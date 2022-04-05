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Squid Game'in yaratıcısı, yeni filminin adını açıkladı: 'Yaşlıları Öldürme Kulübü'
Squid Game'in yaratıcısı, yeni filminin adını açıkladı: 'Yaşlıları Öldürme Kulübü'
Squid Game dizisinin yaratıcısı ve yönetmeni Hwang Dong Hyuk, yeni bir proje üzerinde çalıştığını söyledi. Güney koreli yönetmen, yeni filmin adını ise... 05.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-05T10:00+0300
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yaşam
güney kore
netflix
dizi
film
squid game
senaryo
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Hwang, Squid Game'in yapımcısı Jun Young Jang ile 4 Nisan'da düzenlenen uluslararası bir yazarlar kulübü forumunda açılış konuşması yaptı. Netflix'in en çok izlenenleri arasına giren ve en az bir sezon daha çekileceği kesinleşen Güney Kore yapımı Squid Game dizisinin yaratıcısı ve yönetmeni Hwang Dong Hyuk, bir sonraki projesi hakkında açıklamalarda bulundu.Etkinlikte Hwang, İtalyan yazar ve Ortaçağ tarihçisi Umberto Eco'nun bir romanından esinlendiği film için 25 sayfalık senaryo azdığını ifade etti.Filmin adının 'Yaşlıları Öldürme Kulübü' (Killing Old People Club) olacağını söyleyen Hwang, "Başka bir tartışmalı film geliyor. Squid Game'den daha şiddetli olacak" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220321/yonetmen-spielberg-netflixe-tesekkur-etti-squid-game-tum-matematigi-degistirdi-1054913149.html
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güney kore, netflix, dizi, film, squid game, senaryo

Squid Game'in yaratıcısı, yeni filminin adını açıkladı: 'Yaşlıları Öldürme Kulübü'

10:00 05.04.2022
© REUTERS / KIM HONG-JISquid Game
Squid Game - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2022
© REUTERS / KIM HONG-JI
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Squid Game dizisinin yaratıcısı ve yönetmeni Hwang Dong Hyuk, yeni bir proje üzerinde çalıştığını söyledi. Güney koreli yönetmen, yeni filmin adını ise 'Killing Old People Club' (Yaşlıları Öldürme Kulübü) olarak açıkladı.
Hwang, Squid Game'in yapımcısı Jun Young Jang ile 4 Nisan'da düzenlenen uluslararası bir yazarlar kulübü forumunda açılış konuşması yaptı.
Netflix'in en çok izlenenleri arasına giren ve en az bir sezon daha çekileceği kesinleşen Güney Kore yapımı Squid Game dizisinin yaratıcısı ve yönetmeni Hwang Dong Hyuk, bir sonraki projesi hakkında açıklamalarda bulundu.
Etkinlikte Hwang, İtalyan yazar ve Ortaçağ tarihçisi Umberto Eco'nun bir romanından esinlendiği film için 25 sayfalık senaryo azdığını ifade etti.
Filmin adının 'Yaşlıları Öldürme Kulübü' (Killing Old People Club) olacağını söyleyen Hwang, "Başka bir tartışmalı film geliyor. Squid Game'den daha şiddetli olacak" dedi.
Squid Game - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2022
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