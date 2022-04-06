https://tr.sputniknews.com/20220406/duzce-sakarya-yolunda-cokme-meydana-geldi-1055355209.html
Düzce-Sakarya yolunda çökme meydana geldi
Düzce-Sakarya yolunda çökme meydana geldi
Düzce ve Zonguldak ile Sakarya arasında ulaşımı sağlayan Karadeniz Sahil Yolu’nda heyelan meydana geldi. Büyük çapta çökme oluşan kara yolu, trafiğe kapatıldı. 06.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-06T13:29+0300
2022-04-06T13:29+0300
2022-04-06T13:29+0300
türkiye
düzce
sakarya
karayolu
çökme
türkiye
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Karadeniz’i İstanbul’a bağlayan yol, sağanak yağış sonrasında tamamen çöktü. Düzce’de geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak ve kar yağışı ile birlikte Karadeniz’i İstanbul’a bağlayan yolda geçtiğimiz ay çatlaklıklar meydana geldi. Çatlaklık sebebi ile karayolları ekiplerince yol tek şeritli trafiğe kapatıldı. Diğer şeritten trafik verilirken, Edilli mevkiindeki kısım tamamen çöktü. Derin yarıkların oluştuğu bölgede asfalt kağıt gibi yırtıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre Karasu istikametine gidecek ağır tonajlı araçların trafiği kullanmalarına izin verilmezken, diğer araçlar için köy yollarından ulaşım sağlanıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220322/istanbulda-kontrollu-yikim-sirasinda-bina-coktu-1054947643.html
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düzce, sakarya, karayolu, çökme, türkiye
Düzce-Sakarya yolunda çökme meydana geldi
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Düzce ve Zonguldak ile Sakarya arasında ulaşımı sağlayan Karadeniz Sahil Yolu’nda heyelan meydana geldi. Büyük çapta çökme oluşan kara yolu, trafiğe kapatıldı.
Karadeniz’i İstanbul’a bağlayan yol, sağanak yağış sonrasında tamamen çöktü.
Düzce’de geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak ve kar yağışı ile birlikte Karadeniz’i İstanbul’a bağlayan yolda geçtiğimiz ay çatlaklıklar meydana geldi. Çatlaklık sebebi ile karayolları ekiplerince yol tek şeritli trafiğe kapatıldı. Diğer şeritten trafik verilirken, Edilli mevkiindeki kısım tamamen çöktü. Derin yarıkların oluştuğu bölgede asfalt kağıt gibi yırtıldı.
Karayolları Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre Karasu istikametine gidecek ağır tonajlı araçların trafiği kullanmalarına izin verilmezken, diğer araçlar için köy yollarından ulaşım sağlanıyor.