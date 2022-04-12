https://tr.sputniknews.com/20220412/kanada-ukraynali-neo-nazi-azov-taburu-militanlarini-egitiyor-1055487769.html

Radio Canada: Kanada ordusu, Ukraynalı neo-Nazi Azov Taburu militanlarını eğitiyor

Radio Canada: Kanada ordusu, Ukraynalı neo-Nazi Azov Taburu militanlarını eğitiyor

Yerel medya, Kanada'nın radikal milliyetçi eğilimleri nedeniyle desteği kesmiş olmasına rağmen 2020'den bu yana Azov Taburu'na eğitim vermeyi sürdürdüğünü... 12.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-12T09:40+0300

2022-04-12T09:40+0300

2022-04-12T09:41+0300

ukrayna krizi

azov taburu

kanada

eğitim

neo-nazi

ukrayna

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Bir dizi eğitim faaliyetinden olduğu belirtilen belge ve fotoğraflara göre Kanada Silahlı Kuvvetleri, 2014'ten bu yana aralarında neo-Nazi Azov Taburu militanlarının da yer aldığı Ukraynalı askerleri eğitmek için 890 milyon doların üzerinde para harcadı.Radio Canada'nın aktardığına göre hükümetin, radikal milliyetçi eğilimleri nedeniyle desteği kestiği Azov Taburu, 2020'nin kasım aylarında Ukrayna'nın Zoloçev bölgesindeki eğitim oturumlarına katıldı.Ukrayna ordusu askerlerine dönük 20 Şubat 2019 ve 13 Şubat 2022 tarihleri arasında verilen eğitimlerden paylaşılan fotoğrflarda Azov Taburu'nun amblemlerine rastlandı.Eğitim programı boyunca Kanada, Azov Taburu'na bağlı belirsiz sayıda militanın da aralarında yer aldığı 33 bin 346 Ukraynalı askeri eğitti.Kanada Savunma Bakanlığı, konuya ilişkin herhangi bir yalanlamada bulunmadı.

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azov taburu, kanada, eğitim, neo-nazi, ukrayna