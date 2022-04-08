https://tr.sputniknews.com/20220408/abdnin-guney-karolina-eyaletinde-idam-mahkumlari-kursunla-infazi-tercih-edebilecek-1055427858.html
ABD'nin Güney Karolina eyaletinde idam mahkumları 'kurşunla infazı' tercih edebilecek
ABD'nin Güney Karolina eyaletinde idam mahkumları 'kurşunla infazı' tercih edebilecek
ABD'nin Güney Karolina eyaletinde idam mahkumları için "kurşuna dizilme" seçeneğinin yürürlüğe girmesinin ardından ilk infazın bu ay gerçekleştirileceği... 08.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-08T22:57+0300
2022-04-08T22:57+0300
2022-04-08T22:57+0300
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abd
güney karolina
idam
idam cezası
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Güney Karolina Ceza İnfaz Kurumu, eyalette 18 Mart'ta idam edilme yöntemleri arasına eklenen "kurşuna dizilmenin" bu ay uygulanacak idam cezasında "elektrikli sandalye" ile iki seçenekten biri olabileceğini yazılı açıklamayla duyurdu.Açıklamada, "silahlı soygun gerçekleştirdiği ve bir market çalışanını öldürdüğü için" idam cezasına çarptırılan Richard Bernard Moore'a kararın bugün bildirileceği, 29 Nisan'da gerçekleştirilecek infaz için mahkumun "kurşuna dizilme" veya "elektrikli sandalye" seçeneklerinden biriyle ilgili tercihini 14 gün öncesinden bildirmesi gerektiği belirtildi.Öldürücü enjeksiyon ilaçlarının, tedarik edilemediği için infaz seçenekleri arasından çıkarıldığı Güney Karolina'da 57 yaşındaki Moore'un, 2011'den bu yana idam edilecek ilk kişi olduğu bildirildi.Mayıs 2021'de eyalet, kurşuna dizerek infazı mümkün kılan yasa çıkarmış, Güney Karolina'nın birincil infaz yönteminin elektrikli sandalye olduğu, zehirli enjeksiyon ve idam mangası yönteminin de seçilebileceği kaydedilmişti.ABD'de Güney Karolina'yla Mississippi, Oklahoma ve Utah olmak üzere üç eyalette daha kurşunla infaz yöntemi uygulanıyor.
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abd, güney karolina, idam, idam cezası
ABD'nin Güney Karolina eyaletinde idam mahkumları 'kurşunla infazı' tercih edebilecek
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ABD'nin Güney Karolina eyaletinde idam mahkumları için "kurşuna dizilme" seçeneğinin yürürlüğe girmesinin ardından ilk infazın bu ay gerçekleştirileceği açıklandı.
Güney Karolina Ceza İnfaz Kurumu, eyalette 18 Mart'ta idam edilme yöntemleri arasına eklenen "kurşuna dizilmenin" bu ay uygulanacak idam cezasında "elektrikli sandalye" ile iki seçenekten biri olabileceğini yazılı açıklamayla duyurdu.
Açıklamada, "silahlı soygun gerçekleştirdiği ve bir market çalışanını öldürdüğü için" idam cezasına çarptırılan Richard Bernard Moore'a kararın bugün bildirileceği, 29 Nisan'da gerçekleştirilecek infaz için mahkumun "kurşuna dizilme" veya "elektrikli sandalye" seçeneklerinden biriyle ilgili tercihini 14 gün öncesinden bildirmesi gerektiği belirtildi.
Öldürücü enjeksiyon ilaçlarının, tedarik edilemediği için infaz seçenekleri arasından çıkarıldığı Güney Karolina'da 57 yaşındaki Moore'un, 2011'den bu yana idam edilecek ilk kişi olduğu bildirildi.
Mayıs 2021'de eyalet, kurşuna dizerek infazı mümkün kılan yasa çıkarmış, Güney Karolina'nın birincil infaz yönteminin elektrikli sandalye olduğu, zehirli enjeksiyon ve idam mangası yönteminin de seçilebileceği kaydedilmişti.
ABD'de Güney Karolina'yla Mississippi, Oklahoma ve Utah olmak üzere üç eyalette daha kurşunla infaz yöntemi uygulanıyor.