https://tr.sputniknews.com/20220406/blinken-ukraynaya-her-rus-tankina-karsi-10-tanksavar-sistemi-veriyoruz-1055361238.html

Blinken: Ukrayna'ya her Rus tankına karşı 10 tanksavar sistemi veriyoruz

Blinken: Ukrayna'ya her Rus tankına karşı 10 tanksavar sistemi veriyoruz

İki gün sürecek NATO dışişleri bakanları toplantısı için Brüksel'de bulunan ABD Dışişleri Bakanı, müttefiklerle birlikte Ukrayna'yı silahlandırmalarının yeni... 06.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-06T15:58+0300

2022-04-06T15:58+0300

2022-04-06T16:48+0300

ukrayna krizi

antony blinken

abd

nato

rusya

ukrayna

tank

tanksavar

javelin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/06/1055362018_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_847a40e5d47fc4164afdff77ad70efca.jpg

Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD ile müttefiklerinin Ukrayna'ya ülkedeki her bir Rus tankı için 10 adet tanksavar sistemi sağladığını belirtti.'Oturttuğumuz perspektif'Blinken, NBC News'a şöyle konuştu:"Bunu bir perspektife oturtmak gerekirse: Amerika Birleşik Devletleri, diğer müttefikler ve ortaklar olarak aramızda, Ukrayna'daki her Rus tankı için 10 adet tanksavar sistemi sağladık veya yakında sağlayacağız. Her bir Rus tankı için 10 tane."Blinken, birkaç gün önce CNN'e demecinde de aynı vurguyu yapmıştı.Javelin'i üreten Raytheon ile Lockheed Martin ihya olduABD ile müttefiklerinin Ukrayna'ya tedarik ettiği tanksavar füzelerin başını Javelin çekiyor. Bir diğer önemli silah da alçak irtifadaki uçak ve helikopterlere karşı kullanılan Stinger. Her ikisi de bir kişi tarafından taşınabilen, omuzdan ateşlenen seyyar sistemler.

https://tr.sputniknews.com/20220316/biden-yaptirimlar-rusya-ekonomisine-zarar-verecek-1054787109.html

https://tr.sputniknews.com/20220317/avrupa-hukumetleri-reaper-stinger-javelin-thaad-almak-icin-abdnin-kapisinda-kuyruk-oldu-1054824408.html

abd

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

antony blinken, abd, nato, rusya, ukrayna, tank, tanksavar, javelin