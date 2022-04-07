https://tr.sputniknews.com/20220407/bakan-akar-altili-savunma-bakanlari-toplantisina-katildi-ukraynadaki-gelismeler-ele-alindi-1055377703.html

Bakan Akar, altılı savunma bakanları toplantısına katıldı: Ukrayna'daki gelişmeler ele alındı

Bakan Akar, altılı savunma bakanları toplantısına katıldı: Ukrayna'daki gelişmeler ele alındı

Türkiye, Bulgaristan, Gürcistan, Polonya, Romanya ve Ukrayna’nın savunma bakanları video konferans toplantısında bir araya geldi. Toplantıya katılan Milli... 07.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-07T10:29+0300

2022-04-07T10:29+0300

2022-04-07T10:29+0300

ukrayna krizi

hulusi akar

toplantı

ukrayna

tahliye

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar; Bulgaristan Savunma Bakanı Dragomir Zakov, Polonya Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak, Romanya Savunma Bakanı Vasile Dîncu, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ile altılı video konferans toplantısı düzenledi.Akar, Türkiye’nin daveti ve koordinesiyle gerçekleştirilen toplantının ardından yaptığı açıklamada, görüşmenin çok verimli geçtiğini belirtti. Bölgesel savunma ve güvenlik konuları hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını dile getiren Akar, "Görüşmede, diplomatik bir çözüme yardımcı olmak üzere Ukrayna’da acilen ateşkese gidilmesinin önemi ve sivillerin emniyetli bir şekilde tahliye edilmesinin aciliyeti vurgulanmıştır" diye konuştu. Toplantıda ele alınan diğer konulara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Akar, "Görüşmede, ayrıca mayınla mücadele dahil Karadeniz’de barış, sükûnet ve istikrarın korunması için iş birliğinin önemi bir kez daha dile getirilmiştir. Son olarak ağırlaşan insani durum nedeniyle insani yardımlara aralıksız devam edilmesi ve bölgede krizin daha fazla tırmanmasının önlenmesi için alınması gereken tedbirler üzerinde durulmuştur" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220407/yunanistan-abdden-gelen-ukraynaya-ilave-silah-tedariki-teklifini-reddetti-1055374128.html

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hulusi akar, toplantı, ukrayna, tahliye