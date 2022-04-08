Tesla, Teksas'taki devasa fabrikasını 'Cyber Rodeo' ile açtı: 'Bu tesis, 3 Pentagon'a eşdeğer'

ABD'nin Teksas eyaletindeki Tesla açılışında konuklar, kendine özgü bir gece kulübü görünümünde dekore edilmiş devasa fabrikayı gezdi.
ABD'nin Teksas eyaletindeki Tesla açılışında konuklar, kendine özgü bir gece kulübü görünümünde dekore edilmiş devasa fabrikayı gezdi.
Ziyaretçiler, kırmızı ve mavi ışıklar altında gezinirken üretim araçları ve Tesla modelleri müze eserleri gibi sergilendi. Dışarıda ise arabalar Teksas bayrağı deseninde park edilmişti.
Ziyaretçiler, kırmızı ve mavi ışıklar altında gezinirken üretim araçları ve Tesla modelleri müze eserleri gibi sergilendi. Dışarıda ise arabalar Teksas bayrağı deseninde park edilmişti.
Buldozerler ise New York'un ünlü Empire State Binası'ndan daha fazla çelikle inşa edildiği belirtilen ve 'gigafactory' denilen binanın yakınında hâlâ çalışma yapıyordu.
Buldozerler ise New York'un ünlü Empire State Binası'ndan daha fazla çelikle inşa edildiği belirtilen ve 'gigafactory' denilen binanın yakınında hâlâ çalışma yapıyordu.
Firmanın CEO'su Elon Musk, ilk kez bir fabrika açılışında sahneye çıktı. ABD'li girişimci, siyah bir kovboy şapkası ve güneş gözlüğü takmıştı.
Firmanın CEO'su Elon Musk, ilk kez bir fabrika açılışında sahneye çıktı. ABD'li girişimci, siyah bir kovboy şapkası ve güneş gözlüğü takmıştı.
"Bu yıl gerçekten büyük bir ölçeğe geçeceğiz" diyen Musk, Tesla'nın önceliğinin mevcut modellerin üretimini artırmak olacağını söyledi.
"Bu yıl gerçekten büyük bir ölçeğe geçeceğiz" diyen Musk, Tesla'nın önceliğinin mevcut modellerin üretimini artırmak olacağını söyledi.
Musk, fabrikada tezahürat yapan kalabalığa seslenerek "Bu tesis, 3 Pentagon'a eşdeğer" dedi.
Musk, fabrikada tezahürat yapan kalabalığa seslenerek "Bu tesis, 3 Pentagon'a eşdeğer" dedi.
Tesla ve SpaceX CEO'su, "Dünya'nın rotasını sürdürülebilir enerjiye çevirmek için bunun olması gerekiyor" diye ekledi.
Tesla ve SpaceX CEO'su, "Dünya'nın rotasını sürdürülebilir enerjiye çevirmek için bunun olması gerekiyor" diye ekledi.