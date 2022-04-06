https://tr.sputniknews.com/20220406/kremlin-ukraynayla-muzakereler-istedigimiz-kadar-hizli-ilerlemiyor-onumuzde-uzun-bir-yol-var-1055357454.html

Kremlin: Ukrayna'yla müzakereler istediğimiz kadar hızlı ilerlemiyor, önümüzde uzun bir yol var

Kremlin: Ukrayna'yla müzakereler istediğimiz kadar hızlı ilerlemiyor, önümüzde uzun bir yol var

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna ile barış görüşmelerinin istedikleri kadar hızlı ilerlemediğini belirterek, görüşmelerin yeni turu için çalışmaların sürdüğünü... 06.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-06T14:32+0300

2022-04-06T14:32+0300

2022-04-06T14:37+0300

kremlin

ukrayna krizi

dmitriy peskov

ruble

borç

ukrayna

rusya

buça

müzakere

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna delegasyonlarının gerçekleştirdiği barış görüşmelerin yeni turunun düzenlenmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi.Görüşmelerde bir ilerleme kaydedilmesi için henüz çok yol kat edilmesi gerektiğini ifade eden Peskov, Ukrayna tarafının, istedikleri kadar aktif ve hızlı olmadığını belirtti.'Buça’da yaşananlar, tarafsız bir komisyon tarafından soruşturulmalı'Diğer yandan Peskov, Ukrayna’nın Buça kasabasında görülen sivil ölümlerinin nasıl yaşandığına ilişkin bağımsız ve tarafsız bir soruşturma yürütülmesi gerektiğini kaydetti.Rusya askerlerinin geri çekildiği Buça’da yaşanan sivil ölümleri konusunda Kiev Rusya’yı suçluyor. Rusya makamları, sivil ölümlerine ilişkin görüntülerin sahtekarlık olduğunu söylüyor ve Rus güçlerinin, bu görüntüler basına servis edilmeden günler önce buça’dan çekildiklerini kaydediyor.'Rusya, dış borcunu ilk defa ruble ile ödedi'Kremlin Sözcüsü, ilgili soru üzerine Rusya’nın teorik olarak temerrüde düşebileceğini fakat, ülkenin, gerçekten borçlarını ödeyemez hâle gelmesi için bir sebep olmadığını kaydetti.Rusya’nın dış borçlarını ödemek için gerekli olan kaynaklara sahip olduğunu belirten Peskov, ayrıca döviz rezervleri Batı tarafından dondurulmuş halde kaldığı sürece, Rusya’nın dış borçlarını ruble ile ödemeye devam edeceğini dile getirdi.Kremlin Sözcüsü’nün bu açıklamaları, Rusya Finans Bakanlığı’nın 649.2 milyon dolar’a karşılık gelen dış borçlarını ruble ile ödediklerini duyurmasını izledi. Rusya Maliye Bakanlığı, borcun yatırıldığı yabancı bankanın Rusya’dan dolar ile ödeme kabul etmemesi nedeniyle ödemeyi ruble ile yaptıklarını açıklamıştı. Öte yandan Bakanlık, döviz rezervlerinin dondurulmuş halde haldığı sürece Rusya’nın dış borç ödemelerini ruble ile yapmayı sürdüreceğini belirtmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220406/kosacev-ruslara-karsi-eylemler-duzenlenen-ulkelerle-diplomatik-iliskileri-kesebiliriz-1055356902.html

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kremlin, dmitriy peskov, ruble, borç, ukrayna, rusya, buça, müzakere