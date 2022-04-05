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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220405/fox-news-neo-nazi-azov-taburunun-zulmune-dair-soruya-zelenskiyin-neyseler-o-yanitini-sansurledi-1055321332.html
Fox News, neo-Nazi Azov Taburunun zulmüne dair soruya Zelenskiy'in 'Neyseler o' yanıtını sansürledi
Fox News, neo-Nazi Azov Taburunun zulmüne dair soruya Zelenskiy'in 'Neyseler o' yanıtını sansürledi
Daha önce hiçbir Batılı medya kuruluşunun cüret etmediği bir şeyi yapan Fox News, Ukrayna liderine, neo-Nazi Azov Taburunun ülkenin güvenlik güçlerine bağlı... 05.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-05T12:33+0300
2022-04-05T13:33+0300
ukrayna krizi
azov taburu
vladimir zelenskiy
fox news
neo-nazi
rusya
ukrayna
batı medyası
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Ukrayna'da İçişleri Bakanlığına bağlı Azov Taburu gibi çok sayıda neo-Nazi örgütün insanlık suçu işlediğini örtbasa girişen Batı medyası, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in neo-Nazi güçlerle bağlantısını da 'Rusça konuşan bir Yahudi' olduğunu vurgulayarak inkara çalışıyor. Bu çabalara bir halka daha ekleyen ABD'nin Fox News kanalının 1 Nisan'da Zelenskiy ile video bağlantısı yoluyla yaptığı röportajın en can alıcı bölümünü Azov Taburu ile ilgili soru oluşturdu. 'Amerikalılar bu birlik hakkında ne bilmeli?'Sunucu Bret Baier, şu soruyu yöneltti:"Bizim için bir şeyi açıklığa kavuşturmanızı istiyorum. Azov Taburu hakkındaki haberler, deniliyor ki, bu Nazi bağlantılı örgüt ülkenizde milis güç olarak faaliyet gösteriyor, kendi başına zulüm işliyor. Amerikalılar bu birlik ve ilgili haberler hakkında ne bilmeli?"'Ülkemizi savunuyorlar'Zelenskiy şu yanıtı verdi:"Yani, Azov çok sayıda taburdan biri. Neyseler o, ülkemizi savunuyorlar. Ve daha sonra sana, sonradan Ukrayna ordusuna dahil edilen bu gönüllü taburların tüm bileşenleri hakkında her şeyi açıklamak isterim. Bu Azov savaşçıları artık kendinden müteşekkil bir grup değil, Ukrayna ordusunun bir parçası. 2014'te gönüllülerimizin kuşatıldığı durumlar oldu ve bazıları yasaları, Ukrayna yasalarını ihlal etti ve gerçekten mahkemeye çıkarılıp hapis cezası aldı. Yani hukuk her şeyin üstündedir."Fox News'un YouTube videosundan ve yazılı haberinden çıkarıldıAncak Fox News, röportajın resmi YouTube kanalına yüklenmiş videosu ve web sitesinde dökümü yapılmış haberinden bu soru cevap kısmını çıkardı. Halihazırda tam versiyona sadece Baier'in kendi hesabından ulaşılabiliyor. Mayıs 2014'te kurulan Azov Taburuna Ukrayna'da tepki de varAzov Taburu, Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov'un Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin bulunduğu Donbass dahil doğu ve güneyde Rusça konuşan ayrılıkçılarla mücadele için paramiliter birlikler oluşturulması talimatını vermesinin ardından Mayıs 2014'te güneydeki Zaporijya Oblastı'nın Berdyansk liman kentinde kuruldu. Azov Taburu, Şubat 2014'te ABD desteğiyle Kiev'de yönetimin devrilmesinde başrolü oynayan Sağ Sektör gibi oluşumlar için bir güç merkezi haline geldi. Buna rağmen Ukrayna'nın Harkov, Zaporijya, Herson, Dnipropetrovsk, Nikolaev ve Odessa bölgeleri dahil Rusça konuşulan kısımlarında hükümetin Rusçayı yasaklamaya varan Rus karşıtı adımlarına karşı 2014 baharında geniş çaplı protestolar düzenlendi. İnsanlık suçları raporlara geçtiNeo-Nazi gönüllü taburların işlediği suçlara daha önce Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin Azov Taburu ve Af örgütünün Aydar Taburu hakkındaki raporlarında ve benzerlerinde geniş yer verildi. Batı medyası neo-Nazi tanımlamasını rafa kaldırdıSon dönemde Azov Taburu'nun Haziran 2014'te düzenlediği saldırıyla Donetsk Halk Cumhuriyeti'nden aldığı Donetsk Oblastı'ndaki Mariupol liman şehrindeki inatçı savunmasını haberleştiren Batı medyası, diğer yandan Azov Taburu'nun neo-Nazi olduğundan ve Rusya'nın askeri operasyonunu provoke etmekte merkezi rol oynadığından hiç söz etmedi. NYT'nin Buça'daki sivil ölümleriyle ilgili ana haber kaynağı olduÖrneğin The New York Times, Azov Taburu'yla ilgili önceki haberlerindeki dili değiştirerek ideolojisine hiç değinmedi. 25 Şubat'ta Azov Taburu'nda dünyanın her yerinden aşırı sağcıların toplandığını yazan gazete, 3 Nisan'da hiçbir tanımlama, nitelemede bulunmadan Azov Taburunu, Ukrayna hükümetinin Rus ordusunu sorumlu tuttuğu Buça'daki sivil ölümleriyle ilgili ana haber kaynağı olarak gösterdi. CNN'in baş haber kaynağı, Azov Taburunda binbaşıCNN, Azov Taburunu 'aşırı sağ' diye nitelemesine rağmen Azov Taburu binbaşısı Denis Prokopenko'yu Ukraynalı subay olarak sunarak defalarca haber kaynağı olarak kullandı. Geçen ay Prokopenko ile mülakata dayanan bir dizi haberde Azov'un ideolojisinden söz edilmedi. NBC medya propagandasına alet olduRusya'nın askeri operasyonunun 24 Şubat'ta başlamasından birkaç hafta önce NBC başmuhabiri Richard Engel de Azov Taburu'nun sözcülüğüne soyunup büyük annelere tüfek eğitimi verilmesine dair medya için hazırlanmış bir gösteriyi hiçbir eleştirel filtreden geçirmeden sundu.CBS ise Azov Taburuyla ilgili haberlerinde neo Nazi olduklarını tümden görmezden gelme yoluna gitti.
https://tr.sputniknews.com/20220330/bati-basini-ukraynali-neo-nazi-azov-taburuna-kose-verdi-bugun-ukraynalilari-cogu-milliyetci-1055158416.html
https://tr.sputniknews.com/20220331/ukraynada-neo-nazilere-verilen-destegin-bedeli-siddet-iskence-ve-yargisiz-infaz-1055202621.html
https://tr.sputniknews.com/20220404/bagimsiz-uzmanlara-gore-bati-buca-benzeri-yeni-sahte-bayrak-operasyonlari-hazirliyor-1055296186.html
https://tr.sputniknews.com/20220323/abd-medyasinin-ukraynadaki-yolsuzluk-ve-neo-nazi-sorununa-dair-180-derece-donmesi-elestiri-cekiyor-1054989010.html
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azov taburu, vladimir zelenskiy, fox news, neo-nazi, rusya, ukrayna, batı medyası

