Tesla, Teksas'taki devasa fabrikasını 'Cyber Rodeo' ile açtı: 'Bu tesis, 3 Pentagon'a eşdeğer'

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Tesla, Teksas'ta 100 futbol sahası büyüklüğünde bir üretim tesisinin açılışını yaptı. 'Cyber Rodeo' adlı bir parti düzenleyen firma, Elon Musk'ın da katılımıyla açılışta çok sayıda elektrikli otomobil tutkununu ağırladı.