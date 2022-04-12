Rus kozmonot Yuri Gagarin, 61 yıl önce bugün uzaya çıkan ilk insan oldu
00:51 12.04.2022 (güncellendi: 00:54 12.04.2022)
© Sputnik / Aleksander Mokletsov / Fotoğraf bankasına girKozmonot Yuriy Gagarin, uzay uçuşu öncesi Vostok-1 aracının kabininde
© Sputnik / Aleksander Mokletsov/
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) vatandaşı Yuri Gagarin, Vostok 1 uzay mekiği ile 12 Nisan 1961 yılında uzaya çıkan ilk insan oldu. Gagarin, 61 yıl önce bugün tarihin akışını değiştirerek insanlığın uzay çağını başlattı.
12 Nisan 1961’de SSCB vatandaşı Yuri Gagarin dünyanın ilk insanlı uzay uçuşunu gerçekleştirerek uzaya giden ilk kozmonot unvanını aldı.
1962 yılından beri Rusya’da her yıl Kozmonotluk Günü olarak, 1969 yılından itibaren ise, dünyada Uluslararası Havacılık ve Kozmonotluk Günü12 Nisan’da kutlanıyor. Ayrıca, 2011 yılında, Birleşmiş Milletler bugünü Uluslararası İnsanlı Uzay Uçuşu Günü olarak ilan edildi.
Gagarin'in dünyanın yörüngesini dolaştığı uzay yolculuğu, toplamda 108 dakika sürdü ve 327 kilometre yüksekliğe ulaştı.
Gagarin'in dünyanın yörüngesini dolaştığı uzay yolculuğu, toplamda 108 dakika sürdü ve 327 kilometre yüksekliğe ulaştı.
Yolculuk esnasında kullanıldığı, “Dünya mavi ve çok güzel. Harika görünüyor” cümlesi Gagarin’in akıllardan silinmeyen sözleri olarak tarihe geçti.
🚀İnsanlık tam 61 yıldır uzayda— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 11, 2022
🚀Rus kozmonot Yuri Gagarin, 12 Nisan 1961'de uzaya çıkan ilk insan oldu
🚀Gagarin'in yolculuk esnasında, 'Dünya mavi ve çok güzel. Harika görünüyor' sözleri ise tarihe geçti https://t.co/wTgXHDbhuJ pic.twitter.com/QcqzAgb3IH