Fox News, neo-Nazi Azov Taburunun zulmüne dair soruya Zelenskiy'in 'Neyseler o' yanıtını sansürledi

12:33 05.04.2022 (güncellendi: 13:33 05.04.2022)
© Fotoğraf : YouTube/Fox News Fox News sunucusu Bret Baier'in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile 1 Nisan 2022 tarihli röportajından ekran görüntüsü
Fox News sunucusu Bret Baier'in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile 1 Nisan 2022 tarihli röportajından ekran görüntüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2022
© Fotoğraf : YouTube/Fox News
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Daha önce hiçbir Batılı medya kuruluşunun cüret etmediği bir şeyi yapan Fox News, Ukrayna liderine, neo-Nazi Azov Taburunun ülkenin güvenlik güçlerine bağlı olmasına rağmen zulüm uygulamasına dair soru yöneltti. Ancak Zelenskiy'in "Neyseler o" dediği yanıtı, daha sonra makaslandı.
Ukrayna'da İçişleri Bakanlığına bağlı Azov Taburu gibi çok sayıda neo-Nazi örgütün insanlık suçu işlediğini örtbasa girişen Batı medyası, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in neo-Nazi güçlerle bağlantısını da 'Rusça konuşan bir Yahudi' olduğunu vurgulayarak inkara çalışıyor. Bu çabalara bir halka daha ekleyen ABD'nin Fox News kanalının 1 Nisan'da Zelenskiy ile video bağlantısı yoluyla yaptığı röportajın en can alıcı bölümünü Azov Taburu ile ilgili soru oluşturdu.

'Amerikalılar bu birlik hakkında ne bilmeli?'

Sunucu Bret Baier, şu soruyu yöneltti:
"Bizim için bir şeyi açıklığa kavuşturmanızı istiyorum. Azov Taburu hakkındaki haberler, deniliyor ki, bu Nazi bağlantılı örgüt ülkenizde milis güç olarak faaliyet gösteriyor, kendi başına zulüm işliyor. Amerikalılar bu birlik ve ilgili haberler hakkında ne bilmeli?"

