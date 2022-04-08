https://tr.sputniknews.com/20220408/cemal-kasikcinin-arkadasi-ak-partili-aktay-4-yildir-bu-dava-ile-yatip-kalkiyorum-cok-uzgunum-1055403171.html
Cemal Kaşıkçı'nın arkadaşı, AK Partili Aktay: 4 yıldır bu dava ile yatıp kalkıyorum, çok üzgünüm
Cemal Kaşıkçı'nın arkadaşı, AK Partili Aktay: 4 yıldır bu dava ile yatıp kalkıyorum, çok üzgünüm
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın arkadaşı, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, "4 yıldır bu dava ile yatıp kalkıyorum, çok üzgünüm" dedi. 08.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-08T03:10+0300
2022-04-08T03:10+0300
2022-04-08T03:16+0300
türkiye
cemal kaşıkçı
cemal kaşıkçı cinayeti
cemal kaşıkçı'nın öldürümesine ilişkin açılan soruşturma
prof. dr. yasin aktay
yasin aktay
ak parti
türkiye
suudi arabistan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102653/45/1026534592_0:0:993:559_1920x0_80_0_0_df603aa272e268d3ac7100cfb1a53695.jpg
Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim 2018’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesine ilişkin davada Adalet Bakanlığı’nın olumlu görüşü üzerine dosyanın Suudi Arabistan’da devredilmesine karar verildi. Kaşıkçı'nın arkadaşı, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, "4 yıldır bu dava ile yatıp kalkıyorum, çok üzgünüm" dedi.Halk TV'den Seyhan Avşar'a konuşan Aktay, "Bu konuda bir şey söylemek istemiyorum. 4 yıldır bu dava ile yatıp kalkıyorum. Çok üzgünüm. Belki de benim bilmediğim bir şeyler vardır" ifadelerini kullandı.Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz daha önce, "Cemal, Bir şey olursa da hemen (AK Parti Genel Başkan Danışmanı) Yasin Aktay ve Türk Arap Medya Derneği'ne haber verirsin' dedi" açıklamasını yapmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220407/cemal-kasikci-davasi-suudi-arabistana-devredildi-1055377288.html
türkiye
suudi arabistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102653/45/1026534592_9:0:844:626_1920x0_80_0_0_7908d9070226e0658c2932876f901ba5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
cemal kaşıkçı, cemal kaşıkçı cinayeti, cemal kaşıkçı'nın öldürümesine ilişkin açılan soruşturma, prof. dr. yasin aktay, yasin aktay, ak parti, türkiye, suudi arabistan
Cemal Kaşıkçı'nın arkadaşı, AK Partili Aktay: 4 yıldır bu dava ile yatıp kalkıyorum, çok üzgünüm
03:10 08.04.2022 (güncellendi: 03:16 08.04.2022) Abone ol
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın arkadaşı, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, "4 yıldır bu dava ile yatıp kalkıyorum, çok üzgünüm" dedi.
Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim 2018’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesine ilişkin davada Adalet Bakanlığı’nın olumlu görüşü üzerine dosyanın Suudi Arabistan’da devredilmesine karar verildi. Kaşıkçı'nın arkadaşı, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, "4 yıldır bu dava ile yatıp kalkıyorum, çok üzgünüm" dedi.
Halk TV'den Seyhan Avşar'a konuşan
Aktay, "Bu konuda bir şey söylemek istemiyorum. 4 yıldır bu dava ile yatıp kalkıyorum. Çok üzgünüm. Belki de benim bilmediğim bir şeyler vardır
" ifadelerini kullandı.
Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz daha önce, "Cemal, Bir şey olursa da hemen (AK Parti Genel Başkan Danışmanı) Yasin Aktay ve Türk Arap Medya Derneği'ne haber verirsin' dedi" açıklamasını yapmıştı.