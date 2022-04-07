https://tr.sputniknews.com/20220407/danimarka-ve-finlandiyada-da-salmonella-nedeniyle-kinder-urunleri-toplatildi-1055386334.html

Danimarka ve Finlandiya'da da salmonella nedeniyle Kinder ürünleri toplatıldı

Danimarka ve Finlandiya'da da salmonella nedeniyle Kinder ürünleri toplatıldı

Danimarka ve Finlandiya'daki gıda kurumları, İtalyan şirketi Ferrero'nun, ürünler ile salmonella salgını arasında bir bağlantı olduğu şüphesiyle Kinder... 07.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-07T14:30+0300

2022-04-07T14:30+0300

2022-04-07T14:34+0300

kinder sürpriz

dünya

danimarka

finlandiya

italya

ferrero

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/07/1055386311_0:61:1192:732_1920x0_80_0_0_b7cc34be93b5c6f3fedc92e3cc3c99a6.jpg

Danimarka Veterinerlik ve Gıda İdaresi ile Finlandiya Gıda Kurumundan yapılan açıklamada, Ferrero'nun, Kinder çikolata ürünlerini ‘salmonella’ vakalarıyla muhtemel bağlantısı nedeniyle toplatıldığı belirtildi.Çikolatadaki salmonella varlığının özellikle kritik olduğuna işaret edilen açıklamada, çikolatanın yüksek yağ içeriğinin, mide asidinden geçerken salmonella bakterileri için koruyucu bir faktör olacağı ifade edildi.Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, çikolata ürünlerinin ‘olası enfeksiyon nedeni’ olarak tanımlandığını ve çoğunlukla 10 yaşın altındaki çocukların etkilendiğini duyurdu.Avrupalı sağlık yetkilileri, 134 çocukta ‘hızla gelişen’ salmonella salgınını araştırdıklarını kaydetti.Daha önce Belçika, Fransa, Almanya, İrlanda, Lüksemburg, İngiltere, İsveç ve Norveç'te de Kinder çikolata ürünlerinin belirli partileri toplatılmıştı.İngiltere'de 63 çocuğa, Kinder Sürpriz yumurtalarıyla bağlantılı bir salgında salmonella bulaşmasının ardından Ferrero önlem olarak son kullanma tarihi 11 Temmuz-7 Ekim olan 2 parti yumurtayı geri çağırmıştı.Ferrero grubu, Fransa'da raflarda yer alan Belçika'da üretilmiş tonlarca Kinder çikolata ürününü salmonella bakterisi içerebileceği şüphesiyle toplatmıştı.Salmonellanın belirtileri arasında ishal, mide bulantısı, kusma ve ateş yer alıyor.Vakaların çoğunda birkaç günde belirtiler ortadan kalkarken, özellikle küçük yaşta ve bağışıklık sistemi zayıf olanların zaman zaman hastaneye kaldırılması gerekebiliyor.

https://tr.sputniknews.com/20220407/kenyada-kinder-urunleri-incelemeye-alindi-1055380817.html

danimarka

finlandiya

italya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kinder sürpriz, danimarka, finlandiya, italya, ferrero