https://tr.sputniknews.com/20220410/400-bin-liralik-tespih-uretti-surekli-siparis-oluyor-toplam-altin-miktari-3-kiloyu-buldu-1055445507.html
400 bin liralık tespih üretti: ‘Sürekli sipariş oluyor, toplam altın miktarı 3 kiloyu buldu’
400 bin liralık tespih üretti: ‘Sürekli sipariş oluyor, toplam altın miktarı 3 kiloyu buldu’
Kahramanmaraş’ta bir kuyumcu, tamamı 22 ayar altından 400 bin TL’lik tespih üretti. Kuyumcu Başkan “Çok incelik isteyen bir iş. Bu tespihten sürekli sipariş... 10.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-10T12:59+0300
2022-04-10T12:59+0300
2022-04-10T12:59+0300
türkiye
kahramanmaraş
kuyumcu
tespih
altın
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Türkiye’de altın işleme bakımından ikinci sırada bulunan Kahramanmaraş’taki bazı kuyumcular özel siparişlere yetişemiyor. Altın fiyatlarının astronomik rakamlara çıkmasına aldırmayan bazı müşteriler, 300-400 bin TL civarındaki paraya yok çekerek 300-310 gramlık işçiliği ile 350 grama yakın tespih yaptırarak hediye ediyor.40 yıllık kuyumcu Halil Başkan, Doğu illerinden birinden aldıkları siparişle 'Muzaffer' isminde tespih ürettiklerini belirterek, "Biz bu tespihi, geçen hafta sipariş aldık ve yapımı 1 hafta kadar sürdü. El emeği, göz nuru yapılan bir iş. Çok incelik isteyen bir iş. Bu tespihten sürekli sipariş oluyor. Tahminimize göre Doğu illerindeki vatandaşlar, bu tespihi birbirine hediye ediyorlar. Bu yaptığımız tespihler yaklaşık 300-350 gram kadar geliyor. Bu tespihin piyasa değeri 350-400 bin TL arasında. Bu tespihten bugüne kadar 7-8 adet yaptık. Toplam altın miktarı 2.5-3 kiloyu buldu" dedi.
türkiye
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kahramanmaraş, kuyumcu, tespih, altın
400 bin liralık tespih üretti: ‘Sürekli sipariş oluyor, toplam altın miktarı 3 kiloyu buldu’
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Kahramanmaraş’ta bir kuyumcu, tamamı 22 ayar altından 400 bin TL’lik tespih üretti. Kuyumcu Başkan “Çok incelik isteyen bir iş. Bu tespihten sürekli sipariş oluyor. Bu tespihten bugüne kadar 7-8 adet yaptık. Toplam altın miktarı 2.5-3 kiloyu buldu” dedi.
Türkiye’de altın işleme bakımından ikinci sırada bulunan Kahramanmaraş’taki bazı kuyumcular özel siparişlere yetişemiyor. Altın fiyatlarının astronomik rakamlara çıkmasına aldırmayan bazı müşteriler, 300-400 bin TL civarındaki paraya yok çekerek 300-310 gramlık işçiliği ile 350 grama yakın tespih yaptırarak hediye ediyor.
40 yıllık kuyumcu Halil Başkan, Doğu illerinden birinden aldıkları siparişle 'Muzaffer' isminde tespih ürettiklerini belirterek, "Biz bu tespihi, geçen hafta sipariş aldık ve yapımı 1 hafta kadar sürdü. El emeği, göz nuru yapılan bir iş. Çok incelik isteyen bir iş. Bu tespihten sürekli sipariş oluyor. Tahminimize göre Doğu illerindeki vatandaşlar, bu tespihi birbirine hediye ediyorlar. Bu yaptığımız tespihler yaklaşık 300-350 gram kadar geliyor. Bu tespihin piyasa değeri 350-400 bin TL arasında. Bu tespihten bugüne kadar 7-8 adet yaptık. Toplam altın miktarı 2.5-3 kiloyu buldu" dedi.