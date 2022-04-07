https://tr.sputniknews.com/20220407/rusya-disisleri-ukrayna-yeni-bir-baris-anlasmasi-taslagi-iletti-1055385834.html

Rusya Dışişleri: Ukrayna, İstanbul'dakinden farklı bir barış anlaşması taslağı iletti

Rusya Dışişleri: Ukrayna, İstanbul'dakinden farklı bir barış anlaşması taslağı iletti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’nın Rusya’ya yeni bir barış anlaşması taslağı ilettiğini belirtti. Lavrov, söz konusu taslağın, Ukrayna tarafının... 07.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-07T14:15+0300

2022-04-07T14:15+0300

2022-04-07T14:51+0300

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna’nın Rusya tarafına, mart sonunda İstanbul’da gerçekleştirilen barış görüşmelerinde sunduğu barış anlaşması taslağından farklı maddeler içeren yeni bir taslak ilettiğini belirtti. Rusya Dışişleri Bakanı, Ukrayna tarafının İstanbul’da sunduğu taslakta, istediği güvenlik garantilerinin Kırım için geçerli olmayacağını belirttiğini, fakat yeni taslakta böyle bir ifadenin yer almadığını kaydetti. Söz konusu madde, Ukrayna topraklarına bir saldırı olması halinde Ukrayna’ya güvenlik garantisi vermiş olan ülkelerin devreye girmesini içeriyordu ve bunun Kırım için geçerli olmayacağı belirtiliyordu. Lavrov ayrıca, Ukrayna topraklarında yabancı güçlerin katılımıyla düzenlenecek askeri tatbikatların düzenlenmesinden önce Rusya’nın da onayının alınacağı şeklindeki maddenin de taslaktan çıkarıldığını söyledi.Rusya'nın en başında açıklanan taleplerini içeren anlaşma taslağı üstünde ısrarcı olacağını kaydeden Lavrov bunun yanında, Ukrayna’nın barış görüşmeleri için yeni ön koşullar eklemesinin kabul edilemez olduğunu belirtti ve Rusya’nın tüm provokasyonlara karşın Ukrayna ile barış görüşmelerine devam edeceğini ekledi. Rusya Dışişleri Bakanı diğer yandan, ABD’nin silah gönderimini ve askeri yardımlarını sürdürerek, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i savaşmayı sürdürmeye ittiği eleştirisini yaptı.

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ukrayna, sergey lavrov, rusya, taslak, kırım, istanbul, vladimir zelenskiy, abd