https://tr.sputniknews.com/20220407/abdde-kus-gribi-alarmi-23-milyon-tavuk-ve-hindi-itlaf-edildi-1055378005.html

ABD'de kuş gribi alarmı: 23 milyon tavuk ve hindi itlaf edildi

ABD'de kuş gribi alarmı: 23 milyon tavuk ve hindi itlaf edildi

ABD'de son derece bulaşıcı H5N1 kuş gribi türünün yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelindeki hayvanat bahçelerinde kuşların sergilendiği bölümler kapatıldı... 07.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-07T11:01+0300

2022-04-07T11:01+0300

2022-04-07T11:01+0300

dünya

kuş gribi

alarm

abd

önlem

salgın

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ABD'de kuş gribinin yayılmasını yavaşlatmak amacıyla 23 milyon tavuk ve hindiye ötenazi uygulandı. Ancak bu hayvanlardan çoğunun enfekte olmadığı ortaya çıktı. Yetkililer, bir hayvanın testinin pozitif çıkması durumunda bölgedeki tüm kümes hayvanlarının itlaf edilmesini şart koşuyor.Ancak ABD Tarım Bakanlığı, hayvanat bahçelerinin tüm kuşları öldürmeden enfekte olan kuşları izole etmeye veya ötenazi yapmaya çalışabileceğini belirtti.Şimdiye kadar hayvanat bahçelerinde herhangi bir vaka bildirilmedi. Ancak virüsün yayılma hızı göz önüne alındığında hayvanat bahçeleri çok sayıda önlem alıyor.2015 yılında ortaya çıkan kuş gribi salgınında 50 milyondan fazla kuş türü öldü. Hastalık dünya genelinde kuşlar arasında yeniden yayılıyor. Ancak sağlık uzmanları, insanlara yönelik tehdidin çok düşük olduğunu söylüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220321/abdde-kus-gribi-salgini-nedeniyle-85-bin-kumes-hayvani-itlaf-edildi-1054927378.html

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kuş gribi, alarm, abd, önlem, salgın