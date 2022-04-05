https://tr.sputniknews.com/20220405/hindistan-ulusal-guvenligi-gerekce-gostererek-22-youtube-kanalini-engelledi-1055332292.html

Hindistan, ulusal güvenliği gerekçe göstererek 22 YouTube kanalına erişimi engelledi

Hindistan, ulusal güvenliği gerekçe göstererek 22 YouTube kanalına erişimi engelledi

Hindistan'da hükümet, 'acil durum yetkileri'ni kullanarak 4'ü Pakistan menşeli olmak üzere 22 YouTube kanalına erişimi engelledi. 05.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-05T16:26+0300

2022-04-05T16:26+0300

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dünya

hindistan

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kanal

engelleme

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Hindistan hükümeti, 22 YouTube kanalını ulusal güvenlik ve kamu düzeni ile ilgili konularda 'dezenformasyon yaydığı' gerekçesiyle yasakladığını duyurdu.Ülkenin Bilgi ve Yayın Bakanlığı, engellenen YouTube kanallarının 4'ünün Pakistan menşeli olduğu ve toplam 2.6 milyar izleyiciye sahip olduğunu bildirdi.Hindistan'ın yasalarına göre 'acil durum yetkileri' kullanan hükümet, ilk olarak 18 Hint YouTube kanalını engellediğini ve eylemlerinin, komşu Pakistan'dan işletildiğini söylediği hesapları hedef aldığını açıkladı. Hükümetten 'dezenformasyona' ilişkin yapılan açıklamada yapılan açıklamada, "Hindistan Silahlı Kuvvetleri'nin de dahil olduğu çeşitli konularda yalan haberler yayınlamak için birden fazla YouTube kanalı kullanıldı" ifadeleri yer aldı. Aralık ve Ocak aylarında, Hindistan Bilgi Bakanlığı, YouTube'daki 55 kanalı, bazı Twitter ve Facebook hesaplarını engellemek için benzer acil durum yetkilerini kullanmıştı.

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hindistan, youtube, kanal, engelleme