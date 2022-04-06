https://tr.sputniknews.com/20220406/nato-danimarkada-kuantum-teknolojisi-icin-yeni-bir-merkez-kuracak-1055350269.html

NATO, Danimarka'da kuantum teknolojisi için yeni bir merkez kuracak

NATO, Danimarka'da kuantum teknolojisi için yeni bir merkez kuracak

Savunma ve güvenlik alanlarında kuantum teknolojilerini geliştirmek isteyen NATO, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’ı İttifakın yeni bilimsel kanadı için merkez... 06.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-06T11:42+0300

2022-04-06T11:42+0300

2022-04-06T11:44+0300

savunma

nato

merkez

kuantum

danimarka

silah

gelişim

saldırı

teknoloji

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NATO'nun Danimarka'da kuracağı yeni merkez, Kopenhag Üniversitesi'ne bağlı Niels Bohr Enstitüsü'nün bir parçası olacak. Merkezde, kuantum teknolojilerinin geliştirilmesi ile çalışacak iki birimin oluşturulması planlanıyor.Danimarka Teknik Üniversitesi, Aarhus Üniversitesi ve Danimarka Ulusal Metroloji Enstitüsü'nün de katkıda bulunması beklenen merkez, savunmada yeşil geçişi hızlandırmak için yeni çok kullanımlı teknoloji geliştirmeyi ve test etmeyi hedefliyor. Danimarka Savunma Bakanı Morten Bodskov'a göre, kuantum teknolojisinin gelişimi Danimarka ve NATO için büyük güvenlik politikası değişiklikleri getirecek.Danimarka Radyosu'na konuşan Bodskov, "Siber saldırılara karşı savunmamızda devrim yaratmaya ve siber güvenliğimizi güçlendirmeye katkı sağlayabiliriz" dedi.Eğitim ve Araştırma Bakanı Jesper Petersen ise "Niels Bohr Enstitüsü’nün güçlü ortaklarla birlikte bir NATO kuantum teknolojisi merkezine ev sahipliği yapacak olması bizim için büyük bir başarı. Danimarka, bu alanda dünyanın önde gelen araştırma ortamlarından birini sunabilir. Bununla gurur duyabiliriz” açıklamasında bulundu.Danimarkalı radyo teknolojisi uzmanı Henrik Moltke'ye göre, kuantum bilgisayarlar sıradan bilgisayarlardan çok daha hızlı olacak ve askeri gelişme için kilit rol oynayacak hesaplamaları ve modellemeyi temelden değiştirecek. Moltke, bu değişikliğin güvenli iletişimi artıracağını ve kodların kırılmasına izin vereceğini belirtti. Moltke, "Bu teknoloji şifreleri çözebildiğinde, iletişimi güvence altına almakla ilgili her şeyi değiştirecektir. Bu nedenle, NATO'nun böyle bir projeye girişmesi oldukça mantıklı" ifadelerini kullandı.Dünya Savaşı ile paralellikler çizerek süper güçler arasında devam eden bir bilgisayar yarışından bahseden Danimarkalı uzman, İngilizlerin Nazi kodlarını Enigma makinesiyle kırmayı başardığı 2. Dünya Savaşı'ndan örnek vererek devam etti.Moltke'ye göre kuantum bilgisayarlar; hava durumu tahminleri, aşı geliştirme ve yeşil geçiş dahil olmak üzere birçok araştırma üzerinde büyük bir etkisi olması beklenirken, her şeyden önce savaş alanında askeri bir avantaj sağlayacak. Moltke, "Eğer rakibin size nereden vuracağını bulabilirseniz kendinizi daha iyi savunabilirsiniz" diye ekledi.Danimarka’nın NATO’ya kuantum teknolojisi hakkında sağlayacağı katkı iki unsurdan oluşuyor. Birincisi, şirketlerin teknolojik çözümlerinin 'ticari pazarda olgunlaşmasını' sağlayan bir eğitim ve rehberlik sürecinin hızlandırılması. İkincisi ise, bir test merkezinin yanı sıra, yeni fikirleri test edebileceğiniz fiziksel laboratuvarlar ve sabit tesisleri bulunan bir üretim biriminden oluşuyor.

https://tr.sputniknews.com/20220406/nato-cinin-rusyayi-kinamayi-kabul-etmemesi-karsisinda-ittifaki-asyaya-genisletiyor-1055343769.html

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nato, merkez, kuantum, danimarka, silah, gelişim, saldırı, teknoloji