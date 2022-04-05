https://tr.sputniknews.com/20220405/donetsk-halk-cumhuriyeti-mariupol-limaninda-turk-gemisi-azburgdan-dumanlar-yukseliyor-1055325339.html
Donetsk: Mariupol limanında Dominik bandıralı Türk gemisi Azburg'dan dumanlar yükseliyor
Donetsk: Mariupol limanında Dominik bandıralı Türk gemisi Azburg'dan dumanlar yükseliyor
Ukraynalı aşırı milliyetçilerin Mariupol limanındaki yabancı bandıralı gemilere saldırdığını anlatan Donetsk Halk Cumhuriyeti Halk Milisi Sözcüsü Eduard... 05.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-05T13:42+0300
2022-04-05T13:42+0300
2022-04-05T13:59+0300
donetsk
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ukrayna krizi
eduard basurin
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mariupol
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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Milisi Sözcüsü Eduard Basurin, Dominik Cumhuriyeti bandıralı Türk gemisi Azburg'dan dumanlar yükseldiğini duyurdu.Basurin, yaptığı açıklamada, "Mariupol limanını elinde tutan ve yenilgilerinin yaklaştığının farkında olan Ukraynalı aşırı milliyetçiler, limanın altyapısını ve limanda bulunan yabancı bandıralı gemileri kasıtlı olarak imha ediyor. Şu an itibarıyla Dominik Cumhuriyeti bandıralı Türk gemisi Azburg'da yangın çıktığı ve gemiden dumanlar yükseldiği bilgisine sahibiz. Gemide 12 Ukrayna vatandaşı bulunuyor" dedi.'Ukraynalı güçlerin Rusya'yı suçlamak için gerçekleştirdiği bir provokasyon olabilir'Bunun Ukrayna güçleri tarafından gerçekleştirilen bir provokasyon olabileceğini kaydeden Basurin, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Özel Harekat Kuvvetleri Bilgi-Psikolojik Harekat Merkezi askerleri, bunu Rus birliklerin topçu atışlarının bir sonucu olarak göstermek için yabancı bandıralı gemileri mürettebatlarıyla birlikte imha etmeye başlamış olabileceğini dışlamıyoruz" ifadelerini kullandı.Azov Taburu komutanlığının söz konusu Bilgi-Psikolojik Harekat Merkezi'yle birlikte özel askeri harekata katılan Rus ve Donetskli askerleri suçlamak amacıyla sahtecilik faaliyetlerine devam ettiğine dikkat çeken sözcü, bundan dolayı Ukraynalı aşırı milliyetçilerin Mariupol limanındaki gemilere yönelik saldırıların sorumluluğunu Rus ordusuna yüklemeye çalışmasından endişe ettiklerini belirtti.'Kiev, yabancı bandıralı gemilerin tahliyesine yönelik resmi talepleri görmezden geliyor'Basurin, aşırı milliyetçilerin özel askeri harekat başlamadan önce liman havzasına mayınlar koyarak kasıtlı şekilde bloke ettiği 6 yabancı bandıralı geminin tahliyesi için Ukrayna yönetimine gönderilen resmi taleplerin Kiev tarafından görmezden gelindiğini vurguladı.
https://tr.sputniknews.com/20220405/fox-news-neo-nazi-azov-taburunun-zulmune-dair-soruya-zelenskiyin-neyseler-o-yanitini-sansurledi-1055321332.html
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donetsk, türk, gemi, eduard basurin, ukrayna, mariupol
Donetsk: Mariupol limanında Dominik bandıralı Türk gemisi Azburg'dan dumanlar yükseliyor
13:42 05.04.2022 (güncellendi: 13:59 05.04.2022) Abone ol
Ukraynalı aşırı milliyetçilerin Mariupol limanındaki yabancı bandıralı gemilere saldırdığını anlatan Donetsk Halk Cumhuriyeti Halk Milisi Sözcüsü Eduard Basurin, Dominik Cumhuriyeti bandıralı Türk gemisi Azburg'dan dumanlar yükseldiğini ifade etti.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Milisi Sözcüsü Eduard Basurin, Dominik Cumhuriyeti bandıralı Türk gemisi Azburg'dan dumanlar yükseldiğini duyurdu.
Basurin, yaptığı açıklamada, "Mariupol limanını elinde tutan ve yenilgilerinin yaklaştığının farkında olan Ukraynalı aşırı milliyetçiler, limanın altyapısını ve limanda bulunan yabancı bandıralı gemileri kasıtlı olarak imha ediyor. Şu an itibarıyla Dominik Cumhuriyeti bandıralı Türk gemisi Azburg'da yangın çıktığı ve gemiden dumanlar yükseldiği bilgisine sahibiz. Gemide 12 Ukrayna vatandaşı bulunuyor" dedi.
'Ukraynalı güçlerin Rusya'yı suçlamak için gerçekleştirdiği bir provokasyon olabilir'
Bunun Ukrayna güçleri tarafından gerçekleştirilen bir provokasyon olabileceğini kaydeden Basurin, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Özel Harekat Kuvvetleri Bilgi-Psikolojik Harekat Merkezi askerleri, bunu Rus birliklerin topçu atışlarının bir sonucu olarak göstermek için yabancı bandıralı gemileri mürettebatlarıyla birlikte imha etmeye başlamış olabileceğini dışlamıyoruz" ifadelerini kullandı.
Azov Taburu komutanlığının söz konusu Bilgi-Psikolojik Harekat Merkezi'yle birlikte özel askeri harekata katılan Rus ve Donetskli askerleri suçlamak amacıyla sahtecilik faaliyetlerine devam ettiğine dikkat çeken sözcü, bundan dolayı Ukraynalı aşırı milliyetçilerin Mariupol limanındaki gemilere yönelik saldırıların sorumluluğunu Rus ordusuna yüklemeye çalışmasından endişe ettiklerini belirtti.
'Kiev, yabancı bandıralı gemilerin tahliyesine yönelik resmi talepleri görmezden geliyor'
Basurin, aşırı milliyetçilerin özel askeri harekat başlamadan önce liman havzasına mayınlar koyarak kasıtlı şekilde bloke ettiği 6 yabancı bandıralı geminin tahliyesi için Ukrayna yönetimine gönderilen resmi taleplerin Kiev tarafından görmezden gelindiğini vurguladı.