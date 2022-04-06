https://tr.sputniknews.com/20220406/duzce-sakarya-yolunda-cokme-meydana-geldi-1055355209.html

Düzce-Sakarya yolunda çökme meydana geldi

Düzce-Sakarya yolunda çökme meydana geldi

Düzce ve Zonguldak ile Sakarya arasında ulaşımı sağlayan Karadeniz Sahil Yolu’nda heyelan meydana geldi. Büyük çapta çökme oluşan kara yolu, trafiğe kapatıldı. 06.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-06T13:29+0300

2022-04-06T13:29+0300

2022-04-06T13:29+0300

türkiye

düzce

sakarya

karayolu

çökme

türkiye

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Karadeniz’i İstanbul’a bağlayan yol, sağanak yağış sonrasında tamamen çöktü. Düzce’de geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak ve kar yağışı ile birlikte Karadeniz’i İstanbul’a bağlayan yolda geçtiğimiz ay çatlaklıklar meydana geldi. Çatlaklık sebebi ile karayolları ekiplerince yol tek şeritli trafiğe kapatıldı. Diğer şeritten trafik verilirken, Edilli mevkiindeki kısım tamamen çöktü. Derin yarıkların oluştuğu bölgede asfalt kağıt gibi yırtıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre Karasu istikametine gidecek ağır tonajlı araçların trafiği kullanmalarına izin verilmezken, diğer araçlar için köy yollarından ulaşım sağlanıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220322/istanbulda-kontrollu-yikim-sirasinda-bina-coktu-1054947643.html

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düzce, sakarya, karayolu, çökme, türkiye