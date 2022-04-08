https://tr.sputniknews.com/20220408/ebrar-karakurt-italyada-normal-sezonun-en-degerli-oyuncusu-secildi-1055415793.html

Ebrar Karakurt, İtalya'da normal sezonun 'En Değerli Oyuncu'su seçildi

Ebrar Karakurt, İtalya'da normal sezonun 'En Değerli Oyuncu'su seçildi

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, İtalya Ligi'nde normal sezonun 'En Değerli Oyuncu'su (MVP) seçildi. 08.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-08T14:58+0300

2022-04-08T14:58+0300

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ebrar karakurt

spor

italya

mvp

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İlk yurt dışı deneyimini bu sezon İtalya'da yaşayan Ebrar Karakurt gösterdiği performansla dikkatleri çekti. Milli sporcu normal sezonun sona ermesinin ardından ligin MVP'si seçildi.Ebrar Karakurt'un formasını giydiği Igor Volley Novara, normal sezonu averajla Egonu'nun formasını giydiği Imoco Volley Conegliano'nun ardında 2. sırada bitirdi. Novara 26 maçta 23 kez kazanırken 3 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.NTV Spor'un aktardığına göre Novara, ligi 7. sırada bitiren Cuneo ile eşleşti. İki takım arasındaki mücadelenin ilki 9 Nisan, 2.'si ise 12 Nisan'da oynanacak.

https://tr.sputniknews.com/20220128/ebrar-karakurt-ikinci-kez-koronaviruse-yakalandi-1053221351.html

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ebrar karakurt, italya, mvp