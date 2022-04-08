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Tesla, Teksas'taki devasa fabrikasını 'Cyber Rodeo' ile açtı: 'Bu tesis, 3 Pentagon'a eşdeğer'
Tesla, Teksas'taki devasa fabrikasını 'Cyber Rodeo' ile açtı: 'Bu tesis, 3 Pentagon'a eşdeğer'
Tesla, Teksas'ta 100 futbol sahası büyüklüğünde bir üretim tesisinin açılışını yaptı. 'Cyber Rodeo' adlı bir parti düzenleyen firma, Elon Musk'ın da... 08.04.2022, Sputnik Türkiye
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Tesla, Teksas'taki devasa fabrikasını 'Cyber Rodeo' ile açtı: 'Bu tesis, 3 Pentagon'a eşdeğer'

13:25 08.04.2022 (güncellendi: 13:34 08.04.2022)
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Tesla, Teksas'ta 100 futbol sahası büyüklüğünde bir üretim tesisinin açılışını yaptı. 'Cyber Rodeo' adlı bir parti düzenleyen firma, Elon Musk'ın da katılımıyla açılışta çok sayıda elektrikli otomobil tutkununu ağırladı.
© AFP 2022 / SUZANNE CORDEIRO

ABD'nin Teksas eyaletindeki Tesla açılışında konuklar, kendine özgü bir gece kulübü görünümünde dekore edilmiş devasa fabrikayı gezdi.

ABD&#x27;nin Teksas eyaletindeki Tesla açılışında konuklar, kendine özgü bir gece kulübü görünümünde dekore edilmiş devasa fabrikayı gezdi. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2022 / SUZANNE CORDEIRO

ABD'nin Teksas eyaletindeki Tesla açılışında konuklar, kendine özgü bir gece kulübü görünümünde dekore edilmiş devasa fabrikayı gezdi.

© AFP 2022 / SUZANNE CORDEIRO

Ziyaretçiler, kırmızı ve mavi ışıklar altında gezinirken üretim araçları ve Tesla modelleri müze eserleri gibi sergilendi. Dışarıda ise arabalar Teksas bayrağı deseninde park edilmişti.

Ziyaretçiler, kırmızı ve mavi ışıklar altında gezinirken üretim araçları ve Tesla modelleri müze eserleri gibi sergilendi. Dışarıda ise arabalar Teksas bayrağı deseninde park edilmişti. - Sputnik Türkiye
2/7
© AFP 2022 / SUZANNE CORDEIRO

Ziyaretçiler, kırmızı ve mavi ışıklar altında gezinirken üretim araçları ve Tesla modelleri müze eserleri gibi sergilendi. Dışarıda ise arabalar Teksas bayrağı deseninde park edilmişti.

© AFP 2022 / SUZANNE CORDEIRO

Buldozerler ise New York'un ünlü Empire State Binası'ndan daha fazla çelikle inşa edildiği belirtilen ve 'gigafactory' denilen binanın yakınında hâlâ çalışma yapıyordu.

Buldozerler ise New York&#x27;un ünlü Empire State Binası&#x27;ndan daha fazla çelikle inşa edildiği belirtilen ve &#x27;gigafactory&#x27; denilen binanın yakınında hâlâ çalışma yapıyordu. - Sputnik Türkiye
3/7
© AFP 2022 / SUZANNE CORDEIRO

Buldozerler ise New York'un ünlü Empire State Binası'ndan daha fazla çelikle inşa edildiği belirtilen ve 'gigafactory' denilen binanın yakınında hâlâ çalışma yapıyordu.

© AFP 2022 / SUZANNE CORDEIRO

Firmanın CEO'su Elon Musk, ilk kez bir fabrika açılışında sahneye çıktı. ABD'li girişimci, siyah bir kovboy şapkası ve güneş gözlüğü takmıştı.

Firmanın CEO&#x27;su Elon Musk, ilk kez bir fabrika açılışında sahneye çıktı. ABD&#x27;li girişimci, siyah bir kovboy şapkası ve güneş gözlüğü takmıştı. - Sputnik Türkiye
4/7
© AFP 2022 / SUZANNE CORDEIRO

Firmanın CEO'su Elon Musk, ilk kez bir fabrika açılışında sahneye çıktı. ABD'li girişimci, siyah bir kovboy şapkası ve güneş gözlüğü takmıştı.

© AFP 2022 / SUZANNE CORDEIRO

"Bu yıl gerçekten büyük bir ölçeğe geçeceğiz" diyen Musk, Tesla'nın önceliğinin mevcut modellerin üretimini artırmak olacağını söyledi.

&quot;Bu yıl gerçekten büyük bir ölçeğe geçeceğiz&quot; diyen Musk, Tesla&#x27;nın önceliğinin mevcut modellerin üretimini artırmak olacağını söyledi. - Sputnik Türkiye
5/7
© AFP 2022 / SUZANNE CORDEIRO

"Bu yıl gerçekten büyük bir ölçeğe geçeceğiz" diyen Musk, Tesla'nın önceliğinin mevcut modellerin üretimini artırmak olacağını söyledi.

© AFP 2022 / SUZANNE CORDEIRO

Musk, fabrikada tezahürat yapan kalabalığa seslenerek "Bu tesis, 3 Pentagon'a eşdeğer" dedi.

Musk, fabrikada tezahürat yapan kalabalığa seslenerek &quot;Bu tesis, 3 Pentagon&#x27;a eşdeğer&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
6/7
© AFP 2022 / SUZANNE CORDEIRO

Musk, fabrikada tezahürat yapan kalabalığa seslenerek "Bu tesis, 3 Pentagon'a eşdeğer" dedi.

© AFP 2022 / SUZANNE CORDEIRO

Tesla ve SpaceX CEO'su, "Dünya'nın rotasını sürdürülebilir enerjiye çevirmek için bunun olması gerekiyor" diye ekledi.

Tesla ve SpaceX CEO&#x27;su, &quot;Dünya&#x27;nın rotasını sürdürülebilir enerjiye çevirmek için bunun olması gerekiyor&quot; diye ekledi. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2022 / SUZANNE CORDEIRO

Tesla ve SpaceX CEO'su, "Dünya'nın rotasını sürdürülebilir enerjiye çevirmek için bunun olması gerekiyor" diye ekledi.

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