Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220407/rusya-disisleri-ukrayna-yeni-bir-baris-anlasmasi-taslagi-iletti-1055385834.html
Rusya Dışişleri: Ukrayna, İstanbul'dakinden farklı bir barış anlaşması taslağı iletti
Rusya Dışişleri: Ukrayna, İstanbul'dakinden farklı bir barış anlaşması taslağı iletti
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’nın Rusya’ya yeni bir barış anlaşması taslağı ilettiğini belirtti. Lavrov, söz konusu taslağın, Ukrayna tarafının... 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T14:15+0300
2022-04-07T14:51+0300
ukrayna
ukrayna krizi
sergey lavrov
rusya
taslak
kırım
istanbul
vladimir zelenskiy
abd
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/07/1054505997_0:101:2413:1458_1920x0_80_0_0_a56015cbed597d8310aceed445818d0d.jpg
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna’nın Rusya tarafına, mart sonunda İstanbul’da gerçekleştirilen barış görüşmelerinde sunduğu barış anlaşması taslağından farklı maddeler içeren yeni bir taslak ilettiğini belirtti. Rusya Dışişleri Bakanı, Ukrayna tarafının İstanbul’da sunduğu taslakta, istediği güvenlik garantilerinin Kırım için geçerli olmayacağını belirttiğini, fakat yeni taslakta böyle bir ifadenin yer almadığını kaydetti. Söz konusu madde, Ukrayna topraklarına bir saldırı olması halinde Ukrayna’ya güvenlik garantisi vermiş olan ülkelerin devreye girmesini içeriyordu ve bunun Kırım için geçerli olmayacağı belirtiliyordu. Lavrov ayrıca, Ukrayna topraklarında yabancı güçlerin katılımıyla düzenlenecek askeri tatbikatların düzenlenmesinden önce Rusya’nın da onayının alınacağı şeklindeki maddenin de taslaktan çıkarıldığını söyledi.Rusya'nın en başında açıklanan taleplerini içeren anlaşma taslağı üstünde ısrarcı olacağını kaydeden Lavrov bunun yanında, Ukrayna’nın barış görüşmeleri için yeni ön koşullar eklemesinin kabul edilemez olduğunu belirtti ve Rusya’nın tüm provokasyonlara karşın Ukrayna ile barış görüşmelerine devam edeceğini ekledi. Rusya Dışişleri Bakanı diğer yandan, ABD’nin silah gönderimini ve askeri yardımlarını sürdürerek, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i savaşmayı sürdürmeye ittiği eleştirisini yaptı.
ukrayna
rusya
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/07/1054505997_167:0:2246:1559_1920x0_80_0_0_a50dd717961d15f426c3f5f4c64e1225.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, sergey lavrov, rusya, taslak, kırım, istanbul, vladimir zelenskiy, abd

Rusya Dışişleri: Ukrayna, İstanbul'dakinden farklı bir barış anlaşması taslağı iletti

14:15 07.04.2022 (güncellendi: 14:51 07.04.2022)
© БелТА / Fotoğraf bankasına girRusya- Ukrayna görüşmeleri
Rusya- Ukrayna görüşmeleri - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2022
© БелТА
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone olTelegram
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’nın Rusya’ya yeni bir barış anlaşması taslağı ilettiğini belirtti. Lavrov, söz konusu taslağın, Ukrayna tarafının İstanbul’daki görüşmelerde ilettiklerinden farklı teklifler içerdiğini kaydetti.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna’nın Rusya tarafına, mart sonunda İstanbul’da gerçekleştirilen barış görüşmelerinde sunduğu barış anlaşması taslağından farklı maddeler içeren yeni bir taslak ilettiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı, Ukrayna tarafının İstanbul’da sunduğu taslakta, istediği güvenlik garantilerinin Kırım için geçerli olmayacağını belirttiğini, fakat yeni taslakta böyle bir ifadenin yer almadığını kaydetti. Söz konusu madde, Ukrayna topraklarına bir saldırı olması halinde Ukrayna’ya güvenlik garantisi vermiş olan ülkelerin devreye girmesini içeriyordu ve bunun Kırım için geçerli olmayacağı belirtiliyordu.
Lavrov ayrıca, Ukrayna topraklarında yabancı güçlerin katılımıyla düzenlenecek askeri tatbikatların düzenlenmesinden önce Rusya’nın da onayının alınacağı şeklindeki maddenin de taslaktan çıkarıldığını söyledi.
Rusya'nın en başında açıklanan taleplerini içeren anlaşma taslağı üstünde ısrarcı olacağını kaydeden Lavrov bunun yanında, Ukrayna’nın barış görüşmeleri için yeni ön koşullar eklemesinin kabul edilemez olduğunu belirtti ve Rusya’nın tüm provokasyonlara karşın Ukrayna ile barış görüşmelerine devam edeceğini ekledi.
Rusya Dışişleri Bakanı diğer yandan, ABD’nin silah gönderimini ve askeri yardımlarını sürdürerek, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i savaşmayı sürdürmeye ittiği eleştirisini yaptı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала