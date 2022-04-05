https://tr.sputniknews.com/20220405/squid-gamein-yaraticisi-yeni-filminin-adini-acikladi-yaslilari-oldurme-kulubu-1055317504.html

Squid Game'in yaratıcısı, yeni filminin adını açıkladı: 'Yaşlıları Öldürme Kulübü'

Squid Game'in yaratıcısı, yeni filminin adını açıkladı: 'Yaşlıları Öldürme Kulübü'

Squid Game dizisinin yaratıcısı ve yönetmeni Hwang Dong Hyuk, yeni bir proje üzerinde çalıştığını söyledi. Güney koreli yönetmen, yeni filmin adını ise... 05.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-05T10:00+0300

2022-04-05T10:00+0300

2022-04-05T10:00+0300

yaşam

güney kore

netflix

dizi

film

squid game

senaryo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1049542157_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_bd106f9e46e6383549c1b2f0228635c5.jpg

Hwang, Squid Game'in yapımcısı Jun Young Jang ile 4 Nisan'da düzenlenen uluslararası bir yazarlar kulübü forumunda açılış konuşması yaptı. Netflix'in en çok izlenenleri arasına giren ve en az bir sezon daha çekileceği kesinleşen Güney Kore yapımı Squid Game dizisinin yaratıcısı ve yönetmeni Hwang Dong Hyuk, bir sonraki projesi hakkında açıklamalarda bulundu.Etkinlikte Hwang, İtalyan yazar ve Ortaçağ tarihçisi Umberto Eco'nun bir romanından esinlendiği film için 25 sayfalık senaryo azdığını ifade etti.Filmin adının 'Yaşlıları Öldürme Kulübü' (Killing Old People Club) olacağını söyleyen Hwang, "Başka bir tartışmalı film geliyor. Squid Game'den daha şiddetli olacak" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220321/yonetmen-spielberg-netflixe-tesekkur-etti-squid-game-tum-matematigi-degistirdi-1054913149.html

güney kore

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

güney kore, netflix, dizi, film, squid game, senaryo