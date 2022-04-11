https://tr.sputniknews.com/20220411/jandarma-genel-komutanligi-goc-idaresi-baskanliginin-kurulus-yil-donumunu-kutladi-1055467537.html
Jandarma Genel Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı
Jandarma Genel Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı
Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabından Göç İdaresi Başkanlığı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı. 11.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-11T15:14+0300
2022-04-11T15:14+0300
2022-04-11T15:16+0300
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jandarma genel komutanlığı
göç idaresi
göç
göçmen
içişleri bakanlığı
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Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Göç İdaresi Başkanlığı'nın kuruluş yıl dönümüne dair mesaj yayımladı.Mesajda şu ifadelere yer verildi:
https://tr.sputniknews.com/20220327/goc-idaresi-500-bine-yakin-suriyeli-kendi-iradeleriyle-donus-yapti-1055075815.html
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jandarma genel komutanlığı, göç idaresi, göç, göçmen, içişleri bakanlığı
Jandarma Genel Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı
15:14 11.04.2022 (güncellendi: 15:16 11.04.2022) Abone ol
Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabından Göç İdaresi Başkanlığı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Göç İdaresi Başkanlığı'nın kuruluş yıl dönümüne dair mesaj yayımladı.
Mesajda şu ifadelere yer verildi:
"Her İnsan Bir Göç, Her Göç Bir İnsan. Göç İdaresi Başkanlığının kuruluş yıl dönümü kutlu olsun."