Putin, Jirinovskiy'i son yolculuğuna uğurladı

Putin, Jirinovskiy'i son yolculuğuna uğurladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hayatını kaybeden Rusya Liberal Demokrat Partisi lideri Vladimir Jirinovskiy'e tabutuna çiçek bırakıp haç çıkararak son... 08.04.2022, Sputnik Türkiye

Tüm Rusya ve Moskova Patriği Kirill tarafından yürütülen cenaze töreni, Kurtarıcı İsa Katedrali'nde yapıldı.Kirill, veda konuşmasında, Jirinovskiy'in her zaman düşündüklerini hiçbir taviz vermeden açıkca dile getiren bir politikacı olduğunu ve ayrıca modern Rusya'nın siyasi yaşamına önemli katkılar sağladığını kaydetti.Cenaze törenine Jirinovskiy'in aile üyeleri, akrabaları, partili arkadaşları, milletvekilleri ve diğer devlet adamları katıldı.Jirinovskiy, Novodeviçiy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.Peskov: Putin, Jirinovskiy'in fikirlerini her zaman ilgiyle dinlediKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Jirinovskiy arasında güvene dayalı bir ilişki olduğunu söyledi.Gazetecilere konuşan Peskov, Putin’in Jirinovskiy’in fikirlerini her zaman ilgiyle dinlediğini belirterek, “Biliyorsunuz, çok sık bir araya gelirlerdi, düzenli olarak görüşürlerdi” dedi.Jirinovskiy’in birçok olayı öngördüğüne dikkat çeken Peskov, “Şahsen benim için, fikirleri öğrencilerin eğitimine temel oluşturacak bir şarkiyatçıydı” diye konuştu.

