https://tr.sputniknews.com/20220407/rusyadan-komur-ithalatina-konulan-yasaktan-sonra-avrupada-elektrik-fiyatlari-artti-1055389623.html

Rusya'dan kömür ithalatına konulan yasaktan sonra Avrupa'da elektrik fiyatları arttı

Rusya'dan kömür ithalatına konulan yasaktan sonra Avrupa'da elektrik fiyatları arttı

Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'dan kömür ithalatına yasak getirme kararı almasının ardından Avrupa'da gün öncesi spot elektrik piyasasında fiyatlar arttı. 07.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-07T16:07+0300

2022-04-07T16:07+0300

2022-04-07T16:15+0300

ekonomi

yaptırım

ithalat

yasak

rusya

avrupa birliği

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AB'nin Rusya'ya karşı uygulanacak 5. yaptırım paketi kapsamında, ülkeden yılda 4 milyar dolar hacminde kömür ithalatına yasak getireceğini açıklamasının ardından Avrupa'da elektrik fiyatları yükselişe geçti.European Power Exchange verilerine göre, Almanya'da dün gün öncesi spot piyasada megavatsaat başına 74.14 euro olan elektrik fiyatı bugün 120.87 euro oldu.Spot piyasada elektrik fiyatları Hollanda'da 200.56 euro'dan 228.69 euro'ya, Polonya'da 87.61 euro'dan 96.98 euro'ya, Fransa'da 219.54 euro'dan 248.11 euro'ya, İngiltere'de ise 177.78 euro'dan 203.80 euro'ya yükseldi.En yüksek fiyat artışı Belçika'daBelçika, fiyat artışının en yüksek görüldüğü ülke olarak dikkati çekti. Ülkede elektrik fiyatı megavatsaat başına 81.99 euro'dan 212.93 euro'ya çıktı. Danimarka'da dün gün öncesi spot piyasada 156.98 euro olan elektrik fiyatı, bugün 171.08 euro olarak kayda geçti.İsviçre'de elektrik fiyatı 227.90 euro'dan 243.90 euro'ya, Avusturya'da ise 140.18 euro'dan 152.49 euro'ya yükseldi.Karar sonrası API2 Rotterdam Kömürü Vadeli İşlemler Piyasası'nda nisan kontratlarında kömürün ton fiyatı 3 haftanın ardından yeniden 300 doların üzerine çıkmıştı. Bugün kömürün ton fiyatı piyasalarda 290 dolardan işlem görüyor.Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de dün megavatsaat başına 106.79 euro'dan kapanan nisan vadeli kontratlar, Türkiye saatiyle 15.10'da 103.98 euro'dan işlem görüyor.

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yaptırım, ithalat, yasak, rusya, avrupa birliği