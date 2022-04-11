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Jandarma Genel Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı
Jandarma Genel Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı
Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabından Göç İdaresi Başkanlığı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı. 11.04.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
jandarma genel komutanlığı
göç idaresi
göç
göçmen
içişleri bakanlığı
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Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Göç İdaresi Başkanlığı'nın kuruluş yıl dönümüne dair mesaj yayımladı.Mesajda şu ifadelere yer verildi:
https://tr.sputniknews.com/20220327/goc-idaresi-500-bine-yakin-suriyeli-kendi-iradeleriyle-donus-yapti-1055075815.html
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jandarma genel komutanlığı, göç idaresi, göç, göçmen, içişleri bakanlığı

Jandarma Genel Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı

15:14 11.04.2022 (güncellendi: 15:16 11.04.2022)
© AAJandarma Genel Komutanlığı
Jandarma Genel Komutanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2022
© AA
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Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabından Göç İdaresi Başkanlığı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Göç İdaresi Başkanlığı'nın kuruluş yıl dönümüne dair mesaj yayımladı.
Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Her İnsan Bir Göç, Her Göç Bir İnsan. Göç İdaresi Başkanlığının kuruluş yıl dönümü kutlu olsun."

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