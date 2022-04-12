Meteoroloji’den kar ve sağanak uyarısı

"Türkiye'nin kuzey iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Muş, Bitlis, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Siirt, Batman ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz ile Sivas, Yozgat, Ordu, Tokat, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş ve Ağrı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor."