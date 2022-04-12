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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220412/lukasenko-bucadaki-provokasyonda-ingilizlerin-parmagi-var-1055503901.html
Lukaşenko: Buça'daki provokasyonda İngilizlerin parmağı var
Lukaşenko: Buça'daki provokasyonda İngilizlerin parmağı var
İngiltere'nin Buça'da psikolojik özel harekat yürüttüğünü söyleyen Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, olayla ilgili tüm belgeleri Rus tarafına... 12.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-12T17:47+0300
2022-04-12T17:54+0300
ukrayna krizi
belarus
rusya
vladimir putin
aleksandr lukaşenko
ingiltere
buça
ukrayna krizi
ukrayna
fsb
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Amur Bölgesi'ndeki Vostoçnıy Uzay Üssü'nde yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Lukaşenko, Buça'daki provokasyon arkasında İngiltere olduğunu vurguladı.Lukaşenko, "Eğer içinizden birileri adreslere, şifrelere, Buça'ya geldikleri araçların plakalarına, markalarına ve bunu nasıl yaptıklarına ihtiyaç duyuyorsa, FSB size bunları temin edebilir. Eğer duymuyorsa, bu konuda yardımcı olamayız. Rus dostlarımızla birlikte, Batı'nın bu çirkin, aşağılık tutumunu ilk andan son ana kadar tümüyle ortaya çıkardık" diye konuştu.Putin de Lukaşenko'nun Buça provokasyonuyla ilgili tüm belgeleri kendisine teslim ettiğini doğruladı.Rusya lideri, belgelerde kimin, nasıl, hangi araçla Buça'ya gittiği ve bu provokasyonun ve sahteciliğin organizasyonu için koşullar yarattığı ile ilgili tüm bilgilerin yer aldığını vurguladı.'Küresel sistem Rusya, Çin, ABD ve AB'ye dayansa daha güçlü olur'Lukaşenko, küresel sistemin sadece ABD yerine ABD'yle birlikte Rusya, Çin ve AB'ye dayanması halinde daha sürdürülebilir olacağını belirtti.Lukaşenko, "Tek kutuplu dünya varlığını sürdürecek güce sahip değil. Herhangi bir sistem, birden fazla destek noktasına dayandığında daha sürdürülebilir olur. Ne kadar çok destek noktası olursa, o kadar sağlam olur. ABD, AB, Rusya, Çin, belki Hindistan olsaydı, tüm küresel sistemimiz ve gezegenimiz bu dört destek noktası tarafından desteklenseydi kötü mü olurdu? ABD gibi kendi kendini yok eden tek destek noktasına dayanmaya kıyasla daha sürdürülebilir olmaz mıydı? Bence bu, her şeyi söylüyor" dedi.'Batı'yla ilişkilerde bu kadar tehlikeli dönemler hiçbir zaman yaşanmadı'Modern tarihte Batı'yla ilişkilerde bu kadar tehlikeli dönemlerin hiçbir zaman yaşanmadığına dikkat çeken Lukaşenko, "Soğuk Savaş bittiğinde, herkesin yeni, uygar dünyada yaşayacağı sanılmıştı. Biz öyle düşünüyorduk ancak Batı öyle düşünmüyordu. O zaman bizi yok edemediler, şimdi denemeye karar verdiler. Dünyanın artık hiçbir zaman eskisi gibi olmayacağı söyleniyor. Bu doğru. Modern dünya; sert mücadele ve medeniyet çatışmaları demek" ifadelerini kullandı.'Putin'le petrol ürünleri sorununa çözüm bulduk'Batı'nın Rusya ve Belarus'tan petrol ürünleri ithalatına yaptırım uygulaması ışığında Putin'le petrol ihracat pazarlarının genişletilmesi konusunu ele aldıklarını anlatan Lukaşenko, "Bu soruna çözüm bulduk ve Rusya ile Belarus hükümetleri, aldığımız kararları istişare edecek" dedi.Minsk, petrol ihracatını Rusya limanları üzerinden artırmayı hedefliyor.'Gübre sevkiyatı yasağıyla dünyanın açlık çekmeye başlamasına az kaldı'Gübre ihracatı sorununa da Rusya'yla çözüm bulmak istediklerini kaydeden Lukaşenko, şunları söyledi:
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belarus, rusya, vladimir putin, aleksandr lukaşenko, ingiltere, buça, ukrayna krizi, ukrayna, fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb), abd, çin, ab

