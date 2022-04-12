CANLI BLOG | Japonya, Rusya'dan 398 kişi ve 28 kuruluşu yaptırım listesine ekledi

Japonya'dan Rusya'ya ek yaptırımlar

Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Japonya'nın Ukrayna'daki olaylar nedeniyle Rusya'dan 398 kişi ve 28 kuruluşa yaptırım uygulama kararı aldığı belirtildi.

Varlıkları dondurulacak kişiler arasında Valery Rashkin, Vasily Piskarev, Pyotr Tolstoy, Leonid Slutsky, Irina Yarovaya'nın dahl olduğu Rus Devlet Duması üyeleri yer alıyor.

Askeri personel arasında, Deniz Kuvvetleri Başkomutanı Nikolai Yevmenov, Donanma Başkomutan Birinci Yardımcısı Vladimir Kasatonov, Rusya Kara Kuvvetleri Baş Komutanı Oleg Salyukov da yaptırım kapsamında olacak.

Yaptırım listesindeki kuruluşlar arasında JSC NPK Tekhmash, Ryazan Tasarım Bürosu Globus ve diğerleri yer alıyor.

Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Japonya, Rus Sberbank ve Alfa Bank'ı ek yaptırımlar listesine aldı. Buna göre bankaların varlıkları dondurulacak ve Sberbank ve Alfa Bank'tan işlem yapmak yasaklanacak.

Ayrıca, Rusya'da doğrudan yatırımlara yasak getirildi.

Putin'in kızları ve Lavron'un eşiyle kızı listede

Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bir basın açıklamasına göre Japonya, Maria Vorontsova, Katerina Tikhonova, Maria Lavrova ve Ekaterina Vinokurova da dahil olmak üzere 398 kişiyi Rusya'ya karşı ek yaptırımlar listesine ekledi.

Belgede Vorontsova ve Tikhonova'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kızları, Lavrova ve Vinokurova ise Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un eşi ve kızı olarak listeleniyor.