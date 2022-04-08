https://tr.sputniknews.com/20220408/italyan-turizm-sektoru-sarap-luks-mal-ureticileri-yasli-ruslarin-yoklugu-fena-halde-hissedilecek-1055399454.html

İtalyan turizm sektörü, şarap, lüks mal üreticileri yaslı: Rusların yokluğu fena halde hissedilecek

İtalyan turizm sektörü, şarap, lüks mal üreticileri yaslı: Rusların yokluğu fena halde hissedilecek

İngiliz gazetesi The Guardian, İtalya'da turizm sektörü, şarap, lüks tüketim maddeleri üreticilerinin en çok para harcayan alıcıları olan Rusları kaybettikleri... 08.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-08T00:22+0300

2022-04-08T00:22+0300

2022-04-08T00:24+0300

ukrayna krizi

italya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103516/87/1035168709_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_492158b166b0ce15175b8329ecf69ccc.jpg

İtalya'da piyasanın sevgilisi teknokrat Mario Draghi'nin başbakanlığındaki hükümet, Batı ittifakıyla birlikte Ukrayna'ya koşulsuz destek verip Rusya'ya sorgusuz sualsiz yaptırım uygularken, özellikle turizm sektörü, şarap ve lüks tüketim maddeleri üreticileri kan ağlıyor. İngiliz gazetesi The Guardian'a konuşan İtalyanlar, Rus turistleri kaybetmenin ekonomiye ağır darbe indirmesinden duydukları korkuyu paylaştı. Ruble, Ukrayna bayrağı ve barış güvercini biraradaToskana'nın Arezzo kasabasında dükkanının vitrine hem sarı fon üzerine kırmızı harflerle "Sadece rubleyle ödeme kabul ediyoruz" yazısı hem Ukrayna bayrağı hem de gagasından barış bayrağı sarkan beyaz güvercin çizimi asan tütüncü Anthony Brucato, dekorasyonuna "Bu sadece bir provokasyon" açıklamasını getirdi. Brucato, "İnsanların olan bitenler hakkında konuşmasını sağlamak istiyorum. Birkaç liderin verdiği kararlar milyonların hayatını ekliyor. Bu delilik" dedi. Rusya'nın Ukrayna operasyonuna eleştirel yaklaşmakla birlikte vitrininden her iki tarafa mesaj göndermek isteyen sadece Brucato değil. Hükümetin Ukrayna'ya desteğine halkın yüzde 80'inden onayAB'nin Rusya yaptırımlarını birebir uygulayan İtalya hükümetinin Ukrayna krizindeki tutumuna halk desteği anketlere göre yüzde 80-90 düzeyinde. Rusya'ya çekilen duvar, İtalyan ekonomisinin toparlanmasına engelİtalya, enerji ihtiyacının aslan payını Rus gazıyla karşılarken, AB kararı uyarınca Draghi hükümeti, Kremlin'in Rus gazı için rubleyle ödeme yapılması şartını yerine getirmeyi reddediyor. Tütüncü vitrini tasarımı kısmen buna tepkiden kaynaklanıyor. Rusya'ya ihracat yapılamayacak ve Rus turistlerin ağırlanamayacak olması, İtalya'nın pandemiden çıkışta iyice kırılganlaşan ekonomisinin toparlanmasına engel oluşturuyor. Ekonomik büyüme tahmini tepetaklakEconomist dergisinin bağlı olduğu grubun araştırma ve analiz bölümü Economist Intelligence Unit, mart sonunda AB çapında ekonomik büyüme tahminlerini küçültürken, İtalya için tahminini yüzde 4.4'ten 3.4'e indirerek en ağır darbeyi öngördü. Bunu Rusya ile ticaretin bitmesine, artan enerji maliyetleri ve tedarik zinciri sorunlarına dayandırdı. İtalya İstatistik Kurumu da Rusya'nın Ukrayna operasyonu devam ederse ekonomik büyüme tahminlerini aşağıya doğru güncelleyeceğini belirtti.Rusya ve Ukrayna'ya toplam 400 milyon euroluk şarap satıyorlardıŞarap sektörü birliği Federvini'nin Başkanı Micaela Pallini de salı günkü açıklamasında Ukrayna krizinin ve Rusya'ya yaptırımların İtalyan şarap üreticileri üzerinde geri döndürülemez uzun vadeli etkileri olacağını söyledi. İtalya'nın hem Ukrayna hem de Rusya'nın bir numaralı şarap tedarikçisi olduğuna dikkat çeken Pallini, geçen yıl iki ülkeye toplam 400 milyon euro değerinde şarap sattıklarını, bunun İtalya'nın şarap ihracatının yüzde 6'sına karşılık geldiğini, bu yıl bu payın yerinde yeller eseceğini belirtti. Giyim, mücevher, aksesuar dahil lüks tüketim malları üreticileri de ihracatta baş aşağı gidiş bekliyor. Rus alıcılara ve turistlere hitap eden sahil tatil beldesi Forte dei Marmi, Rusya'nın Ukrayna operasyonunun ardından tüm ekonomik genişleme planlarını askıya aldı.Rus turistler genel ekonomik etki bakımından Almanların ardından ikinciSon iki yıldaki pandemi kapanmalarından sonra bu yaz rahat yüzü görme hesapları yapan turizm sektörünün ağır darbe yediğine dikkat çeken Roma'daki Luiss Üniversitesi'nin işletme profesörü Michele Costabile, İtalya'ya en çok gelen turist gönderen ilk 20 ülke arasında Rusya olmasa da, Rusların İtalya'da en çok zaman geçirmek bakımından dokuzuncu ve genel ekonomik etki bakımından Almanların ardından ikinci olduğunu belirtti. Ruslar diğerlerine kıyasla yüzde 65 daha fazla harcıyor"Diğer ülkelerden gelenlerin çoğu İtalya'da 2-3 gün geçirirken, ortalama Rus turist 5 ya da daha fazla gün kalıyor ve Ruslar ortalama turiste kıyasla yüzde 65 daha fazla harcıyor" bilgisini veren Costabile, "Rus turistlerin yokluğunun sektörde hissedileceğini size garanti edebilirim" dedi.Lüks saat mağazası Rusların yolunu gözlüyorRoma'da lüks saat satan bir mağazada tezgahtarlık yapan Marc Antonio Esposito, Rusya'nın Ukrayna operasyonu başlar başlamaz etkisinin hissedildiğini söyledi.Sattıkları saatlerin en ucuzunun 5 bin eurodan başladığını aktaran Esposito, "O kadar çok zengin Rus müşterimiz vardı ki, Rusça konuşan çalışan tutmuştuk. Ama 2022 başladığından beri 2-3 Rus'tan fazlasını göremedim" dedi.

italya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italya