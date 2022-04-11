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https://tr.sputniknews.com/20220411/turkmenistanda-50-yildir-yanan-cehennem-kapisi-kapatiliyor-1055463172.html
Türkmenistan'da 50 yıldır yanan 'Cehennem Kapısı' kapatılıyor
Türkmenistan'da 50 yıldır yanan 'Cehennem Kapısı' kapatılıyor
Türkmenistan’da yaklaşık 50 yıldır yanan Derveze gaz krateri, doğal gaz kaybına ve çevre kirliğine neden olduğu için kapatılacak. 11.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-11T12:46+0300
2022-04-11T12:50+0300
türkmenistan
yaşam
krater
çevre kirliliği
doğalgaz
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Başkent Aşkabat’ta düzenlenen 'Türkmenistan’ın petrol ve doğal gazı' başlıklı uluslararası yatırım forumunda, Derveze gaz kraterinin kapatılması gündeme getirildi.Türkmenistan Doğal Gaz Araştırma Enstitüsü Direktörü Bayrammyrat Pirniyazov, forumda yaptığı konuşmada, jeolojik yapının Türkmen bilim adamları tarafından incelendiğini ifade etti.Pirniyazov, Derveze gaz kraterinin yaklaşık 50 yıldır yanmaya devam ettiğini söyledi.Derveze bölgesinde çok miktarda doğal gazın yandığını, bunun çevreye de zarar verdiğini ve bu nedenle kapatılacağını belirten Pirniyazov, "Türkmen bilim adamları, çukura eğimli kuyu açmayı önerdiler. Bu kuyudan gazın çıkarılması, atmosfere kontrolsüz gaz emisyonlarının azaltılması ve sızıntı akışlarının kontrolünün sağlanması öngörülüyor" dedi.Forumda, Derveze gaz kraterinin kapatılması için yurt dışından gelen tekliflerin de değerlendirildiği belirtildi. Buna göre Belarus ve Slovenya'dan bilim adamları projenin uygulamasına katılmak istediklerini Türkmen tarafında iletti.Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud-Basso, atmosfere yayılan zararlı emisyonların azaltılmasında Türkmenistan ile iş birliği yapmaya ve Derveze bölgesinde bulunan kraterdeki doğal gaz sızıntısını durdurmaya yardım etmeye hazır olduklarını belirtti.Toprak çökmesi sonucunda oluşan kraterden çıkan gaz, çevreye ve yaşam alanına zarar verdiği için yakıldı.60 metre genişliğe ve 20 metre derinliğe sahip krater, içinden çıkan doğal gaz nedeniyle yaklaşık 50 yıldır yanmaya devam ediyor.Derveze gaz kraterinin 5-7 kilometre yakınlarında biri su dolu olmak üzere 2 krater daha bulunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20220109/turkmen-lider-berdimuhamedovdan-cehennem-kapisinin-sondurulmesi-talimati-1052539720.html
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türkmenistan, krater, çevre kirliliği, doğalgaz

Türkmenistan'da 50 yıldır yanan 'Cehennem Kapısı' kapatılıyor

12:46 11.04.2022 (güncellendi: 12:50 11.04.2022)
© AACehennem Kapısı
Cehennem Kapısı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2022
© AA
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Türkmenistan’da yaklaşık 50 yıldır yanan Derveze gaz krateri, doğal gaz kaybına ve çevre kirliğine neden olduğu için kapatılacak.
Başkent Aşkabat’ta düzenlenen 'Türkmenistan’ın petrol ve doğal gazı' başlıklı uluslararası yatırım forumunda, Derveze gaz kraterinin kapatılması gündeme getirildi.

Türkmenistan Doğal Gaz Araştırma Enstitüsü Direktörü Bayrammyrat Pirniyazov, forumda yaptığı konuşmada, jeolojik yapının Türkmen bilim adamları tarafından incelendiğini ifade etti.

Pirniyazov, Derveze gaz kraterinin yaklaşık 50 yıldır yanmaya devam ettiğini söyledi.

Derveze bölgesinde çok miktarda doğal gazın yandığını, bunun çevreye de zarar verdiğini ve bu nedenle kapatılacağını belirten Pirniyazov, "Türkmen bilim adamları, çukura eğimli kuyu açmayı önerdiler. Bu kuyudan gazın çıkarılması, atmosfere kontrolsüz gaz emisyonlarının azaltılması ve sızıntı akışlarının kontrolünün sağlanması öngörülüyor" dedi.
© AATürkmenistan'da 'Cehennem Kapısı' olarak da bilinen Derveze gaz krateri, başkent Aşkabat’a 270 kilometre uzaklıktaki Ahal vilayetinde ve Karakum Çölü'nün merkezinde yer alıyor.
Türkmenistan'da 'Cehennem Kapısı' olarak da bilinen Derveze gaz krateri, başkent Aşkabat’a 270 kilometre uzaklıktaki Ahal vilayetinde ve Karakum Çölü'nün merkezinde yer alıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2022
Türkmenistan'da 'Cehennem Kapısı' olarak da bilinen Derveze gaz krateri, başkent Aşkabat’a 270 kilometre uzaklıktaki Ahal vilayetinde ve Karakum Çölü'nün merkezinde yer alıyor.
© AA
Forumda, Derveze gaz kraterinin kapatılması için yurt dışından gelen tekliflerin de değerlendirildiği belirtildi. Buna göre Belarus ve Slovenya'dan bilim adamları projenin uygulamasına katılmak istediklerini Türkmen tarafında iletti.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud-Basso, atmosfere yayılan zararlı emisyonların azaltılmasında Türkmenistan ile iş birliği yapmaya ve Derveze bölgesinde bulunan kraterdeki doğal gaz sızıntısını durdurmaya yardım etmeye hazır olduklarını belirtti.
Toprak çökmesi sonucunda oluşan kraterden çıkan gaz, çevreye ve yaşam alanına zarar verdiği için yakıldı.

60 metre genişliğe ve 20 metre derinliğe sahip krater, içinden çıkan doğal gaz nedeniyle yaklaşık 50 yıldır yanmaya devam ediyor.

Derveze gaz kraterinin 5-7 kilometre yakınlarında biri su dolu olmak üzere 2 krater daha bulunuyor.
Gurbanguli Berdimuhamedov - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2022
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Türkmen lider Berdimuhamedov’dan ‘Cehennem Kapısı’nın söndürülmesi talimatı
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