https://tr.sputniknews.com/20220407/ingilterede-ebeveynlere-kinder-uyarisi-bu-urunleri-aldiysaniz-tuketmeyin-1055388461.html
İngiltere'de ebeveynlere Kinder uyarısı: 'Bu ürünleri aldıysanız tüketmeyin'
İngiltere'de ebeveynlere Kinder uyarısı: 'Bu ürünleri aldıysanız tüketmeyin'
Kinder üreticisi Ferrero, ürünlerinin büyük bir bölümünü piyasadan çekerken İngiltere Gıda Standartları Ajansı'ndan (FSA) açıklama geldi. Yapılan açıklamada... 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T16:08+0300
2022-04-07T16:08+0300
2022-04-07T16:10+0300
dünya
ingiltere
kinder sürpriz
salmonella
çikolata
uyarı
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Tesco, Morrisons ve Sainsbury's gibi popüler İngiliz süpermarketlerinde satılan Kinder Surprise çikolataları, ürünlerle bağlantılı olduğuna inanılan salmonella vakaları nedeniyle önlem olarak geri çağrılıyor.Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) tarafından çarşamba günü yapılan açıklamada, 'bazıları kanlı ishal gibi ciddi klinik semptomlar göstermek üzere alışılmadık derecede yüksek oranda çocuğun hastaneye kaldırılmasıyla ortaya çıkan son salgında 63 kişinin enfekte olduğu' bildirildi.Salmonella semptomları arasında şiddetli mide ağrıları, ishal ve kusmayı yer alıyor.Salgına ilişkin soruşturma devam ederken ürünleri piyasadan geri çekme süreci de uzatılıyor. İngiltere Gıda Standartları Ajansı (FSA) tarafından paylaşılan bildiride, "Ferrero, Salmonella ile kontamine olabilecekleri için ek Kinder ürünlerini geri çağırma konusundaki ihtiyati tedbirlerini genişletiyor" denildi. Üretici Ferrero'nun ihtiyati geri çağırma işlemi, Belçika'daki fabrikasında üretilen tüm ürünleri kapsıyor.'Tüketicilerin yapması gerekenler anlatılacak'Tehlikeli durumda olan ürünlerin listesini paylaşan ve “Bu ürünleri aldıysanız tüketmeyin” notunu düşen FSA, yayımladığı uyarıda şu ifadelere yer verdi:Şirket, Belçika'da aynı tesiste ve aynı zaman diliminde üretilmiş ek ürünler nedeniyle genişletilmiş geri çağırma kararının ihtiyati tedbir olarak uygulandığını belirtti.Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:Öte yandan, geri çağırma işlemleri Belçika, Fransa, Almanya, İrlanda ve Lüksemburg'da da başlatıldı. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi'ne (EFSA) göre, başta 10 yaşın altındaki çocuklar olmak üzere 105 doğrulanmış ve 29 şüpheli vaka tespit edildi. Bu vakalara ilişkin araştırma devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220406/kinder-surprise-ureticisi-ferrerodan-turkiye-aciklamasi-1055370195.html
https://tr.sputniknews.com/20220407/danimarka-ve-finlandiyada-da-salmonella-nedeniyle-kinder-urunleri-toplatildi-1055386334.html
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ingiltere, kinder sürpriz, salmonella, çikolata, uyarı
İngiltere'de ebeveynlere Kinder uyarısı: 'Bu ürünleri aldıysanız tüketmeyin'
16:08 07.04.2022 (güncellendi: 16:10 07.04.2022) Abone ol
Kinder üreticisi Ferrero, ürünlerinin büyük bir bölümünü piyasadan çekerken İngiltere Gıda Standartları Ajansı'ndan (FSA) açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Bu ürünleri aldıysanız tüketmeyin" ifadeleri yer aldı.
Tesco, Morrisons ve Sainsbury's gibi popüler İngiliz süpermarketlerinde satılan Kinder Surprise çikolataları, ürünlerle bağlantılı olduğuna inanılan salmonella vakaları nedeniyle önlem olarak geri çağrılıyor.
Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) tarafından çarşamba günü yapılan açıklamada, 'bazıları kanlı ishal gibi ciddi klinik semptomlar göstermek üzere alışılmadık derecede yüksek oranda çocuğun hastaneye kaldırılmasıyla ortaya çıkan son salgında 63 kişinin enfekte olduğu' bildirildi.
Salmonella semptomları arasında şiddetli mide ağrıları, ishal ve kusmayı yer alıyor.
Salgına ilişkin soruşturma devam ederken ürünleri piyasadan geri çekme süreci de uzatılıyor.
İngiltere Gıda Standartları Ajansı (FSA) tarafından paylaşılan bildiride, "Ferrero, Salmonella ile kontamine olabilecekleri için ek Kinder ürünlerini geri çağırma konusundaki ihtiyati tedbirlerini genişletiyor" denildi.
Üretici Ferrero'nun ihtiyati geri çağırma işlemi, Belçika'daki fabrikasında üretilen tüm ürünleri kapsıyor.
'Tüketicilerin yapması gerekenler anlatılacak'
Tehlikeli durumda olan ürünlerin listesini paylaşan ve “Bu ürünleri aldıysanız tüketmeyin” notunu düşen FSA, yayımladığı uyarıda şu ifadelere yer verdi:
“Bu ürünleri satan perakende mağazalarda satış noktası uyarıları gösterilecek. Bu uyarılar, müşterilere ürünlerin neden geri çağrıldığını açıklıyor olacak. Ayrıca ürünler satın alınmışsa tüketicilerin yapması gerekenler de anlatılacak.”
Şirket, Belçika'da aynı tesiste ve aynı zaman diliminde üretilmiş ek ürünler nedeniyle genişletilmiş geri çağırma kararının ihtiyati tedbir olarak uygulandığını belirtti.
Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:
"Başka hiçbir Ferrero ve Kinder ürünü bu gönüllü geri çağırmadan etkilenmeyecek. Şirket olarak gıda güvenliğini son derece ciddiye alıyor ve bu konu için içtenlikle özür dileriz. Tüketici hizmetlerine olan bağlılığımız, bugün gönüllü geri çağırmayı uzatma kararına bizi yönlendirdi."
Öte yandan, geri çağırma işlemleri Belçika, Fransa, Almanya, İrlanda ve Lüksemburg'da da başlatıldı. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi'ne (EFSA) göre, başta 10 yaşın altındaki çocuklar olmak üzere 105 doğrulanmış ve 29 şüpheli vaka tespit edildi. Bu vakalara ilişkin araştırma devam ediyor.