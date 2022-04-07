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https://tr.sputniknews.com/20220407/danimarka-ve-finlandiyada-da-salmonella-nedeniyle-kinder-urunleri-toplatildi-1055386334.html
Danimarka ve Finlandiya'da da salmonella nedeniyle Kinder ürünleri toplatıldı
Danimarka ve Finlandiya'da da salmonella nedeniyle Kinder ürünleri toplatıldı
Danimarka ve Finlandiya'daki gıda kurumları, İtalyan şirketi Ferrero'nun, ürünler ile salmonella salgını arasında bir bağlantı olduğu şüphesiyle Kinder... 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T14:30+0300
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Danimarka Veterinerlik ve Gıda İdaresi ile Finlandiya Gıda Kurumundan yapılan açıklamada, Ferrero'nun, Kinder çikolata ürünlerini ‘salmonella’ vakalarıyla muhtemel bağlantısı nedeniyle toplatıldığı belirtildi.Çikolatadaki salmonella varlığının özellikle kritik olduğuna işaret edilen açıklamada, çikolatanın yüksek yağ içeriğinin, mide asidinden geçerken salmonella bakterileri için koruyucu bir faktör olacağı ifade edildi.Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, çikolata ürünlerinin ‘olası enfeksiyon nedeni’ olarak tanımlandığını ve çoğunlukla 10 yaşın altındaki çocukların etkilendiğini duyurdu.Avrupalı sağlık yetkilileri, 134 çocukta ‘hızla gelişen’ salmonella salgınını araştırdıklarını kaydetti.Daha önce Belçika, Fransa, Almanya, İrlanda, Lüksemburg, İngiltere, İsveç ve Norveç'te de Kinder çikolata ürünlerinin belirli partileri toplatılmıştı.İngiltere'de 63 çocuğa, Kinder Sürpriz yumurtalarıyla bağlantılı bir salgında salmonella bulaşmasının ardından Ferrero önlem olarak son kullanma tarihi 11 Temmuz-7 Ekim olan 2 parti yumurtayı geri çağırmıştı.Ferrero grubu, Fransa'da raflarda yer alan Belçika'da üretilmiş tonlarca Kinder çikolata ürününü salmonella bakterisi içerebileceği şüphesiyle toplatmıştı.Salmonellanın belirtileri arasında ishal, mide bulantısı, kusma ve ateş yer alıyor.Vakaların çoğunda birkaç günde belirtiler ortadan kalkarken, özellikle küçük yaşta ve bağışıklık sistemi zayıf olanların zaman zaman hastaneye kaldırılması gerekebiliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220407/kenyada-kinder-urunleri-incelemeye-alindi-1055380817.html
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kinder sürpriz, danimarka, finlandiya, italya, ferrero

Danimarka ve Finlandiya'da da salmonella nedeniyle Kinder ürünleri toplatıldı

14:30 07.04.2022 (güncellendi: 14:34 07.04.2022)
© Yle/Henrietta HassinenKinder sürpriz
Kinder sürpriz - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2022
© Yle/Henrietta Hassinen
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Danimarka ve Finlandiya'daki gıda kurumları, İtalyan şirketi Ferrero'nun, ürünler ile salmonella salgını arasında bir bağlantı olduğu şüphesiyle Kinder çikolata ürünlerinin belirli partilerini toplatıldığını bildirdi.
Danimarka Veterinerlik ve Gıda İdaresi ile Finlandiya Gıda Kurumundan yapılan açıklamada, Ferrero'nun, Kinder çikolata ürünlerini ‘salmonella’ vakalarıyla muhtemel bağlantısı nedeniyle toplatıldığı belirtildi.
Çikolatadaki salmonella varlığının özellikle kritik olduğuna işaret edilen açıklamada, çikolatanın yüksek yağ içeriğinin, mide asidinden geçerken salmonella bakterileri için koruyucu bir faktör olacağı ifade edildi.
Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, çikolata ürünlerinin ‘olası enfeksiyon nedeni’ olarak tanımlandığını ve çoğunlukla 10 yaşın altındaki çocukların etkilendiğini duyurdu.
Avrupalı sağlık yetkilileri, 134 çocukta ‘hızla gelişen’ salmonella salgınını araştırdıklarını kaydetti.
Daha önce Belçika, Fransa, Almanya, İrlanda, Lüksemburg, İngiltere, İsveç ve Norveç'te de Kinder çikolata ürünlerinin belirli partileri toplatılmıştı.
İngiltere'de 63 çocuğa, Kinder Sürpriz yumurtalarıyla bağlantılı bir salgında salmonella bulaşmasının ardından Ferrero önlem olarak son kullanma tarihi 11 Temmuz-7 Ekim olan 2 parti yumurtayı geri çağırmıştı.
Ferrero grubu, Fransa'da raflarda yer alan Belçika'da üretilmiş tonlarca Kinder çikolata ürününü salmonella bakterisi içerebileceği şüphesiyle toplatmıştı.
Salmonellanın belirtileri arasında ishal, mide bulantısı, kusma ve ateş yer alıyor.
Vakaların çoğunda birkaç günde belirtiler ortadan kalkarken, özellikle küçük yaşta ve bağışıklık sistemi zayıf olanların zaman zaman hastaneye kaldırılması gerekebiliyor.
Kinder, yumurta - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2022
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