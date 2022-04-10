https://tr.sputniknews.com/20220410/alman-muhendis-bisikletle-11-ulke-gezip-turkiyeye-geldi-once-konya-ve-kapodokyayi-gezecegim-1055448684.html

Alman mühendis, bisikletle 11 ülke gezip Türkiye'ye geldi: ‘Önce Konya ve Kapodokya'yı gezeceğim’

Alman mühendis, bisikletle 11 ülke gezip Türkiye'ye geldi: ‘Önce Konya ve Kapodokya'yı gezeceğim’

Elektrik- elektronik mühendisi 35 yaşındaki Tomas Pihan, 2 yıldır bisiklet üstünde ülke ülke yolculuk yapıyor. Yunanistan'dan Türkiye'ye geçen ve son olarak... 10.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-10T16:26+0300

2022-04-10T16:26+0300

2022-04-10T16:26+0300

yaşam

alman

bisikletçi

türkiye

gezi

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Alman mühendis Tomas Pihan, tatil amacıyla 2020 yılının Mart ayında Almanya'nın Leipzig şehrinden bisikletle yola çıktı. Pihan bisiklet ile İsviçre, Avusturya, İtalya, Slovenya ve Hırvatistan'ı gezdi. Hırvatistan'da koronavirüs dalgasına yakalanınca Almanya'ya geri dönmek zorunda kaldı. 2021 yılının Haziran ayında yarım bıraktığı gezisine tekrar Slovenya'da başladı.Hırvatistan, Bosna Hersek, Makedonya, Arnavutluk, Kosova, Kuzey Makedonya ve Yunanistan'ı gezen Pihan, 2021'nin Aralık ayında Yunanistan üzerinden Türkiye'ye geldi. Pihan, İstanbul, Yalova, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla'yı geçerek, Antalya'nın Demre ilçesine ulaştı.‘Toplam 7 bin 500 kilometre yol yapmış olacağım’Nisan ayı sonuna kadar Antalya ve çevresinde kalmayı planlayan Pihan, "Önce Konya ve Kapodokya'yı gezeceğim, ardından Karadeniz bölgesine geçeceğim. Türkiye'nin farklı bölgelerini tanımış olacağım. Gürcistan, Ermenistan ve İran'ı gezeceğim. Ağustos ayı sonunda Tahran'dan uçakla Almanya'ya döneceğim. Toplam 7 bin 500 kilometre yol yapmış olacağım" dedi.Türkiye'ye ilk kez geldiğini belirten Pihan, kış ayını Ege ve Akdeniz sahillerinde geçirdiğini, sert iklim nedeniyle sahillerdeki yolculuğunu uzattığını söyledi.Türkiye'nin kendisini büyülediğini anlatan Pihan, şunları kaydetti:Türkiye'de hiçbir sorun yaşamadığını, Anadolu insanından da yardım gördüğünü vurgulayan Tomas Pihan, "Tatil için yine geleceğim. Arkadaşlarıma da Türkiye'yi ve Türk insanın anlatacağım. Türkiye'de tatil yapmalarını önereceğim" ifadelerini kullandı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

alman, bisikletçi, türkiye, gezi