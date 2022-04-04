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https://tr.sputniknews.com/20220404/turkiye-kupasi-finalinin-yeri-ve-tarihi-belli-oldu-1055308112.html
Türkiye Kupası finalinin yeri ve tarihi belli oldu
Türkiye Kupası finalinin yeri ve tarihi belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası final maçının Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını duyurdu. 04.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-04T16:51+0300
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türkiye futbol federasyonu (tff)
atatürk olimpiyat stadı
spor
ziraat türkiye kupası
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 2021-2022 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinin İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasını kararlaştırdı.26 Mayıs 2022 Perşembe günü yapılacak final müsabakası saat 20.45'te başlayacak.
https://tr.sputniknews.com/20220304/ziraat-turkiye-kupasinda-yari-final-eslesmeleri-belli-oldu-1054416951.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), atatürk olimpiyat stadı, ziraat türkiye kupası

Türkiye Kupası finalinin yeri ve tarihi belli oldu

16:51 04.04.2022 (güncellendi: 17:01 04.04.2022)
© AAAtatürk Olimpiyat Stadı
Atatürk Olimpiyat Stadı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2022
© AA
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Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası final maçının Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 2021-2022 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinin İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasını kararlaştırdı.
26 Mayıs 2022 Perşembe günü yapılacak final müsabakası saat 20.45'te başlayacak.
Ziraat Türkiye Kupası - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2022
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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu
4 Mart, 00:15
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