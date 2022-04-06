https://tr.sputniknews.com/20220406/netflix-turkiyeden-zam-aciklamasi-fiyat-politikamiz-icerik-sayisindaki-artisa-gore-ayarlaniyor-1055352581.html
Netflix Türkiye'den zam açıklaması: Fiyat politikamız içerik sayısındaki artışa göre ayarlanıyor
Netflix Türkiye'den zam açıklaması: Fiyat politikamız içerik sayısındaki artışa göre ayarlanıyor
Netflix Türkiye'nin resmi Twitter hesabı, yüzde 40 zamla ilgili çeşitli tweet'lere yanıt verdi. İçerik sayısındaki artıştan dolayı zam yapıldığı belirtildi. 06.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-06T12:18+0300
2022-04-06T12:18+0300
2022-04-06T12:24+0300
netflix türkiye
türkiye
zam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103801/27/1038012717_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_739d7cc2f89ee77fd0f2eaefde7d484c.jpg
Netflix, geçtiğimiz gün Türkiye'dekiabonelik ücretlerine yüzde 40 oranında zam yaptı. Netflix Türkiye’nin resmi Twitter hesabı, zamlar hakkındaki çeşitli tweet’lere yanıt verdi.Fiyat artışının içerik sayısındaki artıştan kaynaklı olduğunu belirten açıklamada, “Hem içerik sayımız her gün artıyor hem de en yüksek kalitede işler üretmeye devam ediyoruz. Fiyat politikamızı da buna göre ayarlıyoruz ve tüm ülkelerde farklı dönemlerde fiyat artışı yapıyoruz” ifadelerine yer verildi.Yerli ve yabancı içeriklerin yolda olduğunu vurgulayan paylaşımda ise, “Seni yeni gelecek yüzlerce kaliteli içerikle buluşturmak için. Şu gelenlere bak; Stranger Things S4, The Witcher: Blood Origin, Erşan Kuneri, The Sandman, Another Self, Aşıklar Bayramı, Sıcak Kafa, Enola Holmes 2, TERİM...” ifadeleri kullanıldı.Netflix’in en büyük rakiplerinden Disney+ platformu 14 Haziran’da ülkemizde yayına başlayacak. Disney+ abonelik ücreti 34.99 TL olarak açıklandı. Tek pakette 4K çözünürlük ve 4 kişi aynı anda izleme gibi tüm özellikler sunulacak. Son Netflix zammının ardından Disney+ fiyatı epey avantajlı konuma geldi.
https://tr.sputniknews.com/20220405/netflix-turkiyede-fiyatlara-zam-geldi-1055316553.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103801/27/1038012717_115:0:883:576_1920x0_80_0_0_c6e9784265e5dd37eeae96df2a82d39e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
netflix türkiye, zam
Netflix Türkiye'den zam açıklaması: Fiyat politikamız içerik sayısındaki artışa göre ayarlanıyor
12:18 06.04.2022 (güncellendi: 12:24 06.04.2022) Abone ol
Netflix Türkiye'nin resmi Twitter hesabı, yüzde 40 zamla ilgili çeşitli tweet'lere yanıt verdi. İçerik sayısındaki artıştan dolayı zam yapıldığı belirtildi.
Netflix, geçtiğimiz gün Türkiye'dekiabonelik ücretlerine yüzde 40 oranında zam yaptı. Netflix Türkiye’nin resmi Twitter hesabı, zamlar hakkındaki çeşitli tweet’lere yanıt verdi.
Fiyat artışının içerik sayısındaki artıştan kaynaklı olduğunu belirten açıklamada, “Hem içerik sayımız her gün artıyor hem de en yüksek kalitede işler üretmeye devam ediyoruz. Fiyat politikamızı da buna göre ayarlıyoruz ve tüm ülkelerde farklı dönemlerde fiyat artışı yapıyoruz” ifadelerine yer verildi.
Yerli ve yabancı içeriklerin yolda olduğunu vurgulayan paylaşımda ise, “Seni yeni gelecek yüzlerce kaliteli içerikle buluşturmak için. Şu gelenlere bak; Stranger Things S4, The Witcher: Blood Origin, Erşan Kuneri, The Sandman, Another Self, Aşıklar Bayramı, Sıcak Kafa, Enola Holmes 2, TERİM...” ifadeleri kullanıldı.
Netflix’in en büyük rakiplerinden Disney+ platformu 14 Haziran’da ülkemizde yayına başlayacak. Disney+ abonelik ücreti 34.99 TL olarak açıklandı. Tek pakette 4K çözünürlük ve 4 kişi aynı anda izleme gibi tüm özellikler sunulacak. Son Netflix zammının ardından Disney+ fiyatı epey avantajlı konuma geldi.