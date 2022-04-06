CANLI | Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'ya 8 bin 500 ton insani yardım gönderildi

'Batılı ülkeler Moskova'yı izole etmek için her şeyi yapacak olsa da, Rusya'yı BM Güvenlik Konseyi'nden çıkarmak imkansız'

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'nden çıkarılmasının imkansız olduğunu, ancak Batılı ülkelerin Moskova'yı izole etmek için her şeyi yapacaklarını söyledi.

Greenfield, ABD ve müttefiklerinin Rusya'yı BM İnsan Hakları Konseyi'nden çıkarmak için çalıştığını da sözlerine ekledi.