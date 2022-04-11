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Samsun'da bir kişi tartıştığı yeğenini silahla öldürdü
Samsun'da bir kişi tartıştığı yeğenini silahla öldürdü
Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi tartıştığı yeğenini silahla öldürdü. 11.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-11T04:35+0300
2022-04-11T05:00+0300
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Azay Mahallesi'nde ağabeyinin oğlu 53 yaşındaki Sebahattin K. ile kahvehane işleten 65 yaşındaki Selahattin K. arasında iş yerindeki anlaşmazlıklarından dolayı tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Selahattin K'nin, yanında bulunan tabancayla ateş ettiği Sebahattin K. olay yerinde hayatını kaybetti.Jandarma ekipleri, olay yerine gelerek geniş güvenlik önlemi aldı.Vücuduna 5 kurşunun isabet ettiği öğrenilen Sebahattin K'nin cansız bedeni, otopsi için Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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samsun, yeğen, silah

Samsun'da bir kişi tartıştığı yeğenini silahla öldürdü

04:35 11.04.2022 (güncellendi: 05:00 11.04.2022)
© İHAPolis, olay yeri, polis araçları
Polis, olay yeri, polis araçları - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2022
© İHA
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Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi tartıştığı yeğenini silahla öldürdü.
Azay Mahallesi'nde ağabeyinin oğlu 53 yaşındaki Sebahattin K. ile kahvehane işleten 65 yaşındaki Selahattin K. arasında iş yerindeki anlaşmazlıklarından dolayı tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Selahattin K'nin, yanında bulunan tabancayla ateş ettiği Sebahattin K. olay yerinde hayatını kaybetti.
Jandarma ekipleri, olay yerine gelerek geniş güvenlik önlemi aldı.
Vücuduna 5 kurşunun isabet ettiği öğrenilen Sebahattin K'nin cansız bedeni, otopsi için Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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