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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220411/ericsson-rusyadaki-tum-faaliyetlerini-suresiz-olarak-askiya-aldi-1055461189.html
Ericsson, Rusya'daki tüm faaliyetlerini süresiz olarak askıya aldı
Ericsson, Rusya'daki tüm faaliyetlerini süresiz olarak askıya aldı
İsveçli telekomünikasyon devi Ericsson, Ukrayna'ya dönük askeri harekat nedeniyle Rusya'daki tüm faaliyetini süresiz olarak askıya almaya karar verdi. 11.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-11T12:08+0300
2022-04-11T12:08+0300
ukrayna krizi
ericsson
rusya
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İsveçli telekomünikasyon ekipmanı üreticisi Ericsson, Rusya'da tüm operasyonlarını süresiz olarak askıya aldı.Şirketten yapılan açıklamada, "Son olaylar ve Avrupa Birliği (AB) yaptırımları takiben şirket, şimdi Rusya'daki müşterileriyle olan işlerini süresiz olarak askıya alacak" ifadelerine yer verildi.Kararla alakalı Rusya'daki müşteriler ve ortaklarla temas halinde olunduğu belirtilen açıklamada, "Öncelik, Rusya'daki Ericsson çalışanlarının güvenliğine ve esenliğine odaklanmak ve ücretli izne çıkarılacaklar" denildi.24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat başlatmasının ardından çok sayıda Batılı şirket Rusya'daki faaliyetini sonlandırma kararı almıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220406/canli--rusya-savunma-bakanligi-ukraynaya-8-bin-500-ton-insani-yardim-gonderildi-1055346714.html
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ericsson, rusya, isveç

Ericsson, Rusya'daki tüm faaliyetlerini süresiz olarak askıya aldı

12:08 11.04.2022
© REUTERSEricsson
Ericsson - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2022
© REUTERS
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İsveçli telekomünikasyon devi Ericsson, Ukrayna'ya dönük askeri harekat nedeniyle Rusya'daki tüm faaliyetini süresiz olarak askıya almaya karar verdi.
İsveçli telekomünikasyon ekipmanı üreticisi Ericsson, Rusya'da tüm operasyonlarını süresiz olarak askıya aldı.
Şirketten yapılan açıklamada, "Son olaylar ve Avrupa Birliği (AB) yaptırımları takiben şirket, şimdi Rusya'daki müşterileriyle olan işlerini süresiz olarak askıya alacak" ifadelerine yer verildi.
Kararla alakalı Rusya'daki müşteriler ve ortaklarla temas halinde olunduğu belirtilen açıklamada, "Öncelik, Rusya'daki Ericsson çalışanlarının güvenliğine ve esenliğine odaklanmak ve ücretli izne çıkarılacaklar" denildi.
24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat başlatmasının ardından çok sayıda Batılı şirket Rusya'daki faaliyetini sonlandırma kararı almıştı.
Rusya - doğalgaz - ruble - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2022
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