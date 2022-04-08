https://tr.sputniknews.com/20220408/ebrar-karakurt-italyada-normal-sezonun-en-degerli-oyuncusu-secildi-1055415793.html
Ebrar Karakurt, İtalya'da normal sezonun 'En Değerli Oyuncu'su seçildi
Ebrar Karakurt, İtalya'da normal sezonun 'En Değerli Oyuncu'su seçildi
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, İtalya Ligi'nde normal sezonun 'En Değerli Oyuncu'su (MVP) seçildi. 08.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-08T14:58+0300
2022-04-08T14:58+0300
2022-04-08T15:04+0300
ebrar karakurt
spor
italya
mvp
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İlk yurt dışı deneyimini bu sezon İtalya'da yaşayan Ebrar Karakurt gösterdiği performansla dikkatleri çekti. Milli sporcu normal sezonun sona ermesinin ardından ligin MVP'si seçildi.Ebrar Karakurt'un formasını giydiği Igor Volley Novara, normal sezonu averajla Egonu'nun formasını giydiği Imoco Volley Conegliano'nun ardında 2. sırada bitirdi. Novara 26 maçta 23 kez kazanırken 3 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.NTV Spor'un aktardığına göre Novara, ligi 7. sırada bitiren Cuneo ile eşleşti. İki takım arasındaki mücadelenin ilki 9 Nisan, 2.'si ise 12 Nisan'da oynanacak.
https://tr.sputniknews.com/20220128/ebrar-karakurt-ikinci-kez-koronaviruse-yakalandi-1053221351.html
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ebrar karakurt, italya, mvp
Ebrar Karakurt, İtalya'da normal sezonun 'En Değerli Oyuncu'su seçildi
14:58 08.04.2022 (güncellendi: 15:04 08.04.2022) Abone ol
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, İtalya Ligi'nde normal sezonun 'En Değerli Oyuncu'su (MVP) seçildi.
İlk yurt dışı deneyimini bu sezon İtalya'da yaşayan Ebrar Karakurt gösterdiği performansla dikkatleri çekti. Milli sporcu normal sezonun sona ermesinin ardından ligin MVP'si seçildi.
Ebrar Karakurt'un formasını giydiği Igor Volley Novara, normal sezonu averajla Egonu'nun formasını giydiği Imoco Volley Conegliano'nun ardında 2. sırada bitirdi. Novara 26 maçta 23 kez kazanırken 3 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.
NTV Spor'un aktardığına göre Novara, ligi 7. sırada bitiren Cuneo ile eşleşti. İki takım arasındaki mücadelenin ilki 9 Nisan, 2.'si ise 12 Nisan'da oynanacak.