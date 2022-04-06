CANLI | Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'ya 8 bin 500 ton insani yardım gönderildi

AB ülkelerinde Rus diplomatlara yönelik sınır dışı kararları sürüyor. Son açıklamalar AB, Danimarka, İtalya, İsveç, İspanya ve Baltık ülkelerinden geldi. AB, Rusya'ya 5. yaptırım paketini açıkladı. ABD, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar açıklayacaklarını duyurdu ve bunların 'Rus hükümet yetkililerini, aile üyelerini, Rus devletine bağlı kurum ve kuruluşları hedef alacağını' belirtti.
Washington, Dışişleri Bakanlığı'na Ukrayna'ya 100 milyon dolarlık ek savunma yardımı sağlama yetkisi verdi. Rus ordusu, Ukrayna'ya ölümcül silah tedarikinin bir hata olduğunu, kayıpları artırdığını, ancak Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonunun sonucunu etkilemediğini söyledi.
Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, ülkesinin Ukrayna’da savaş suçu işlemediğini ve sivil altyapıyı vurmadığını belirtti. ABD’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in suçlamalarına yanıt veren Polyanskiy, “Sivil altyapıyı hedef almadığımızı defalarca söyledik. Biz savaş suçları işlemiyoruz” ifadesini kullandı.