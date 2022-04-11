https://tr.sputniknews.com/20220411/ukrayna-etkisi-asyada-buzlari-eritti-arkasinda-bu-dostlugu-bir-sekilde-hizlandiran-ulke-rusya-1055512039.html

'Ukrayna etkisi Asya’da buzları eritti, arkasında bu dostluğu bir şekilde hızlandıran ülke Rusya'

'Ukrayna etkisi Asya’da buzları eritti, arkasında bu dostluğu bir şekilde hızlandıran ülke Rusya'

Gökhun Göçmen’e göre, İmran Han'ı deviren süreç Afganistan'la başladı. Pakistan'ın Rusya ve Çin'le iyi olan ilişkileri kadar İmran Han'ın Hindistan'la... 11.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-11T17:08+0300

2022-04-11T17:08+0300

2022-04-13T00:32+0300

eksen

pakistan

imran han

çin

rusya

şahbaz şerif

abd

asya

hindistan

ukrayna krizi

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Pakistan'da ABD'nin kendisini devirmeye çalıştığını duyurmuş olan Başbakan İmran Han, güvensizlik oylamasıyla görevinden düşürülürken, mecliste yapılan oylamayla yerine Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) lideri Şahbaz Şerif seçildi. Şerif, oğlu ile birlikte hakkında yolsuzluk ithamıyla mahkemede duruşmasının görüleceği gün kendisini başbakan olarak buldu.İmran Han'ın ABD Büyükelçiliği aracılığıyla tehdit mektubu aldığını bizzat açıklaması ve Genelkurmay Başkanı'nın açık Amerikancı tutumunu ilan etmesinin ardından devrilmesi 'soft darbeye' yoruluyor. İmran Han'ın iktidardan düşürülmesi sonrası pek çok Pakistan kentinde protesto gösterileri düzenlendi.ABD yönetimi Pakistan'da lider değişikliğinin ilişkileri etkilemeyeceğini açıkladı. Çin’den de Pakistan'daki iktidar değişiminin iyi ilişkileri ve dostluk bağını etkilemeyeceği açıklaması geldi. Pakistan'ın yeni Başbakanı Şahbaz Şerif'i telefonla tebrik edenler arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bulunması dikkat cekti.Pakistan'daki siyasetindeki darbeyi ve Ukrayna krizinin Asya'ya yankılarını gazeteci ve yazar Gökhun Göçmen ile konuştuk.‘Milletvekillerinin muhalefete katılımının ardında ABD'nin yeni büyükelçisinin bulunduğu öne sürülüyor’Gökhun Göçmen’e göre, Pakistan olayları çok hızlı gelişti. Ukrayna krizinin gölgesinde alttan alta tetiklenen krize dikkat çeken Gökmen, iktidar partisinden koparılan milletvekilleri eşliğinde muhalefetin güven oylama zorlaması ve İmran Han'ın ABD tehdidi aldığını açıkladığı sürece dikkat çekti. Devlet sırrı olduğu için İmran Han'ın söz ettiği Amerikan tehdidinin içeriğinin açıklanmadığını belirten Gömen, iktidar partisinden 'Güneş Motel' usülleriyle milletvekillerini kopartan kişinin ise ABD'nin yeni büyükelçisi olduğu iddiasının bulunduğunu aktardı:‘Gerilim Afganistan’dan çekilmeyle başladı'Göçmen'e göre, Washington’ın İmran Han’dan rahatsızlığı ABD ve NATO'nun Afganistan’dan çekilmesiyle başladı. İmran Han'ın ABD'ye üs vermek istememesini anımsatan Göçmen, Ukrayna kriziyle meselenin yeni boyutlar kazandığını belirtti. İmran Han’ın Rusya’nın operasyona başlıdığı gün Moskova'yı ziyaret etmesinin ABD’de rahatsızlık yarattığını belirten Göçmen, ziyaretin ardından hem ABD hem AB'den gönderilen mektupla adeta ültimatom verildiğini dile getirdi. Göçmen'e göre Pakistan'ın Çin ile derin ilişkileri de ABD açısından uzun süredir sorun teşkil ediyor:‘Çin-Pakistan ilişkiler liderden lidere değişebilecek türden değil, kurumsal'Göçmen, Çin ve Pakistan arasındaki ilişkilerin liderden lidere değişebilecek türden olmadığı ve kurumsal bir dostluktan bahsedilebileceği görüşünde:'Ukrayna’nın etkisi Asya’da buzları eritti'Göçmen'e göre asıl konuşulması gereken Hindistan-Çin-Pakistan üçgenindeki gelişmeler. İmran Han'ın 'düşman kardeş' Hindistan'a yönelik olumlu tutumu ve Hindistan ile Çin arasındaki ilişkilerin Wang Yi'nin ziyaretinde farklı boyut kazanmasına dikkat çeken Göçmen, "Ukrayna’nın etkisi Asya’da buzları eritti" vurgusu yaptı:"Konuşmamız gereken nokta Hindistan-Çin-Pakistan üçgeninde gerçekleşen olaylar. Enteresan bir şekilde İmran Han, Hindistan’a dair uzun mesajlar göndermeye başlamıştı. Hindistan yaptırım çağrılarına uymak şöyle dursun gitti Rusya ile petrol anlaşması yaptı. Hemen ilk yorum Imran Han’dan geldi. İhtilaflı ülkeler bunlar, geleneksel düşman bile denebilir. Han, 'Modi bağımsızlıkçı ve halkının çıkarını esas alan bir tutum sergiledi' dedi ve Asya’da bu bir yakınlaşmayı beraberinde getirdi. Diğer taraftan bu süreci gözlemleyen Çin de sınır çatışmasından iki yıl sonra Wang Yi Afganistan, Pakistan ve son olarak Hindistan’a gitti. Önemli bir ziyaretti, orada bu ihtilafların bir köşeye bırakılması ve işbirliğine gidilmesi yönünde temenniler dile getirildi. Ukrayna’nın etkisi Asya’da buzları eritti. Bu işin arkasında da bu dostluğu bir şekilde hızlandıran ve katalizör görevi gören ülke de Rusya idi. Çünkü Lavrov, Ukrayna krizi sırasında açıklamıştı. 'Hindistan’ın başından beri ABD’nin planlarının farkında olduğu ve QUAD içinde sadece altyapı ve insani yardımlaşma konusunda yer aldıklarını, Asya’nın askerileştirilmesine katılmayacakları yönünde bir garanti verdiklerini ve bu sürecin farkında olduklarını' söyledi. Dolayısıyla bir üçlü yakınlaşmadan bahsetmek mümkün."'ABD Avrupa'yı istediği gibi seferber edebiliyor ama Asya’da bambaşka bir denklem ortaya çıktı'Göçmen, ABD'nin Pakistan'a yaptığını Hindistan'a kolayca yapamayacağı görüşünde. Diğer yandan Washington'ın Pakistan ile Çin arasına kama sokmak isteyebileceğini belirten Göçmen, ilk etapta ABD'nin Pakistan-Hindistan ilişkilerini hedef almasını bekliyor. Göçmen, "Avrupa'da kimi ülkeler ABD liderliğinin arkasında sıraya dizildiler. ABD onları istediği gibi seferber edebiliyor ama Asya’da bambaşka bir denklem ortaya çıktı" dedi:

pakistan

çin

rusya

asya

hindistan

afganistan

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2022

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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pakistan, imran han, çin, rusya, şahbaz şerif, abd, asya, hindistan, ukrayna krizi, afganistan