https://tr.sputniknews.com/20220410/super-ligde-kume-dusen-ilk-takim-yeni-malatyaspor-1055448213.html
Süper Lig'de küme düşen ilk takım Yeni Malatyaspor
Süper Lig'de küme düşen ilk takım Yeni Malatyaspor
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında GZT Giresunspor'a 1-0 yenilen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un, bitime 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşti. 10.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-10T15:51+0300
2022-04-10T15:51+0300
2022-04-10T15:53+0300
spor
spor toto süper lig
futbol
maç
yeni malatyaspor
küme düşme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0a/1055448091_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_4523861e319519a1461348e9b6ca7e2b.jpg
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında GZT Giresunspor deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi. Malatya ekibi, bitime 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.74. dakikada ceza yayı üzerinden Tetteh'in sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk uzaklaştırdı.75. dakikada Awuku'nun sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Tetteh topu daha müsait durumda bulunan Campi'ye göndermek istedi ancak araya giren kaleci Okan Kocuk topu uzaklaştırdı.Karşılaşma GZT Giresunspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
https://tr.sputniknews.com/20220316/tffden-ramazan-duzenlemesi-super-lig-maclarinin-baslama-saatleri-degisti-1054781307.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0a/1055448091_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_aaef80ee3b62469ac70539108cdab713.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
spor toto süper lig, futbol, maç, yeni malatyaspor, küme düşme
Süper Lig'de küme düşen ilk takım Yeni Malatyaspor
15:51 10.04.2022 (güncellendi: 15:53 10.04.2022) Abone ol
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında GZT Giresunspor'a 1-0 yenilen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un, bitime 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında GZT Giresunspor deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi. Malatya ekibi, bitime 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.
74. dakikada ceza yayı üzerinden Tetteh'in sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk uzaklaştırdı.
75. dakikada Awuku'nun sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Tetteh topu daha müsait durumda bulunan Campi'ye göndermek istedi ancak araya giren kaleci Okan Kocuk topu uzaklaştırdı.
Karşılaşma GZT Giresunspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.