'Ülkemizi savunuyorlar'

Zelenskiy şu yanıtı verdi:
"Yani, Azov çok sayıda taburdan biri. Neyseler o, ülkemizi savunuyorlar. Ve daha sonra sana, sonradan Ukrayna ordusuna dahil edilen bu gönüllü taburların tüm bileşenleri hakkında her şeyi açıklamak isterim. Bu Azov savaşçıları artık kendinden müteşekkil bir grup değil, Ukrayna ordusunun bir parçası. 2014'te gönüllülerimizin kuşatıldığı durumlar oldu ve bazıları yasaları, Ukrayna yasalarını ihlal etti ve gerçekten mahkemeye çıkarılıp hapis cezası aldı. Yani hukuk her şeyin üstündedir."
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Fox News'un YouTube videosundan ve yazılı haberinden çıkarıldı

Ancak Fox News, röportajın resmi YouTube kanalına yüklenmiş videosu ve web sitesinde dökümü yapılmış haberinden bu soru cevap kısmını çıkardı. Halihazırda tam versiyona sadece Baier'in kendi hesabından ulaşılabiliyor.

Mayıs 2014'te kurulan Azov Taburuna Ukrayna'da tepki de var

Azov Taburu, Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov'un Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin bulunduğu Donbass dahil doğu ve güneyde Rusça konuşan ayrılıkçılarla mücadele için paramiliter birlikler oluşturulması talimatını vermesinin ardından Mayıs 2014'te güneydeki Zaporijya Oblastı'nın Berdyansk liman kentinde kuruldu.
Azov Taburu, Şubat 2014'te ABD desteğiyle Kiev'de yönetimin devrilmesinde başrolü oynayan Sağ Sektör gibi oluşumlar için bir güç merkezi haline geldi.
Buna rağmen Ukrayna'nın Harkov, Zaporijya, Herson, Dnipropetrovsk, Nikolaev ve Odessa bölgeleri dahil Rusça konuşulan kısımlarında hükümetin Rusçayı yasaklamaya varan Rus karşıtı adımlarına karşı 2014 baharında geniş çaplı protestolar düzenlendi.
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İnsanlık suçları raporlara geçti

Neo-Nazi gönüllü taburların işlediği suçlara daha önce Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin Azov Taburu ve Af örgütünün Aydar Taburu hakkındaki raporlarında ve benzerlerinde geniş yer verildi.

Batı medyası neo-Nazi tanımlamasını rafa kaldırdı

Son dönemde Azov Taburu'nun Haziran 2014'te düzenlediği saldırıyla Donetsk Halk Cumhuriyeti'nden aldığı Donetsk Oblastı'ndaki Mariupol liman şehrindeki inatçı savunmasını haberleştiren Batı medyası, diğer yandan Azov Taburu'nun neo-Nazi olduğundan ve Rusya'nın askeri operasyonunu provoke etmekte merkezi rol oynadığından hiç söz etmedi.

NYT'nin Buça'daki sivil ölümleriyle ilgili ana haber kaynağı oldu

Örneğin The New York Times, Azov Taburu'yla ilgili önceki haberlerindeki dili değiştirerek ideolojisine hiç değinmedi. 25 Şubat'ta Azov Taburu'nda dünyanın her yerinden aşırı sağcıların toplandığını yazan gazete, 3 Nisan'da hiçbir tanımlama, nitelemede bulunmadan Azov Taburunu, Ukrayna hükümetinin Rus ordusunu sorumlu tuttuğu Buça'daki sivil ölümleriyle ilgili ana haber kaynağı olarak gösterdi.
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Dün, 12:15

CNN'in baş haber kaynağı, Azov Taburunda binbaşı

CNN, Azov Taburunu 'aşırı sağ' diye nitelemesine rağmen Azov Taburu binbaşısı Denis Prokopenko'yu Ukraynalı subay olarak sunarak defalarca haber kaynağı olarak kullandı. Geçen ay Prokopenko ile mülakata dayanan bir dizi haberde Azov'un ideolojisinden söz edilmedi.
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23 Mart, 18:38

NBC medya propagandasına alet oldu

Rusya'nın askeri operasyonunun 24 Şubat'ta başlamasından birkaç hafta önce NBC başmuhabiri Richard Engel de Azov Taburu'nun sözcülüğüne soyunup büyük annelere tüfek eğitimi verilmesine dair medya için hazırlanmış bir gösteriyi hiçbir eleştirel filtreden geçirmeden sundu.
CBS ise Azov Taburuyla ilgili haberlerinde neo Nazi olduklarını tümden görmezden gelme yoluna gitti.
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