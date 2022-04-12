https://tr.sputniknews.com/20220412/new-yorkta-metro-saldirisi-birden-fazla-kisi-vuruldu-1055501861.html
New York'ta metro istasyonuna silahlı saldırı: En az 13 yaralı
New York'ta metro istasyonuna silahlı saldırı: En az 13 yaralı
ABD'nin New York kentine bağlı Brooklyn'de bulunan metro istasyonuna silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu en az 13 kişinin yaralandığı belirtildi. Alanda... 12.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-12T16:43+0300
2022-04-12T16:43+0300
2022-04-12T17:27+0300
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dünya
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New York İtfaiye Departmanı (FDNY), Brooklyn metro istasyonuna silahlı saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. Saldırıda en az 13 kişinin yaralandığı ve olay yerinde çok sayıda patlayıcı düzeneğin bulunduğu belirtildi.New York Polis Departmanı da, istasyonda yoğun saatlerde bir saldırı gerçekleştirildiğini doğruladı. Polis, metro istasyonunda patlayıcı düzenek olmadığını açıkladı. Kolluk kuvvetleri, vatandaşlardan saldırının gerçekleştiği metro istasyonu çevresinden uzak durmalarını istedi. Daha önce CNN, istasyonda olası bir duman cihazının patlatılmış olabileceğini öne sürmüştü.New York Belediye Başkanlığı da olay hakkında bilgilendirmede bulundu. Belediye Başkanı Eric Adams'ın sözcüsü Fabien Levy, "New Yorklulardan güvenlikleri için bu bölgeden uzak durmalarını istiyoruz . Böylece acil müdahale ekipleri, ihtiyaç sahiplerine yardım edebilir ve konuyu araştırabilir" dedi. Öte yandan, metro hattında ulaşım bir süreliğine askıya alındı.
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New York'ta metro istasyonuna silahlı saldırı: En az 13 yaralı
16:43 12.04.2022 (güncellendi: 17:27 12.04.2022) Abone ol
ABD'nin New York kentine bağlı Brooklyn'de bulunan metro istasyonuna silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu en az 13 kişinin yaralandığı belirtildi. Alanda ayrıca patlayıcı düzenekler bulunduğu da bildirildi.
New York İtfaiye Departmanı (FDNY), Brooklyn metro istasyonuna silahlı saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu.
Saldırıda en az 13 kişinin yaralandığı ve olay yerinde çok sayıda patlayıcı düzeneğin bulunduğu belirtildi.
New York Polis Departmanı da, istasyonda yoğun saatlerde bir saldırı gerçekleştirildiğini doğruladı. Polis, metro istasyonunda patlayıcı düzenek olmadığını açıkladı. Kolluk kuvvetleri, vatandaşlardan saldırının gerçekleştiği metro istasyonu çevresinden uzak durmalarını istedi.
Daha önce CNN, istasyonda olası bir duman cihazının patlatılmış olabileceğini öne sürmüştü.
New York Belediye Başkanlığı da olay hakkında bilgilendirmede bulundu. Belediye Başkanı Eric Adams'ın sözcüsü Fabien Levy, "New Yorklulardan güvenlikleri için bu bölgeden uzak durmalarını istiyoruz . Böylece acil müdahale ekipleri, ihtiyaç sahiplerine yardım edebilir ve konuyu araştırabilir" dedi.
Öte yandan, metro hattında ulaşım bir süreliğine askıya alındı.