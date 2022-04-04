https://tr.sputniknews.com/20220404/turkiye-kupasi-finalinin-yeri-ve-tarihi-belli-oldu-1055308112.html
Türkiye Kupası finalinin yeri ve tarihi belli oldu
Türkiye Kupası finalinin yeri ve tarihi belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası final maçının Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını duyurdu. 04.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-04T16:51+0300
2022-04-04T16:51+0300
2022-04-04T17:01+0300
türkiye futbol federasyonu (tff)
atatürk olimpiyat stadı
spor
ziraat türkiye kupası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/04/1055308086_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4894459acdd97de4a96843036a9b9bb0.jpg
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 2021-2022 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinin İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasını kararlaştırdı.26 Mayıs 2022 Perşembe günü yapılacak final müsabakası saat 20.45'te başlayacak.
https://tr.sputniknews.com/20220304/ziraat-turkiye-kupasinda-yari-final-eslesmeleri-belli-oldu-1054416951.html
atatürk olimpiyat stadı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/04/1055308086_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_9ccb23b55dd85f0d02467df0e607d79b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye futbol federasyonu (tff), atatürk olimpiyat stadı, ziraat türkiye kupası
Türkiye Kupası finalinin yeri ve tarihi belli oldu
16:51 04.04.2022 (güncellendi: 17:01 04.04.2022) Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası final maçının Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 2021-2022 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinin İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasını kararlaştırdı.
26 Mayıs 2022 Perşembe günü yapılacak final müsabakası saat 20.45'te başlayacak.