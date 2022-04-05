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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220405/donetsk-halk-cumhuriyeti-mariupol-limaninda-turk-gemisi-azburgdan-dumanlar-yukseliyor-1055325339.html
Donetsk: Mariupol limanında Dominik bandıralı Türk gemisi Azburg'dan dumanlar yükseliyor
Donetsk: Mariupol limanında Dominik bandıralı Türk gemisi Azburg'dan dumanlar yükseliyor
Ukraynalı aşırı milliyetçilerin Mariupol limanındaki yabancı bandıralı gemilere saldırdığını anlatan Donetsk Halk Cumhuriyeti Halk Milisi Sözcüsü Eduard... 05.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-05T13:42+0300
2022-04-05T13:59+0300
donetsk
türk
gemi
ukrayna krizi
eduard basurin
ukrayna
mariupol
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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Milisi Sözcüsü Eduard Basurin, Dominik Cumhuriyeti bandıralı Türk gemisi Azburg'dan dumanlar yükseldiğini duyurdu.Basurin, yaptığı açıklamada, "Mariupol limanını elinde tutan ve yenilgilerinin yaklaştığının farkında olan Ukraynalı aşırı milliyetçiler, limanın altyapısını ve limanda bulunan yabancı bandıralı gemileri kasıtlı olarak imha ediyor. Şu an itibarıyla Dominik Cumhuriyeti bandıralı Türk gemisi Azburg'da yangın çıktığı ve gemiden dumanlar yükseldiği bilgisine sahibiz. Gemide 12 Ukrayna vatandaşı bulunuyor" dedi.'Ukraynalı güçlerin Rusya'yı suçlamak için gerçekleştirdiği bir provokasyon olabilir'Bunun Ukrayna güçleri tarafından gerçekleştirilen bir provokasyon olabileceğini kaydeden Basurin, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Özel Harekat Kuvvetleri Bilgi-Psikolojik Harekat Merkezi askerleri, bunu Rus birliklerin topçu atışlarının bir sonucu olarak göstermek için yabancı bandıralı gemileri mürettebatlarıyla birlikte imha etmeye başlamış olabileceğini dışlamıyoruz" ifadelerini kullandı.Azov Taburu komutanlığının söz konusu Bilgi-Psikolojik Harekat Merkezi'yle birlikte özel askeri harekata katılan Rus ve Donetskli askerleri suçlamak amacıyla sahtecilik faaliyetlerine devam ettiğine dikkat çeken sözcü, bundan dolayı Ukraynalı aşırı milliyetçilerin Mariupol limanındaki gemilere yönelik saldırıların sorumluluğunu Rus ordusuna yüklemeye çalışmasından endişe ettiklerini belirtti.'Kiev, yabancı bandıralı gemilerin tahliyesine yönelik resmi talepleri görmezden geliyor'Basurin, aşırı milliyetçilerin özel askeri harekat başlamadan önce liman havzasına mayınlar koyarak kasıtlı şekilde bloke ettiği 6 yabancı bandıralı geminin tahliyesi için Ukrayna yönetimine gönderilen resmi taleplerin Kiev tarafından görmezden gelindiğini vurguladı.
https://tr.sputniknews.com/20220405/fox-news-neo-nazi-azov-taburunun-zulmune-dair-soruya-zelenskiyin-neyseler-o-yanitini-sansurledi-1055321332.html
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donetsk, türk, gemi, eduard basurin, ukrayna, mariupol

Donetsk: Mariupol limanında Dominik bandıralı Türk gemisi Azburg'dan dumanlar yükseliyor

13:42 05.04.2022 (güncellendi: 13:59 05.04.2022)
© REUTERSMariupol
Mariupol - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2022
© REUTERS
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Ukraynalı aşırı milliyetçilerin Mariupol limanındaki yabancı bandıralı gemilere saldırdığını anlatan Donetsk Halk Cumhuriyeti Halk Milisi Sözcüsü Eduard Basurin, Dominik Cumhuriyeti bandıralı Türk gemisi Azburg'dan dumanlar yükseldiğini ifade etti.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Milisi Sözcüsü Eduard Basurin, Dominik Cumhuriyeti bandıralı Türk gemisi Azburg'dan dumanlar yükseldiğini duyurdu.
Basurin, yaptığı açıklamada, "Mariupol limanını elinde tutan ve yenilgilerinin yaklaştığının farkında olan Ukraynalı aşırı milliyetçiler, limanın altyapısını ve limanda bulunan yabancı bandıralı gemileri kasıtlı olarak imha ediyor. Şu an itibarıyla Dominik Cumhuriyeti bandıralı Türk gemisi Azburg'da yangın çıktığı ve gemiden dumanlar yükseldiği bilgisine sahibiz. Gemide 12 Ukrayna vatandaşı bulunuyor" dedi.

'Ukraynalı güçlerin Rusya'yı suçlamak için gerçekleştirdiği bir provokasyon olabilir'

Bunun Ukrayna güçleri tarafından gerçekleştirilen bir provokasyon olabileceğini kaydeden Basurin, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Özel Harekat Kuvvetleri Bilgi-Psikolojik Harekat Merkezi askerleri, bunu Rus birliklerin topçu atışlarının bir sonucu olarak göstermek için yabancı bandıralı gemileri mürettebatlarıyla birlikte imha etmeye başlamış olabileceğini dışlamıyoruz" ifadelerini kullandı.
Azov Taburu komutanlığının söz konusu Bilgi-Psikolojik Harekat Merkezi'yle birlikte özel askeri harekata katılan Rus ve Donetskli askerleri suçlamak amacıyla sahtecilik faaliyetlerine devam ettiğine dikkat çeken sözcü, bundan dolayı Ukraynalı aşırı milliyetçilerin Mariupol limanındaki gemilere yönelik saldırıların sorumluluğunu Rus ordusuna yüklemeye çalışmasından endişe ettiklerini belirtti.

'Kiev, yabancı bandıralı gemilerin tahliyesine yönelik resmi talepleri görmezden geliyor'

Basurin, aşırı milliyetçilerin özel askeri harekat başlamadan önce liman havzasına mayınlar koyarak kasıtlı şekilde bloke ettiği 6 yabancı bandıralı geminin tahliyesi için Ukrayna yönetimine gönderilen resmi taleplerin Kiev tarafından görmezden gelindiğini vurguladı.
Fox News sunucusu Bret Baier'in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile 1 Nisan 2022 tarihli röportajından ekran görüntüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2022
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