https://tr.sputniknews.com/20220404/otomobilinde-uyuyakaldi-telefon-ve-altinlari-calindi-1055304849.html

Otomobilinde uyuyakaldı, telefon ve altınları çalındı

Otomobilinde uyuyakaldı, telefon ve altınları çalındı

İzmir'in Buca ilçesinde, gece otomobilinde uyuyakalan sürücüyü fark eden 2 şüpheli, aralık kalan camdan kapıyı açarak içerdeki 2 cep telefonu ve 5 ata altını... 04.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-04T15:25+0300

2022-04-04T15:25+0300

2022-04-04T15:33+0300

izmir

türkiye

otomobil

hırsızlık

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Otomobil yedek parça alım satımı yapan 20 yaşındaki Durmuş Samet Zeybek'in, otomobilinde uyuyakaldığını fark eden 2 kişi araca yaklaştı. Sürücü tarafındaki camın aralık olmasını fırsat bilen şüphelilerden biri kolunu içeri uzatıp kapıyı açtı. Ardından aracın arka sağ kapısına yönelip, onu da açan şüpheliler, koltukta bulunan 2 cep telefonu ve 5 ata altınını alıp kaçtı.O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Uyanınca hırsızlığı fark eden Zeybek'in ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, iki kişi olduklarını belirledikleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Durmuş Samet Zeybek, "Gece havalimanına arkadaşımı bırakmıştım. Dönüşte evimin önüne park ettim. Çok yoğun bir iş günü geçmişti. Aracımla uyuyakalmışım. Bunu durumu fark eden hırsızlar, aracımda bulunan 5 ata altını ile 2 cep telefonunu almış. Altınları çeyiz için almıştık. Eve götürecektim, çalındı. Buradan hırsızlara sesleniyorum. Çaldıklarını geri getirsinler" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220331/motokuryeye-carpip-976-bin-tlyi-gaspettiler-1055211209.html

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izmir, otomobil, hırsızlık