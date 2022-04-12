https://tr.sputniknews.com/20220412/a-milli-erkek-basketbol-takiminin-yeni-basantrenoru-ergin-ataman-oldu-1055499181.html
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü Ergin Ataman oldu
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü Ergin Ataman oldu
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü Ergin Ataman oldu. 12.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-12T15:11+0300
2022-04-12T15:11+0300
2022-04-12T15:11+0300
spor
türkiye a milli basketbol takımı
ergin ataman
basketbol
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A Milli Basketbol Takımı'nda Ergin Ataman Dönemi başlıyor.Deneyimli başantrenör ile perşembe günü saat 11.00'de sözleşme imzalanacak.A Milli Takım'da 2020'de göreve getirilen başantrenör Orhun Ene ile 4 Nisan'da yollar ayrılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220404/a-erkek-milli-basketbol-takimi-basantrenoru-orhun-ene-ile-yollar-ayrildi-1055308550.html
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türkiye a milli basketbol takımı, ergin ataman, basketbol
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü Ergin Ataman oldu
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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü Ergin Ataman oldu.
A Milli Basketbol Takımı'nda Ergin Ataman Dönemi başlıyor.
Deneyimli başantrenör ile perşembe günü saat 11.00'de sözleşme imzalanacak.
A Milli Takım'da 2020'de göreve getirilen başantrenör Orhun Ene ile 4 Nisan'da yollar ayrılmıştı.