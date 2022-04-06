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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220406/blinken-ukraynaya-her-rus-tankina-karsi-10-tanksavar-sistemi-veriyoruz-1055361238.html
Blinken: Ukrayna'ya her Rus tankına karşı 10 tanksavar sistemi veriyoruz
Blinken: Ukrayna'ya her Rus tankına karşı 10 tanksavar sistemi veriyoruz
İki gün sürecek NATO dışişleri bakanları toplantısı için Brüksel'de bulunan ABD Dışişleri Bakanı, müttefiklerle birlikte Ukrayna'yı silahlandırmalarının yeni... 06.04.2022, Sputnik Türkiye
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2022-04-06T16:48+0300
ukrayna krizi
antony blinken
abd
nato
rusya
ukrayna
tank
tanksavar
javelin
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Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD ile müttefiklerinin Ukrayna'ya ülkedeki her bir Rus tankı için 10 adet tanksavar sistemi sağladığını belirtti.'Oturttuğumuz perspektif'Blinken, NBC News'a şöyle konuştu:"Bunu bir perspektife oturtmak gerekirse: Amerika Birleşik Devletleri, diğer müttefikler ve ortaklar olarak aramızda, Ukrayna'daki her Rus tankı için 10 adet tanksavar sistemi sağladık veya yakında sağlayacağız. Her bir Rus tankı için 10 tane."Blinken, birkaç gün önce CNN'e demecinde de aynı vurguyu yapmıştı.Javelin'i üreten Raytheon ile Lockheed Martin ihya olduABD ile müttefiklerinin Ukrayna'ya tedarik ettiği tanksavar füzelerin başını Javelin çekiyor. Bir diğer önemli silah da alçak irtifadaki uçak ve helikopterlere karşı kullanılan Stinger. Her ikisi de bir kişi tarafından taşınabilen, omuzdan ateşlenen seyyar sistemler.
https://tr.sputniknews.com/20220316/biden-yaptirimlar-rusya-ekonomisine-zarar-verecek-1054787109.html
https://tr.sputniknews.com/20220317/avrupa-hukumetleri-reaper-stinger-javelin-thaad-almak-icin-abdnin-kapisinda-kuyruk-oldu-1054824408.html
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antony blinken, abd, nato, rusya, ukrayna, tank, tanksavar, javelin

Blinken: Ukrayna'ya her Rus tankına karşı 10 tanksavar sistemi veriyoruz

15:58 06.04.2022 (güncellendi: 16:48 06.04.2022)
© REUTERS / EVELYN HOCKSTEINİki gün sürecek NATO dışişleri bakanları toplantısı için Brüksel'de bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Egmont Sarayı'nda Belçikalı mevkidaşı Sophie Wilmes ile sohbet ederken
İki gün sürecek NATO dışişleri bakanları toplantısı için Brüksel'de bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Egmont Sarayı'nda Belçikalı mevkidaşı Sophie Wilmes ile sohbet ederken - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2022
© REUTERS / EVELYN HOCKSTEIN
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İki gün sürecek NATO dışişleri bakanları toplantısı için Brüksel'de bulunan ABD Dışişleri Bakanı, müttefiklerle birlikte Ukrayna'yı silahlandırmalarının yeni bir boyutunu vurguladı.
Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD ile müttefiklerinin Ukrayna'ya ülkedeki her bir Rus tankı için 10 adet tanksavar sistemi sağladığını belirtti.

'Oturttuğumuz perspektif'

Blinken, NBC News'a şöyle konuştu:
"Bunu bir perspektife oturtmak gerekirse: Amerika Birleşik Devletleri, diğer müttefikler ve ortaklar olarak aramızda, Ukrayna'daki her Rus tankı için 10 adet tanksavar sistemi sağladık veya yakında sağlayacağız. Her bir Rus tankı için 10 tane."
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Blinken, birkaç gün önce CNN'e demecinde de aynı vurguyu yapmıştı.

Javelin'i üreten Raytheon ile Lockheed Martin ihya oldu

ABD ile müttefiklerinin Ukrayna'ya tedarik ettiği tanksavar füzelerin başını Javelin çekiyor. Bir diğer önemli silah da alçak irtifadaki uçak ve helikopterlere karşı kullanılan Stinger. Her ikisi de bir kişi tarafından taşınabilen, omuzdan ateşlenen seyyar sistemler.
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