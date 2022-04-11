https://tr.sputniknews.com/20220411/ericsson-rusyadaki-tum-faaliyetlerini-suresiz-olarak-askiya-aldi-1055461189.html

Ericsson, Rusya'daki tüm faaliyetlerini süresiz olarak askıya aldı

Ericsson, Rusya'daki tüm faaliyetlerini süresiz olarak askıya aldı

İsveçli telekomünikasyon devi Ericsson, Ukrayna'ya dönük askeri harekat nedeniyle Rusya'daki tüm faaliyetini süresiz olarak askıya almaya karar verdi. 11.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-11T12:08+0300

2022-04-11T12:08+0300

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ukrayna krizi

ericsson

rusya

isveç

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İsveçli telekomünikasyon ekipmanı üreticisi Ericsson, Rusya'da tüm operasyonlarını süresiz olarak askıya aldı.Şirketten yapılan açıklamada, "Son olaylar ve Avrupa Birliği (AB) yaptırımları takiben şirket, şimdi Rusya'daki müşterileriyle olan işlerini süresiz olarak askıya alacak" ifadelerine yer verildi.Kararla alakalı Rusya'daki müşteriler ve ortaklarla temas halinde olunduğu belirtilen açıklamada, "Öncelik, Rusya'daki Ericsson çalışanlarının güvenliğine ve esenliğine odaklanmak ve ücretli izne çıkarılacaklar" denildi.24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat başlatmasının ardından çok sayıda Batılı şirket Rusya'daki faaliyetini sonlandırma kararı almıştı.

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