https://tr.sputniknews.com/20220408/kultur-ve-turizm-bakani-ersoy-bahanelere-siginarak-2022-hedeflerimizden-vazgececek-degiliz-1055420091.html

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Bahanelere sığınarak 2022 hedeflerimizden vazgeçecek değiliz

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Bahanelere sığınarak 2022 hedeflerimizden vazgeçecek değiliz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmde rekoru hedeflediklerini belirterek, "Artık ne Türkiye eski Türkiye, ne bakanlık eski bakanlık, ne de... 08.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-08T16:17+0300

2022-04-08T16:17+0300

2022-04-08T16:20+0300

türkiye

kültür ve turizm bakanlığı

mehmet nuri ersoy

turizm

türkiye

otel

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da DER Touristik Group'un turizm toplantısına katıldı. “2022 itibarıyla tekrar yeni rekorlara koşacağız" diyen Bakan Ersoy, '42 milyon turist, 35 milyar dolar' olarak açıklanan hedefi hatırlatarak, şöyle konuştu:'Antalya dışında sıkıntı görünmüyor'Bu yıl Antalya dışında, İstanbul ve Anadolu'da herhangi bir sıkıntı öngörmediğini de açıklayan Bakan Ersoy, üç aylık veriler açıklandığında da ne kadar olumlu olduğunun görüleceğini belirterek, “Antalya özelinde ise nisan ayında bir esneme olabilir. Hem kriz ve hem ramazanın etkisiyle ama mayıs itibarıyla hızla yükseldiğini, haziran ortasında bölgede normalleşmenin tamamen sağlandığını hep beraber göreceğiz. Çatışma bölgesinde en çok etkilenen üç tur operatörümüze can suyu sağlamak dahil gerekli adımları teker teker atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz. Bu sene Antalya için öncelikli hedefimiz 2021 rakamlarını geçmek olacak ve pandemide olduğu gibi sizlerle bu hedefi gerçekleştireceğiz" diye konuştu.'İki firma Türkiye'yi birinci destinasyon yapacak'Bakan Ersoy, DER Touristik firmasıyla geçen ay bir toplantı yaptıklarını belirterek, DER Touristik'in Türkiye'yi birinci destinasyon yapma kararı aldığını söylediklerini açıkladı. Ersoy, dünyanın en büyük cruise firmalarından Costa Cruises'in CEO'suyla da 5 yıllık büyüme planları üzerine yaptıkları görüşmede, Türkiye'yi 3 yıl içinde birinci destinasyon yapma kararı aldıklarını dile getirdi.Bakan Ersoy, bu dönemde oluşturulan Güvenli Turizm Sertifikası ve tanıtım çalışmalarına değindi. 2021 için 30 milyon turist, 24 milyar dolar gelir hedefinin 30 milyon turist, 24.5 milyar dolar gelir olarak gerçekleştiğini belirten Ersoy, “Turizmde, rakibimiz olan turizm ülkeleri küçülürken, biz hepsinden daha az küçüldük, büyürken biz hepsinden daha hızlı ve daha iyi şekilde büyümeyi başardık" dedi.'Oteller yeşil sertifikalı olacak'Nitelikli turist hedefine ulaşabilmek için geçen yıl 2634 sayılı yasada bazı değişiklikler yapıldığını belirten Bakan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:'Bu işten kaçış yok'Türkiye'nin geçen yıl imza attığı Paris İklim Sözleşmesi gereği, hem sektörler hem ülke hem de bölgeler olarak yerine getirilmesi gereken taahhütler olduğuna işaret eden Bakan Ersoy, “Geleceğin turizminde tercih edilen ülke, destinasyon olmak istiyorsanız, sürdürülebilirlikle ilgili sertifika edilmiş bu kriterleri tamamlamamız gerekiyor. Arkadaşlar bu işten kaçış yok, eğer bu kriterleri tamamlamazsak, bu maliyetleri üstlenmezsek zaten bize yolcu ihraç eden ülkeler vergi olarak bunları zaten bizden alacaktır. Zaten bu sistemi oturtmamız gerekiyor. Ben sizlere inanıyorum güveniyorum" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220401/kultur-ve-turizm-bakanligi-206-sozlesmeli-personel-alacak-1055221954.html

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kültür ve turizm bakanlığı, mehmet nuri ersoy, turizm, türkiye, otel