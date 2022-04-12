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Meteoroloji’den kar ve sağanak uyarısı
Meteoroloji’den kar ve sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminlerine göre, Türkiye'nin kuzey bölgelerinde ve kıyı kesimlerinde yağmur beklenirken yüksek kesimlerde... 12.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-12T09:29+0300
2022-04-12T09:29+0300
yaşam
meteoroloji
soğuk
sağanak
ilkbahar
nisan
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Meteoroloji’nin tahminlerine göre bugün ve yarın Türkiye'nin iç ve yüksek kesimlerinde kar yağışı görülecek. Kıyı kesimlerde kısa süreli sağanak yağışların kendini göstermesi bekleniyor. Tahminlere göre perşembe gününden itibaren yağışlar etkisini kaybedecek.İç Anadolu'nun doğusunda kar bekleniyorMeteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre:
https://tr.sputniknews.com/20220410/meteoroloj-uyardi-sicakliklar-15-derece-birden-dusecek-kar-yagisi-geliyor-1055452819.html
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meteoroloji, soğuk, sağanak, ilkbahar, nisan

Meteoroloji’den kar ve sağanak uyarısı

09:29 12.04.2022
© AASağanak
Sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2022
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminlerine göre, Türkiye'nin kuzey bölgelerinde ve kıyı kesimlerinde yağmur beklenirken yüksek kesimlerde kar görülecek.
Meteoroloji’nin tahminlerine göre bugün ve yarın Türkiye'nin iç ve yüksek kesimlerinde kar yağışı görülecek. Kıyı kesimlerde kısa süreli sağanak yağışların kendini göstermesi bekleniyor. Tahminlere göre perşembe gününden itibaren yağışlar etkisini kaybedecek.

İç Anadolu'nun doğusunda kar bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre:
"Türkiye'nin kuzey iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Muş, Bitlis, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Siirt, Batman ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz ile Sivas, Yozgat, Ordu, Tokat, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş ve Ağrı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor."
hava durumu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2022
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