide, Cumhuriyetçi Parti'ye yakın, önceki Başkan Donald Trump yanlısı bilinen Fox News kanalını 'ABD'deki en yıkıcı güçlerden biri' diye değerlendiren Biden, Fox'un da sahibi olan medya devi Murdoch hakkında daha da sert görüşlere sahip. Kasım 2020 seçimlerini kazanan, Ocak 2021'de koltuğa oturan Biden'ın 2021 ortasında adı açıklanmayan bir çalışma arkadaşına "Murdoch, dünyadaki en tehlikeli adam" dediği aktarılan kitapta, Fox, 'aşılar hakkında şüphe uyandırma, 6 Ocak 2021 Kongre baskını hakkında çılgın komplo teorileri yaymanın eşliğinde Biden karşıtı program seli' diye tasvir edildi. Biden'ın pek çok müttefiki, aynı bakış açısından hareketle Fox'u kınarken, Rupert Murdoch ile oğlu, şirketin CEO'su Lachlan'ı, ana akım medya dışı görüşleri, Trump yandaşlığıyla tanınan, Trump'a WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ı affetmesi çağrısı yapmışlığı da bulunan Tucker Carlson gibi sunuculara mikrofon verdiği için eleştiriyor. Ancak ABD Başkanı'nın tüm konuşma, mülakat, tweet ve diğer açıklamalarının yer aldığı Factba.se veri tabanına göre bugüne dek Biden, kamuoyu önünde Murdoch aleyhine hiç konuşmadı. Dolayısıyla mayısta piyasaya çıkacak 'Bu Geçmeyecek' kitabındaki alıntı, bu yöndeki ilk veri oldu.Beyaz Saray Sözcüsü, iddiaya ilişkin soruları yanıtlamadı. Zaman zaman Fox'un Beyaz Saray muhabiri Peter Doocy ile dalaşan Biden, ocakta mikrofonun açık olduğunu fark etmeyerek 'aptal ...... çocuğu' diye söz ettiği Doocy'den daha sonra telefon ederek özür diledi.Fox'un muhalif yayıncılığını ara sıra iğneleyen Biden, ekimde CNN'nin halkla buluşma programında "Ne kadar popüler olduğumu öğrenmek için Fox'u açtım" sözleriyle katılımcılara kahkaha attırdı. Yeni kitap ise Demokrat Partili ABD Başkanı'nın Fox'un patronu hakkında kapalı kapılar ardında çok daha karanlık hükümler verdiğine işaret ediyor.

https://tr.sputniknews.com/20210326/trumpin-secim-hilesi-iddiasina-malzeme-edilen-oy-makinesi-sirketinden-fox-newsa-16-milyar-dolarlik-1044126192.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rupert murdoch, joe biden, donald trump, fox, fox news