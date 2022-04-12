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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220412/japonya-rusyadan-yuzlerce-kisi-ve-28-kurulusa-yaptirim-karari-aldi--1055484948.html
CANLI BLOG | Japonya, Rusya'dan 398 kişi ve 28 kuruluşu yaptırım listesine ekledi
CANLI BLOG | Japonya, Rusya'dan 398 kişi ve 28 kuruluşu yaptırım listesine ekledi
Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Ocak'ta başlattığı askeri operasyonla ilgili olarak Japonya, Rusya'dan 398 kişi ve 28 kuruluşa ek yaptırım uygulama kararı aldı... 12.04.2022, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
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CANLI BLOG | Japonya, Rusya'dan 398 kişi ve 28 kuruluşu yaptırım listesine ekledi

05:04 12.04.2022 (güncellendi: 05:12 12.04.2022)
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Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Ocak'ta başlattığı askeri operasyonla ilgili olarak Japonya, Rusya'dan 398 kişi ve 28 kuruluşa ek yaptırım uygulama kararı aldı. Japonya Dışişleri, yaptırım kararı alınan isimler arasında Rusya Devlet Başkanı Putin'in kızlarıyla Dışişleri Bakanı Lavrov'un eşi ve kızının da listelendiğini açıkladı.
Japonya, Ukrayna'daki olaylar nedeniyle Rusya'dan 398 kişi ve 28 kuruluşa ek yaptırım uygulama kararı aldı. Yaptırım listesinde Putin'in kızları ve Lavron'un eşiyle kızının, Duma üyelerinin ve üst düzey askeri personelin de yer aldığı ifade edildi.
Venezüella Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, Rusya'ya karşı ekonomik savaşın ağırlıklı olarak Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarına zarar verdiğini ve sonuçlarının yaptırımların kaynaklarını da etkileyeceğini söyledi.
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Japonya'dan Rusya'ya ek yaptırımlar
Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Japonya'nın Ukrayna'daki olaylar nedeniyle Rusya'dan 398 kişi ve 28 kuruluşa yaptırım uygulama kararı aldığı belirtildi.
Varlıkları dondurulacak kişiler arasında Valery Rashkin, Vasily Piskarev, Pyotr Tolstoy, Leonid Slutsky, Irina Yarovaya'nın dahl olduğu Rus Devlet Duması üyeleri yer alıyor.
Askeri personel arasında, Deniz Kuvvetleri Başkomutanı Nikolai Yevmenov, Donanma Başkomutan Birinci Yardımcısı Vladimir Kasatonov, Rusya Kara Kuvvetleri Baş Komutanı Oleg Salyukov da yaptırım kapsamında olacak.
Yaptırım listesindeki kuruluşlar arasında JSC NPK Tekhmash, Ryazan Tasarım Bürosu Globus ve diğerleri yer alıyor.
Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Japonya, Rus Sberbank ve Alfa Bank'ı ek yaptırımlar listesine aldı. Buna göre bankaların varlıkları dondurulacak ve Sberbank ve Alfa Bank'tan işlem yapmak yasaklanacak.
Ayrıca, Rusya'da doğrudan yatırımlara yasak getirildi.
Putin'in kızları ve Lavron'un eşiyle kızı listede
Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bir basın açıklamasına göre Japonya, Maria Vorontsova, Katerina Tikhonova, Maria Lavrova ve Ekaterina Vinokurova da dahil olmak üzere 398 kişiyi Rusya'ya karşı ek yaptırımlar listesine ekledi.
Belgede Vorontsova ve Tikhonova'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kızları, Lavrova ve Vinokurova ise Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un eşi ve kızı olarak listeleniyor.
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