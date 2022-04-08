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https://tr.sputniknews.com/20220408/belcikada-faaliyetleri-durdurulan-kinder-ureticisinden-ozur-mesaji-1055421997.html
Belçika'da faaliyetleri durdurulan Kinder üreticisinden özür mesajı: Gerekli her adımı atacağız
Belçika'da faaliyetleri durdurulan Kinder üreticisinden özür mesajı: Gerekli her adımı atacağız
Gıda güvenliği yetkilileriyle iş birliği içinde yürütülen salmonella salgını araştırmaları kapsamında Ferrero, Belçika'nın Arlon kentindeki fabrikasında... 08.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-08T17:27+0300
2022-04-08T17:30+0300
dünya
kinder sürpriz
ferrero
özür
belçika
üretim
çikolata
mesaj
durdurma
durdurma kararı
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İtalyan çikolata üreticisi Ferrero'dan, Kinder bağlantılı salmonella vakaları nedeniyle özür açıklaması geldi.Şirketten yapılan açıklamada, "Bu konuda çok üzgünüz. Tüm tüketicilerimizden ve iş ortaklarımızdan içtenlikle özür dilemek ve değerli rehberlikleri için gıda güvenliği yetkililerine teşekkür etmek istiyoruz" ifadeleri yer aldı. Açıklamada, birçok ülkede alınan geri çağırma kararının 'en doğru ve en mantıklı önlem' olduğu vurgulandı.Şirket, açıklamasına şöyle devam etti:Ferrero, Kinder ürünleriyle bağlantılı salmonella vakalarının birçok ülkede görülmesinin ardından Belçika'nın Arlon kentindeki fabrikasında üretimin askıya alındığını duyurmuştu.Firmadan yapılan açıklamada, bilgilerin zamanında alınması ve paylaşılmasında gecikmeler yaratan birtakım verimsizlikler yaşandığı belirtilmişti.İspanya, İngiltere, İrlanda ve ABD'deki raflardan çok sayıda Kinder Surprise ürünlerini geri çağıran Ferrero, bu ürünlerin birçoğunun Arlon tesisinde üretildiğini açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220408/belcika-salmonella-tehlikesi-nedeniyle-kinder-fabrikasinda-uretimi-durdurdu-1055420474.html
https://tr.sputniknews.com/20220408/kinder-salmonella-tehlikesi-nedeniyle-abddeki-urunlerini-de-geri-cagirdi--1055406266.html
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kinder sürpriz, ferrero, özür, belçika, üretim, çikolata, mesaj, durdurma, durdurma kararı, salmonella bakterisi, salmonella

Belçika'da faaliyetleri durdurulan Kinder üreticisinden özür mesajı: Gerekli her adımı atacağız

17:27 08.04.2022 (güncellendi: 17:30 08.04.2022)
© REUTERSKinder Surprise
Kinder Surprise - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2022
© REUTERS
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Gıda güvenliği yetkilileriyle iş birliği içinde yürütülen salmonella salgını araştırmaları kapsamında Ferrero, Belçika'nın Arlon kentindeki fabrikasında faaliyetlerinin askıya alındığını duyurmuştu. Şirketten yapılan açıklamada, "Tüketicilerimizin tam anlamıyla güvenini korumak için gerekli her adımı atacağız" denildi.
İtalyan çikolata üreticisi Ferrero'dan, Kinder bağlantılı salmonella vakaları nedeniyle özür açıklaması geldi.
Şirketten yapılan açıklamada, "Bu konuda çok üzgünüz. Tüm tüketicilerimizden ve iş ortaklarımızdan içtenlikle özür dilemek ve değerli rehberlikleri için gıda güvenliği yetkililerine teşekkür etmek istiyoruz" ifadeleri yer aldı.
Açıklamada, birçok ülkede alınan geri çağırma kararının 'en doğru ve en mantıklı önlem' olduğu vurgulandı.
Şirket, açıklamasına şöyle devam etti:

"Gıda güvenliği, kalite ve tüketiciye gösterilen özen, şirket kurulduğundan beri Ferrero'nun kalbinde yer almaktadır. Bu ciddi olay, temsil ettiğimiz şeyin özüne iniyor. Tüketicilerimizin tam anlamıyla güvenini korumak için gerekli her adımı atacağız."

Kinder sürpriz - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2022
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Belçika, salmonella tehlikesi nedeniyle Kinder fabrikasında üretimi durdurdu
16:30
Ferrero, Kinder ürünleriyle bağlantılı salmonella vakalarının birçok ülkede görülmesinin ardından Belçika'nın Arlon kentindeki fabrikasında üretimin askıya alındığını duyurmuştu.
Firmadan yapılan açıklamada, bilgilerin zamanında alınması ve paylaşılmasında gecikmeler yaratan birtakım verimsizlikler yaşandığı belirtilmişti.
İspanya, İngiltere, İrlanda ve ABD'deki raflardan çok sayıda Kinder Surprise ürünlerini geri çağıran Ferrero, bu ürünlerin birçoğunun Arlon tesisinde üretildiğini açıklamıştı.
Kinder sürpriz - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2022
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10:15
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