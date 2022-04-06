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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220406/canli--rusya-savunma-bakanligi-ukraynaya-8-bin-500-ton-insani-yardim-gonderildi-1055346714.html
CANLI | Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'ya 8 bin 500 ton insani yardım gönderildi
CANLI | Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'ya 8 bin 500 ton insani yardım gönderildi
Rusya Ulusal Savunma Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Rusya'nın 2 Mart'tan itibaren Ukrayna'ya 8 bin 541 ton insani yardım teslim ettiğini söyledi. 06.04.2022, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
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Donbass - Sputnik Türkiye

CANLI | Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'ya 8 bin 500 ton insani yardım gönderildi

06:20 06.04.2022
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Rusya Ulusal Savunma Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Rusya'nın 2 Mart'tan itibaren Ukrayna'ya 8 bin 541 ton insani yardım teslim ettiğini söyledi.
AB ülkelerinde Rus diplomatlara yönelik sınır dışı kararları sürüyor. Son açıklamalar AB, Danimarka, İtalya, İsveç, İspanya ve Baltık ülkelerinden geldi. AB, Rusya'ya 5. yaptırım paketini açıkladı. ABD, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar açıklayacaklarını duyurdu ve bunların 'Rus hükümet yetkililerini, aile üyelerini, Rus devletine bağlı kurum ve kuruluşları hedef alacağını' belirtti.
Washington, Dışişleri Bakanlığı'na Ukrayna'ya 100 milyon dolarlık ek savunma yardımı sağlama yetkisi verdi. Rus ordusu, Ukrayna'ya ölümcül silah tedarikinin bir hata olduğunu, kayıpları artırdığını, ancak Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonunun sonucunu etkilemediğini söyledi.
Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, ülkesinin Ukrayna’da savaş suçu işlemediğini ve sivil altyapıyı vurmadığını belirtti. ABD’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in suçlamalarına yanıt veren Polyanskiy, “Sivil altyapıyı hedef almadığımızı defalarca söyledik. Biz savaş suçları işlemiyoruz” ifadesini kullandı.
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06:49 06.04.2022
Intel, Rusya faaliyetlerini askıya aldı
Dünyanın en büyük bilgisayar bileşenleri ve elektronik cihaz üreticilerinden biri olan ABD'li teknoloji şirketi Intel, Ukrayna'daki durum nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığını açıkladı:
“Rusya'daki 1.200 çalışanımız da dahil olmak üzere tüm çalışanlarımızı bu zor durumda desteklemek için uğraşıyoruz. Ayrıca küresel operasyonlarımızda kesintiyi en aza indirmek için iş gerekli önlemleri uyguladık."
06:31 06.04.2022
'Batılı ülkeler Moskova'yı izole etmek için her şeyi yapacak olsa da, Rusya'yı BM Güvenlik Konseyi'nden çıkarmak imkansız'
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'nden çıkarılmasının imkansız olduğunu, ancak Batılı ülkelerin Moskova'yı izole etmek için her şeyi yapacaklarını söyledi.
Greenfield, ABD ve müttefiklerinin Rusya'yı BM İnsan Hakları Konseyi'nden çıkarmak için çalıştığını da sözlerine ekledi.
06:28 06.04.2022
Kanada'dan 9 Rus, 9 Belarus vatandaşına yaptırım
Kanada, Rusya'ya yönelik yaptırım listelerine Rusya Eski Birinci Başbakan Yardımcısı Vladimir Potanin, iş insanı Viktor Vekselberg, Kirill Shamalov ve Leonid Mikhelson dahil dokuz kişiyi daha dahil etti.
Yaptırım listelerine girmek, Kanada'daki olası varlıkların dondurulması ve ülkeye giriş yasağı anlamına geliyor.
Kanada, yaptırım listelerine ayrıca dokuz Belarus vatandaşını da daha dahil etti. Listede Belarus Savunma Bakan Yardımcıları Andrei Zhuk, Andrei Burdyko ve Sergei Simonenko yer alıyor. Listede ayrıca Alexander Shakutin, Vladimir Peftiev, Anatoly Ternavsky, Pavel Topuzidis, Evgeny Baskin ve Valentin Baiko yer alıyor.
06:25 06.04.2022
ABD'den Ukrayna'ya Javelin tanksavar sistemleri için 100 milyon dolarlık yardım
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı Javelin tanksavar sistemleri için 100 milyon dolarlık yardımın Başkan Joe Biden tarafından onaylandığını bildirdi.
Kirby, söz konusu askeri yardımın 1 Nisan'da açıklanan 300 milyon dolarlık askeri yardımla birleştiğinde, Biden'ın göreve gelmesinden bu yana ABD'nin Ukrayna'ya yönelik güvenlik yardımı taahhütlerinin 2.4 milyar dolar, Rusya'nın Ukrayna'da operasyon başlatmasından bu yana ise 1.7 milyara olaştığını belirtti.
06:16 06.04.2022
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'ya 8 bin 500 ton insani yardım gönderildi
Rusya Ulusal Savunma Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Rusya'nın 2 Mart'tan itibaren Ukrayna'ya 8 bin 541 ton insani yardım teslim ettiğini belirterek son 24 saat içerisinde 7'si Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile Kherson Bölgesi'nde olmak üzere 757 insani yardım faaliyetinin gerçekleştirildiğini duyurdu.
Mizintsev, söz konusu insani yardımlar kapsamında 449 ton temel ihtiyaç malzemesi, tıbbi ilaç ve gıda gönderildiğini kaydetti.
06:15 06.04.2022
Rusya ordusu - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2022
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CANLI | Rusya: Sivil altyapıyı hedef almadığımızı defalarca söyledik, savaş suçu işlemiyoruz
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