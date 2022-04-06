https://tr.sputniknews.com/20220406/japonyada-muza-zarar-vermeden-kabugunu-soyabilen-robot-uretildi--1055353255.html

Japonya'da muza zarar vermeden kabuğunu soyabilen robot üretildi

Japonya'da muza zarar vermeden kabuğunu soyabilen robot üretildi

Tokyo Üniversitesi'nden 3 araştırmacı, muza zarar vermeden kabuğunu soyabilen robot geliştirdi. Araştırmacılardan Yasuo Kuniyoshi, bu makineye verilen eğitimin... 06.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-06T13:17+0300

2022-04-06T13:17+0300

2022-04-06T13:17+0300

yaşam

japonya

muz

robot

meyve

japon

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Japonya'da daha önce basit işler yapan veya restoran işletmelerine yiyecek dağıtan robotlar üretildi. Ancak üreticiler şimdi, içindeki meyveyi ezmeden muz soyma gibi hassas bir görevi yerine getirebilen bir robot üretmeyi başardılar.Çift kollu makine, denemelerin sadece yüzde 57'sinde başarılı olurken bu gelişme, robotların metal parçaları taşımaktan veya kahve dağıtmaktan daha incelikli işlemler üstlenebileceği bir geleceğin sinyalini verdi. Tokyo Üniversitesi'ndeki araştırmacılardan gelen görüntülerde, robotun bir muzu iki eliyle yaklaşık 3 dakika içinde soyabildiği görüldü. Araştırmacılar Heecheol Kim, Yoshiyuki Ohmura ve Yasuo Kuniyoshi, robotun 'insan' eylemlerini öğrenmesi amacıyla muz soyma eylemini yüzlerce kez gösterdikleri bir taklit öğrenme süreci kullanarak robotu eğittiklerini belirtti. Böylelikle robot, 13 saatten fazla süren bir eğitimden sonra bu başarı oranına ulaştı.Kuniyoshi, eğitimin robotlara basit 'insan' görevlerini yapmayı öğretebileceğine inandığını söyledi.Daha iyi eğitimli robotların Japonya'nın iş gücü sıkıntısı sorunlarını çözeceği düşünülüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220401/hondanin-insansi-robotu-asimo-son-gosterisini-yaparak-emekli-oldu-1055233575.html

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japonya, muz, robot, meyve, japon