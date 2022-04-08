https://tr.sputniknews.com/20220408/belcikada-faaliyetleri-durdurulan-kinder-ureticisinden-ozur-mesaji-1055421997.html

Belçika'da faaliyetleri durdurulan Kinder üreticisinden özür mesajı: Gerekli her adımı atacağız

Belçika'da faaliyetleri durdurulan Kinder üreticisinden özür mesajı: Gerekli her adımı atacağız

Gıda güvenliği yetkilileriyle iş birliği içinde yürütülen salmonella salgını araştırmaları kapsamında Ferrero, Belçika'nın Arlon kentindeki fabrikasında... 08.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-08T17:27+0300

2022-04-08T17:27+0300

2022-04-08T17:30+0300

dünya

kinder sürpriz

ferrero

özür

belçika

üretim

çikolata

mesaj

durdurma

durdurma kararı

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İtalyan çikolata üreticisi Ferrero'dan, Kinder bağlantılı salmonella vakaları nedeniyle özür açıklaması geldi.Şirketten yapılan açıklamada, "Bu konuda çok üzgünüz. Tüm tüketicilerimizden ve iş ortaklarımızdan içtenlikle özür dilemek ve değerli rehberlikleri için gıda güvenliği yetkililerine teşekkür etmek istiyoruz" ifadeleri yer aldı. Açıklamada, birçok ülkede alınan geri çağırma kararının 'en doğru ve en mantıklı önlem' olduğu vurgulandı.Şirket, açıklamasına şöyle devam etti:Ferrero, Kinder ürünleriyle bağlantılı salmonella vakalarının birçok ülkede görülmesinin ardından Belçika'nın Arlon kentindeki fabrikasında üretimin askıya alındığını duyurmuştu.Firmadan yapılan açıklamada, bilgilerin zamanında alınması ve paylaşılmasında gecikmeler yaratan birtakım verimsizlikler yaşandığı belirtilmişti.İspanya, İngiltere, İrlanda ve ABD'deki raflardan çok sayıda Kinder Surprise ürünlerini geri çağıran Ferrero, bu ürünlerin birçoğunun Arlon tesisinde üretildiğini açıklamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220408/belcika-salmonella-tehlikesi-nedeniyle-kinder-fabrikasinda-uretimi-durdurdu-1055420474.html

https://tr.sputniknews.com/20220408/kinder-salmonella-tehlikesi-nedeniyle-abddeki-urunlerini-de-geri-cagirdi--1055406266.html

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