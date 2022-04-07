https://tr.sputniknews.com/20220407/bakan-akar-altili-savunma-bakanlari-toplantisina-katildi-ukraynadaki-gelismeler-ele-alindi-1055377703.html
Bakan Akar, altılı savunma bakanları toplantısına katıldı: Ukrayna'daki gelişmeler ele alındı
Bakan Akar, altılı savunma bakanları toplantısına katıldı: Ukrayna'daki gelişmeler ele alındı
Türkiye, Bulgaristan, Gürcistan, Polonya, Romanya ve Ukrayna’nın savunma bakanları video konferans toplantısında bir araya geldi. Toplantıya katılan Milli... 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T10:29+0300
2022-04-07T10:29+0300
2022-04-07T10:29+0300
ukrayna krizi
hulusi akar
toplantı
ukrayna
tahliye
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar; Bulgaristan Savunma Bakanı Dragomir Zakov, Polonya Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak, Romanya Savunma Bakanı Vasile Dîncu, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ile altılı video konferans toplantısı düzenledi.Akar, Türkiye’nin daveti ve koordinesiyle gerçekleştirilen toplantının ardından yaptığı açıklamada, görüşmenin çok verimli geçtiğini belirtti. Bölgesel savunma ve güvenlik konuları hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını dile getiren Akar, "Görüşmede, diplomatik bir çözüme yardımcı olmak üzere Ukrayna’da acilen ateşkese gidilmesinin önemi ve sivillerin emniyetli bir şekilde tahliye edilmesinin aciliyeti vurgulanmıştır" diye konuştu. Toplantıda ele alınan diğer konulara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Akar, "Görüşmede, ayrıca mayınla mücadele dahil Karadeniz’de barış, sükûnet ve istikrarın korunması için iş birliğinin önemi bir kez daha dile getirilmiştir. Son olarak ağırlaşan insani durum nedeniyle insani yardımlara aralıksız devam edilmesi ve bölgede krizin daha fazla tırmanmasının önlenmesi için alınması gereken tedbirler üzerinde durulmuştur" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220407/yunanistan-abdden-gelen-ukraynaya-ilave-silah-tedariki-teklifini-reddetti-1055374128.html
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hulusi akar, toplantı, ukrayna, tahliye
Bakan Akar, altılı savunma bakanları toplantısına katıldı: Ukrayna'daki gelişmeler ele alındı
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Türkiye, Bulgaristan, Gürcistan, Polonya, Romanya ve Ukrayna’nın savunma bakanları video konferans toplantısında bir araya geldi. Toplantıya katılan Milli Savunma Bakanı Akar, "Görüşmede Ukrayna’da acilen ateşkese gidilmesinin önemi ve sivillerin emniyetli bir şekilde tahliye edilmesinin aciliyeti vurgulanmıştır" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar; Bulgaristan Savunma Bakanı Dragomir Zakov, Polonya Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak, Romanya Savunma Bakanı Vasile Dîncu, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ile altılı video konferans toplantısı düzenledi.
Akar, Türkiye’nin daveti ve koordinesiyle gerçekleştirilen toplantının ardından yaptığı açıklamada, görüşmenin çok verimli geçtiğini belirtti. Bölgesel savunma ve güvenlik konuları hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını dile getiren Akar, "Görüşmede, diplomatik bir çözüme yardımcı olmak üzere Ukrayna’da acilen ateşkese gidilmesinin önemi ve sivillerin emniyetli bir şekilde tahliye edilmesinin aciliyeti vurgulanmıştır" diye konuştu.
Toplantıda ele alınan diğer konulara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Akar, "Görüşmede, ayrıca mayınla mücadele dahil Karadeniz’de barış, sükûnet ve istikrarın korunması için iş birliğinin önemi bir kez daha dile getirilmiştir. Son olarak ağırlaşan insani durum nedeniyle insani yardımlara aralıksız devam edilmesi ve bölgede krizin daha fazla tırmanmasının önlenmesi için alınması gereken tedbirler üzerinde durulmuştur" ifadelerini kullandı.