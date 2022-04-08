https://tr.sputniknews.com/20220408/cemal-kasikcinin-arkadasi-ak-partili-aktay-4-yildir-bu-dava-ile-yatip-kalkiyorum-cok-uzgunum-1055403171.html

Cemal Kaşıkçı'nın arkadaşı, AK Partili Aktay: 4 yıldır bu dava ile yatıp kalkıyorum, çok üzgünüm

Cemal Kaşıkçı'nın arkadaşı, AK Partili Aktay: 4 yıldır bu dava ile yatıp kalkıyorum, çok üzgünüm

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın arkadaşı, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, "4 yıldır bu dava ile yatıp kalkıyorum, çok üzgünüm" dedi. 08.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-08T03:10+0300

2022-04-08T03:10+0300

2022-04-08T03:16+0300

türkiye

cemal kaşıkçı

cemal kaşıkçı cinayeti

cemal kaşıkçı'nın öldürümesine ilişkin açılan soruşturma

prof. dr. yasin aktay

yasin aktay

ak parti

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suudi arabistan

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Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim 2018’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesine ilişkin davada Adalet Bakanlığı’nın olumlu görüşü üzerine dosyanın Suudi Arabistan’da devredilmesine karar verildi. Kaşıkçı'nın arkadaşı, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, "4 yıldır bu dava ile yatıp kalkıyorum, çok üzgünüm" dedi.Halk TV'den Seyhan Avşar'a konuşan Aktay, "Bu konuda bir şey söylemek istemiyorum. 4 yıldır bu dava ile yatıp kalkıyorum. Çok üzgünüm. Belki de benim bilmediğim bir şeyler vardır" ifadelerini kullandı.Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz daha önce, "Cemal, Bir şey olursa da hemen (AK Parti Genel Başkan Danışmanı) Yasin Aktay ve Türk Arap Medya Derneği'ne haber verirsin' dedi" açıklamasını yapmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220407/cemal-kasikci-davasi-suudi-arabistana-devredildi-1055377288.html

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