https://tr.sputniknews.com/20220411/samsunda-bir-kisi-tartistigi-yegenini-silahla-oldurdu-1055455047.html

Samsun'da bir kişi tartıştığı yeğenini silahla öldürdü

Samsun'da bir kişi tartıştığı yeğenini silahla öldürdü

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi tartıştığı yeğenini silahla öldürdü. 11.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-11T04:35+0300

2022-04-11T04:35+0300

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samsun

türkiye

yeğen

silah

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Azay Mahallesi'nde ağabeyinin oğlu 53 yaşındaki Sebahattin K. ile kahvehane işleten 65 yaşındaki Selahattin K. arasında iş yerindeki anlaşmazlıklarından dolayı tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Selahattin K'nin, yanında bulunan tabancayla ateş ettiği Sebahattin K. olay yerinde hayatını kaybetti.Jandarma ekipleri, olay yerine gelerek geniş güvenlik önlemi aldı.Vücuduna 5 kurşunun isabet ettiği öğrenilen Sebahattin K'nin cansız bedeni, otopsi için Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

samsun

türkiye

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samsun, yeğen, silah