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ABD'de kuş gribi alarmı: 23 milyon tavuk ve hindi itlaf edildi
ABD'de kuş gribi alarmı: 23 milyon tavuk ve hindi itlaf edildi
ABD'de son derece bulaşıcı H5N1 kuş gribi türünün yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelindeki hayvanat bahçelerinde kuşların sergilendiği bölümler kapatıldı... 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T11:01+0300
2022-04-07T11:01+0300
dünya
kuş gribi
alarm
abd
önlem
salgın
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ABD'de kuş gribinin yayılmasını yavaşlatmak amacıyla 23 milyon tavuk ve hindiye ötenazi uygulandı. Ancak bu hayvanlardan çoğunun enfekte olmadığı ortaya çıktı. Yetkililer, bir hayvanın testinin pozitif çıkması durumunda bölgedeki tüm kümes hayvanlarının itlaf edilmesini şart koşuyor.Ancak ABD Tarım Bakanlığı, hayvanat bahçelerinin tüm kuşları öldürmeden enfekte olan kuşları izole etmeye veya ötenazi yapmaya çalışabileceğini belirtti.Şimdiye kadar hayvanat bahçelerinde herhangi bir vaka bildirilmedi. Ancak virüsün yayılma hızı göz önüne alındığında hayvanat bahçeleri çok sayıda önlem alıyor.2015 yılında ortaya çıkan kuş gribi salgınında 50 milyondan fazla kuş türü öldü. Hastalık dünya genelinde kuşlar arasında yeniden yayılıyor. Ancak sağlık uzmanları, insanlara yönelik tehdidin çok düşük olduğunu söylüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220321/abdde-kus-gribi-salgini-nedeniyle-85-bin-kumes-hayvani-itlaf-edildi-1054927378.html
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kuş gribi, alarm, abd, önlem, salgın

ABD'de kuş gribi alarmı: 23 milyon tavuk ve hindi itlaf edildi

11:01 07.04.2022
© AFP 2022ABD'de kuş gribi alarmı: Hayvanat bahçelerinde kuşların sergilendiği bölümler kapatıldı
ABD'de kuş gribi alarmı: Hayvanat bahçelerinde kuşların sergilendiği bölümler kapatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2022
© AFP 2022
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ABD'de son derece bulaşıcı H5N1 kuş gribi türünün yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelindeki hayvanat bahçelerinde kuşların sergilendiği bölümler kapatıldı. 23 milyon tavuk ve hindinin de itlaf edildiği bildirildi.
ABD'de kuş gribinin yayılmasını yavaşlatmak amacıyla 23 milyon tavuk ve hindiye ötenazi uygulandı. Ancak bu hayvanlardan çoğunun enfekte olmadığı ortaya çıktı.
Yetkililer, bir hayvanın testinin pozitif çıkması durumunda bölgedeki tüm kümes hayvanlarının itlaf edilmesini şart koşuyor.
Ancak ABD Tarım Bakanlığı, hayvanat bahçelerinin tüm kuşları öldürmeden enfekte olan kuşları izole etmeye veya ötenazi yapmaya çalışabileceğini belirtti.
Şimdiye kadar hayvanat bahçelerinde herhangi bir vaka bildirilmedi. Ancak virüsün yayılma hızı göz önüne alındığında hayvanat bahçeleri çok sayıda önlem alıyor.
2015 yılında ortaya çıkan kuş gribi salgınında 50 milyondan fazla kuş türü öldü. Hastalık dünya genelinde kuşlar arasında yeniden yayılıyor. Ancak sağlık uzmanları, insanlara yönelik tehdidin çok düşük olduğunu söylüyor.
Kuş gribi - kümes hayvanı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2022
DÜNYA
ABD'de kuş gribi salgını nedeniyle 85 bin kümes hayvanı itlaf edildi
21 Mart, 19:15
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