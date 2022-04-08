Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Bahanelere sığınarak 2022 hedeflerimizden vazgeçecek değiliz
16:17 08.04.2022 (güncellendi: 16:20 08.04.2022)
© DHAKültür ve Turizm Bakanı Ersoy
© DHA
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmde rekoru hedeflediklerini belirterek, "Artık ne Türkiye eski Türkiye, ne bakanlık eski bakanlık, ne de sektörümüz eski sektör. Devlet sektör el ele vereceğiz, pandemide olduğu gibi bu dönemde de hedeflerimizi zorlayacağız ve başaracağız" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da DER Touristik Group'un turizm toplantısına katıldı.
“2022 itibarıyla tekrar yeni rekorlara koşacağız" diyen Bakan Ersoy, '42 milyon turist, 35 milyar dolar' olarak açıklanan hedefi hatırlatarak, şöyle konuştu:
“Turizm Geliştirme Ajansı (TGA), son iki senede 22 ülkede örgütlüyken, televizyon reklamları yaparken bu sene 140 ülkede televizyon reklamları ve dijital platformlarda çok yoğun bir tanıtıma başladı. Yine 26 ülkede şu an 137 büyük ve orta ölçekli tur operatörüyle tanıtım kampanyaları başlattık. Bu Türkiye turizm tarihinde yapılmış açık ara en büyük kampanya ve sonuçlarını da almaya başladık. Bu yıl Almanya, Hollanda, Belçika, Baltık ülkeleri ve Doğu Avrupa ülkelerinde 2019 rakamlarını yakalamayı hedefliyoruz. Yine İngiltere, İsrail, Ortadoğu ve Körfez ülkelerinde 2019'un üstünde rakamları hedefliyoruz. Bahanelere sığınarak 2022 hedeflerimizden vazgeçecek değiliz. Artık ne Türkiye eski Türkiye, ne Bakanlık eski Bakanlık, ne de sektörümüz eski sektör. Devlet sektör el ele vereceğiz, pandemide olduğu gibi bu dönemde de hedeflerimizi zorlayacağız ve başaracağız."
'Antalya dışında sıkıntı görünmüyor'
Bu yıl Antalya dışında, İstanbul ve Anadolu'da herhangi bir sıkıntı öngörmediğini de açıklayan Bakan Ersoy, üç aylık veriler açıklandığında da ne kadar olumlu olduğunun görüleceğini belirterek, “Antalya özelinde ise nisan ayında bir esneme olabilir. Hem kriz ve hem ramazanın etkisiyle ama mayıs itibarıyla hızla yükseldiğini, haziran ortasında bölgede normalleşmenin tamamen sağlandığını hep beraber göreceğiz. Çatışma bölgesinde en çok etkilenen üç tur operatörümüze can suyu sağlamak dahil gerekli adımları teker teker atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz. Bu sene Antalya için öncelikli hedefimiz 2021 rakamlarını geçmek olacak ve pandemide olduğu gibi sizlerle bu hedefi gerçekleştireceğiz" diye konuştu.
'İki firma Türkiye'yi birinci destinasyon yapacak'
Bakan Ersoy, DER Touristik firmasıyla geçen ay bir toplantı yaptıklarını belirterek, DER Touristik'in Türkiye'yi birinci destinasyon yapma kararı aldığını söylediklerini açıkladı. Ersoy, dünyanın en büyük cruise firmalarından Costa Cruises'in CEO'suyla da 5 yıllık büyüme planları üzerine yaptıkları görüşmede, Türkiye'yi 3 yıl içinde birinci destinasyon yapma kararı aldıklarını dile getirdi.
Bakan Ersoy, bu dönemde oluşturulan Güvenli Turizm Sertifikası ve tanıtım çalışmalarına değindi. 2021 için 30 milyon turist, 24 milyar dolar gelir hedefinin 30 milyon turist, 24.5 milyar dolar gelir olarak gerçekleştiğini belirten Ersoy, “Turizmde, rakibimiz olan turizm ülkeleri küçülürken, biz hepsinden daha az küçüldük, büyürken biz hepsinden daha hızlı ve daha iyi şekilde büyümeyi başardık" dedi.
'Oteller yeşil sertifikalı olacak'
Nitelikli turist hedefine ulaşabilmek için geçen yıl 2634 sayılı yasada bazı değişiklikler yapıldığını belirten Bakan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu yasa kapsamında belediye ve belediye + bakanlık belgeli oteller var. Temmuz sonuna kadar hepsinin bakanlık belgeli olmasını sağlıyoruz ve tek sesliliğe, tek standardizasyona geçiyoruz. Güvenli Turizm Sertifikasyonu da kanunla süresiz hale geldi, bir değişikliğe gidiyoruz ve yıl sonuna kadar Yeşil Turizm Sertifikası'na dönüştürmüş olacağız. Bu stratejiyi oturtabilmek için dünyada uzmanlaşmış, bu konuda kabul gören en üst merci olan Global Sürdürülebilir Turizm Konseyi (CSTC) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak üç yıllık bir protokol imzaladık. Sertifikasyon programını onlarla birlikte yürütüyoruz ve dünyada en fazla kabul gören gruptur bu. Sektör temsilcilerimizle de geçen yıl itibarıyla sertifikasyon detaylarını paylaşmaya başladık, yıl sonuna kadar bu sertifikasyonu hazır hale getirip hayata geçireceğiz."
'Bu işten kaçış yok'
Türkiye'nin geçen yıl imza attığı Paris İklim Sözleşmesi gereği, hem sektörler hem ülke hem de bölgeler olarak yerine getirilmesi gereken taahhütler olduğuna işaret eden Bakan Ersoy, “Geleceğin turizminde tercih edilen ülke, destinasyon olmak istiyorsanız, sürdürülebilirlikle ilgili sertifika edilmiş bu kriterleri tamamlamamız gerekiyor. Arkadaşlar bu işten kaçış yok, eğer bu kriterleri tamamlamazsak, bu maliyetleri üstlenmezsek zaten bize yolcu ihraç eden ülkeler vergi olarak bunları zaten bizden alacaktır. Zaten bu sistemi oturtmamız gerekiyor. Ben sizlere inanıyorum güveniyorum" dedi.