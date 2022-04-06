https://tr.sputniknews.com/20220406/blinken-ukraynaya-her-rus-tankina-karsi-10-tanksavar-sistemi-veriyoruz-1055361238.html
Blinken: Ukrayna'ya her Rus tankına karşı 10 tanksavar sistemi veriyoruz
Blinken: Ukrayna'ya her Rus tankına karşı 10 tanksavar sistemi veriyoruz
İki gün sürecek NATO dışişleri bakanları toplantısı için Brüksel'de bulunan ABD Dışişleri Bakanı, müttefiklerle birlikte Ukrayna'yı silahlandırmalarının yeni... 06.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-06T15:58+0300
2022-04-06T15:58+0300
2022-04-06T16:48+0300
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Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD ile müttefiklerinin Ukrayna'ya ülkedeki her bir Rus tankı için 10 adet tanksavar sistemi sağladığını belirtti.'Oturttuğumuz perspektif'Blinken, NBC News'a şöyle konuştu:"Bunu bir perspektife oturtmak gerekirse: Amerika Birleşik Devletleri, diğer müttefikler ve ortaklar olarak aramızda, Ukrayna'daki her Rus tankı için 10 adet tanksavar sistemi sağladık veya yakında sağlayacağız. Her bir Rus tankı için 10 tane."Blinken, birkaç gün önce CNN'e demecinde de aynı vurguyu yapmıştı.Javelin'i üreten Raytheon ile Lockheed Martin ihya olduABD ile müttefiklerinin Ukrayna'ya tedarik ettiği tanksavar füzelerin başını Javelin çekiyor. Bir diğer önemli silah da alçak irtifadaki uçak ve helikopterlere karşı kullanılan Stinger. Her ikisi de bir kişi tarafından taşınabilen, omuzdan ateşlenen seyyar sistemler.
https://tr.sputniknews.com/20220316/biden-yaptirimlar-rusya-ekonomisine-zarar-verecek-1054787109.html
https://tr.sputniknews.com/20220317/avrupa-hukumetleri-reaper-stinger-javelin-thaad-almak-icin-abdnin-kapisinda-kuyruk-oldu-1054824408.html
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Blinken: Ukrayna'ya her Rus tankına karşı 10 tanksavar sistemi veriyoruz
15:58 06.04.2022 (güncellendi: 16:48 06.04.2022) Abone ol
İki gün sürecek NATO dışişleri bakanları toplantısı için Brüksel'de bulunan ABD Dışişleri Bakanı, müttefiklerle birlikte Ukrayna'yı silahlandırmalarının yeni bir boyutunu vurguladı.
Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD ile müttefiklerinin Ukrayna'ya ülkedeki her bir Rus tankı için 10 adet tanksavar sistemi sağladığını belirtti.
'Oturttuğumuz perspektif'
Blinken, NBC News'a şöyle konuştu:
"Bunu bir perspektife oturtmak gerekirse: Amerika Birleşik Devletleri, diğer müttefikler ve ortaklar olarak aramızda, Ukrayna'daki her Rus tankı için 10 adet tanksavar sistemi sağladık veya yakında sağlayacağız. Her bir Rus tankı için 10 tane."
Blinken, birkaç gün önce CNN'e demecinde de aynı vurguyu yapmıştı.
Javelin'i üreten Raytheon ile Lockheed Martin ihya oldu
ABD ile müttefiklerinin Ukrayna'ya tedarik ettiği tanksavar füzelerin başını Javelin çekiyor. Bir diğer önemli silah da alçak irtifadaki uçak ve helikopterlere karşı kullanılan Stinger. Her ikisi de bir kişi tarafından taşınabilen, omuzdan ateşlenen seyyar sistemler.