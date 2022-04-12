https://tr.sputniknews.com/20220412/dumada-yurt-disindan-rus-ordusu-hakkinda-sahte-haber-yapanlarin-mulklerine-el-koyma-onerisi-1055499440.html
Duma’da yurt dışından Rus ordusu hakkında sahte haber yapanların mülklerine el koyma önerisi
Duma’da yurt dışından Rus ordusu hakkında sahte haber yapanların mülklerine el koyma önerisi
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekillerinden Hamzayev, Rusya'dan ayrılan ve Rus Silahlı Kuvvetleri hakkında sahte haberler ile ilgili madde... 12.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-12T15:26+0300
2022-04-12T15:26+0300
2022-04-12T15:26+0300
ukrayna krizi
rusya parlamentosunun alt kanadı duma
rusya
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rusya soruşturma komitesi
yalan haber
mülk
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Duma Milletvekili Sultan Hamzayev, Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin’e yaptığı başvuruda Rusya'dan ayrılan ve Rus Silahlı Kuvvetleri hakkında sahte haberler ile ilgili madde uyarınca cezai takibatta bulunan vatandaşların mülklerine geri dönünceye kadar el konulması ile ilgili bir mekanizmanın geliştirilmesini önerdi.Milletvekilinin hazırladığı yazıda, bazı kişilerin ‘vatanlarını, ülkenin ulusal çıkarlarını, Rusya Devlet Başkanı tarafından dile getirilen devlet görevlerini ihmal ederek karışıklık oluşturmaya, Rus toplumunda panik tohumları ekmeye çalıştıkları’ belirtildi.Bu tür kişiler ile ilgili cezai takibatın yetersiz olduğuna inanan ve Soruşturma Komitesi başkanına, Rusya'nın dışında olup Rus Silahlı Kuvvetleri hakkında sahte haberler ile ilgili madde uyarınca cezai takibatı olan vatandaşların menkul ve gayrimenkul mülklerine el konulması ile ilgili mekanizma geliştirme girişimini destekleme çağrısı yapan Hamzayev, “Ayrıca medeni pozisyonumu da paylaşmak istiyorum. Koyunlarında her zaman farklı bir ülkenin pasaportu olan hainlerin vatandaşlıktan çıkarılmasından yanayım. Yakın gelecekte diğer milletvekillerinin de pozisyonumu destekleyeceklerini umarım" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220412/japonya-rusyadan-yuzlerce-kisi-ve-28-kurulusa-yaptirim-karari-aldi--1055484948.html
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rusya parlamentosunun alt kanadı duma, rusya, ukrayna, rusya soruşturma komitesi, yalan haber, mülk
Duma’da yurt dışından Rus ordusu hakkında sahte haber yapanların mülklerine el koyma önerisi
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekillerinden Hamzayev, Rusya'dan ayrılan ve Rus Silahlı Kuvvetleri hakkında sahte haberler ile ilgili madde uyarınca cezai takibatta bulunan vatandaşların mülklerine geri dönünceye kadar el konulması önerisinde bulundu.
Duma Milletvekili Sultan Hamzayev, Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin’e yaptığı başvuruda Rusya'dan ayrılan ve Rus Silahlı Kuvvetleri hakkında sahte haberler ile ilgili madde uyarınca cezai takibatta bulunan vatandaşların mülklerine geri dönünceye kadar el konulması ile ilgili bir mekanizmanın geliştirilmesini önerdi.
Milletvekilinin hazırladığı yazıda, bazı kişilerin ‘vatanlarını, ülkenin ulusal çıkarlarını, Rusya Devlet Başkanı tarafından dile getirilen devlet görevlerini ihmal ederek karışıklık oluşturmaya, Rus toplumunda panik tohumları ekmeye çalıştıkları’ belirtildi.
Bu tür kişiler ile ilgili cezai takibatın yetersiz olduğuna inanan ve Soruşturma Komitesi başkanına, Rusya'nın dışında olup Rus Silahlı Kuvvetleri hakkında sahte haberler ile ilgili madde uyarınca cezai takibatı olan vatandaşların menkul ve gayrimenkul mülklerine el konulması ile ilgili mekanizma geliştirme girişimini destekleme çağrısı yapan Hamzayev, “Ayrıca medeni pozisyonumu da paylaşmak istiyorum. Koyunlarında her zaman farklı bir ülkenin pasaportu olan hainlerin vatandaşlıktan çıkarılmasından yanayım. Yakın gelecekte diğer milletvekillerinin de pozisyonumu destekleyeceklerini umarım" ifadelerini kullandı.