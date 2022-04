https://tr.sputniknews.com/20220406/new-york-secmenlerinin-yuzde-59u-baska-bir-yerde-daha-iyi-yasayabileceklerini-dusunuyor-1055370930.html

New York seçmenlerinin yüzde 59'u başka bir yerde daha iyi yaşayabileceklerini düşünüyor

New York'ta kayıtlı seçmenler arasında yapılan ankette, eyaletin büyükşehir belediyesi sınırları içinde yaşayanların yüzde 59'u, başka yere taşınmaları... 06.04.2022, Sputnik Türkiye

Siyasi danışmanlık şirketi Fontas Advisors ve anket şirketi Core Decision Analytics'in (CODA) 28-31 Mart'taki anketinin sonuçları, Fontas'ın internet sitesinde paylaşıldı.Buna göre, New York'un merkezinde yaşayan seçmenlerin yüzde 59'u bölge dışında bir yere taşınmaları durumunda "ailesinin daha iyi bir geleceği olacağını" düşündüklerini bildirdi. Bu oran geçen ay yapılan aynı içerikli ankette yüzde 42 olmuştu.Ankette, çocuk sahibi ailelerde bu fikre katılım yüzde 68'e çıktı.Seçmenlerden yüzde 51'i New York'un gelecekte daha iyi bir yer olacağına, yüzde 49'u ise iyi günlerin geride kaldığına inandığını, yüzde 41'lik kesim de New York'taki en önemli sorunun yükselen suç oranları ve güvenlik olduğunu ifade etti.Anket sonuçlarında New York'tan ayrılmaları durumunda daha iyi gelecek beklentisinin Queens ilçesinde yaşayanlarda yüzde 65'e, siyahi vatandaşların yoğun yaşadığı Bronx'ta ise yüzde 70'e çıktığı gözlendi.