Lukaşenko: Buça'daki provokasyonda İngilizlerin parmağı var

17:47 12.04.2022 (güncellendi: 17:54 12.04.2022)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girelarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko
elarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2022
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İngiltere'nin Buça'da psikolojik özel harekat yürüttüğünü söyleyen Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, olayla ilgili tüm belgeleri Rus tarafına sunduğunu ve Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) bunlara sahip olduğunu ifade etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Amur Bölgesi'ndeki Vostoçnıy Uzay Üssü'nde yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Lukaşenko, Buça'daki provokasyon arkasında İngiltere olduğunu vurguladı.
Lukaşenko, "Eğer içinizden birileri adreslere, şifrelere, Buça'ya geldikleri araçların plakalarına, markalarına ve bunu nasıl yaptıklarına ihtiyaç duyuyorsa, FSB size bunları temin edebilir. Eğer duymuyorsa, bu konuda yardımcı olamayız. Rus dostlarımızla birlikte, Batı'nın bu çirkin, aşağılık tutumunu ilk andan son ana kadar tümüyle ortaya çıkardık" diye konuştu.
Putin de Lukaşenko'nun Buça provokasyonuyla ilgili tüm belgeleri kendisine teslim ettiğini doğruladı.
Rusya lideri, belgelerde kimin, nasıl, hangi araçla Buça'ya gittiği ve bu provokasyonun ve sahteciliğin organizasyonu için koşullar yarattığı ile ilgili tüm bilgilerin yer aldığını vurguladı.

'Küresel sistem Rusya, Çin, ABD ve AB'ye dayansa daha güçlü olur'

Lukaşenko, küresel sistemin sadece ABD yerine ABD'yle birlikte Rusya, Çin ve AB'ye dayanması halinde daha sürdürülebilir olacağını belirtti.

Lukaşenko, "Tek kutuplu dünya varlığını sürdürecek güce sahip değil. Herhangi bir sistem, birden fazla destek noktasına dayandığında daha sürdürülebilir olur. Ne kadar çok destek noktası olursa, o kadar sağlam olur. ABD, AB, Rusya, Çin, belki Hindistan olsaydı, tüm küresel sistemimiz ve gezegenimiz bu dört destek noktası tarafından desteklenseydi kötü mü olurdu? ABD gibi kendi kendini yok eden tek destek noktasına dayanmaya kıyasla daha sürdürülebilir olmaz mıydı? Bence bu, her şeyi söylüyor" dedi.

'Batı'yla ilişkilerde bu kadar tehlikeli dönemler hiçbir zaman yaşanmadı'

Modern tarihte Batı'yla ilişkilerde bu kadar tehlikeli dönemlerin hiçbir zaman yaşanmadığına dikkat çeken Lukaşenko, "Soğuk Savaş bittiğinde, herkesin yeni, uygar dünyada yaşayacağı sanılmıştı. Biz öyle düşünüyorduk ancak Batı öyle düşünmüyordu. O zaman bizi yok edemediler, şimdi denemeye karar verdiler. Dünyanın artık hiçbir zaman eskisi gibi olmayacağı söyleniyor. Bu doğru. Modern dünya; sert mücadele ve medeniyet çatışmaları demek" ifadelerini kullandı.

'Putin'le petrol ürünleri sorununa çözüm bulduk'

Batı'nın Rusya ve Belarus'tan petrol ürünleri ithalatına yaptırım uygulaması ışığında Putin'le petrol ihracat pazarlarının genişletilmesi konusunu ele aldıklarını anlatan Lukaşenko, "Bu soruna çözüm bulduk ve Rusya ile Belarus hükümetleri, aldığımız kararları istişare edecek" dedi.

Minsk, petrol ihracatını Rusya limanları üzerinden artırmayı hedefliyor.

'Gübre sevkiyatı yasağıyla dünyanın açlık çekmeye başlamasına az kaldı'

Gübre ihracatı sorununa da Rusya'yla çözüm bulmak istediklerini kaydeden Lukaşenko, şunları söyledi:
"Potasyum, azot, fosfor gübreleri. Bunların hepsine sahibiz. Dünyanın açlık çekmeye başlamasına ve gübre olmadan hasat olmayacağını anlamasına az zaman kaldı. Bu alanda küçük bir uzman olarak bana inanın."
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