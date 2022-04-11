https://tr.sputniknews.com/20220411/unlu-tabut-dansi-videosunun-nftsi-1-milyon-dolara-satildi--1055466688.html

Ünlü 'tabut dansı' videosunun NFT'si 1 milyon dolara satıldı

Ünlü 'tabut dansı' videosunun NFT'si 1 milyon dolara satıldı

YouTube'a yüklendiği günden sonra dünya genelinde oldukça popüler hale gelen 'tabut dansı' videosunun NFT'si, 1 milyon 47 bin dolara alıcı buldu. 11.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-11T14:56+0300

2022-04-11T14:56+0300

2022-04-11T15:40+0300

yaşam

tabut

dans

nft

satış

dolar

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Dünyaca ünlü 'tabut dansı' (coffin dance) videosunun NFT'si açık artırmaya çıkarıldı. Cumartesi günü, kazanan teklif Twitter'da açıklandı.Açık artırmayı gerçekleştiren platformun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, kazanan teklifin 327 Ethereum (1 milyon 47 bin dolar) tutarında olduğu belirtildi. Teklifi veren 2 kişi tebrik edildi. Öte yandan, videonun NFT’sinden elde edilen gelirin yüzde 50’sinin, Ukrayna’daki mağdur insanlara destek olmak amacıyla bağışlanacağı açıklandı. Pandemi döneminde popüler olan videolardan biri olan 'tabut dansı', 6 tabut taşıyıcısının, Tony Igy'nin Astronomia adlı şarkısıyla omuzlarındaki tabutla dans ettiği video olarak kısa sürede viral olmuştu.Popüler video, tabutu taşıyanlardan Benjamin Aidoo ve videoyu YouTube’a yükleyen Matthew ‘DigiNeko’ Odrick’in çalışmalarıyla NFT’ye dönüştürüldü.

https://tr.sputniknews.com/20220323/nft-satislari-bir-yilda-yuzde-21-bin-artti-1054977817.html

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tabut, dans, nft, satış, dolar