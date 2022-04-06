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YÖKDİL bu yıl ilk kez elektronik ortamda uygulanacak
YÖKDİL bu yıl ilk kez elektronik ortamda uygulanacak
Yılda iki kez basılı olarak gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), bu yıl ilk kez elektronik ortamda da yapılacak. 06.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-06T15:11+0300
2022-04-06T15:17+0300
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yılda iki kez basılı olarak gerçekleştirdiğimiz YÖKDİL'i, temel değerlerimizden biri olan sınav süreçlerinde yenilikçi olmak ilkemiz gereği bu yıl ilk kez elektronik ortamda da uygulayacağız" ifadelerini kullandı.ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2022 Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022 e-YÖKDİL), İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, 14 Mayıs 2022'de Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-sınav uygulama binalarında yapılacak. Sınav cevaplama süresi 180 dakika olacak. Adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.Bugün başlayan sınava başvuru süreci 5 Mayıs'a kadar devam edecek. Adaylar, başvurularını 'https://odeme.osym.gov.tr' internet adresinden yapabilecek.Sınava alınacak aday sayısı, e-YÖKDİL sınav binalarının aday kapasitesi ile sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan, Ankara'da 4 bin, İstanbul'da 432, İzmir'de 84, Adana'da 294 olarak belirlendi.Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dahil edilecek. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YÖKDİL için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacak.Öte yandan, adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri önceden tanıması ve sisteme aşinalık kazanması amacıyla deneme e-sınavı hazırlandığı ve adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmalarının önemli olduğu belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220121/yokdil-artik-81-ilde-yapilacak-1052971554.html
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ösym, yökdil, elektronik

YÖKDİL bu yıl ilk kez elektronik ortamda uygulanacak

15:11 06.04.2022 (güncellendi: 15:17 06.04.2022)
© AAösym / yds /ales
ösym / yds /ales - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2022
© AA
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Yılda iki kez basılı olarak gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), bu yıl ilk kez elektronik ortamda da yapılacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yılda iki kez basılı olarak gerçekleştirdiğimiz YÖKDİL'i, temel değerlerimizden biri olan sınav süreçlerinde yenilikçi olmak ilkemiz gereği bu yıl ilk kez elektronik ortamda da uygulayacağız" ifadelerini kullandı.
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2022 Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022 e-YÖKDİL), İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, 14 Mayıs 2022'de Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-sınav uygulama binalarında yapılacak. Sınav cevaplama süresi 180 dakika olacak. Adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Bugün başlayan sınava başvuru süreci 5 Mayıs'a kadar devam edecek. Adaylar, başvurularını 'https://odeme.osym.gov.tr' internet adresinden yapabilecek.
Sınava alınacak aday sayısı, e-YÖKDİL sınav binalarının aday kapasitesi ile sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan, Ankara'da 4 bin, İstanbul'da 432, İzmir'de 84, Adana'da 294 olarak belirlendi.
Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dahil edilecek. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YÖKDİL için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacak.
Öte yandan, adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri önceden tanıması ve sisteme aşinalık kazanması amacıyla deneme e-sınavı hazırlandığı ve adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmalarının önemli olduğu belirtildi.
Sınav, okul, ders, üniversite - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
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