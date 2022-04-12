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https://tr.sputniknews.com/20220412/rus-kozmonot-yuri-gagarin-61-yil-once-bugun-uzaya-cikan-ilk-insan-oldu--1055482436.html
Rus kozmonot Yuri Gagarin, 61 yıl önce bugün uzaya çıkan ilk insan oldu
Rus kozmonot Yuri Gagarin, 61 yıl önce bugün uzaya çıkan ilk insan oldu
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) vatandaşı Yuri Gagarin, Vostok 1 uzay mekiği ile 12 Nisan 1961 yılında uzaya çıkan ilk insan oldu. Gagarin, 61... 12.04.2022, Sputnik Türkiye
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uzay
sscb
kozmonot
yuri gagarin
rusya
dünya
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12 Nisan 1961’de SSCB vatandaşı Yuri Gagarin dünyanın ilk insanlı uzay uçuşunu gerçekleştirerek uzaya giden ilk kozmonot unvanını aldı.1962 yılından beri Rusya’da her yıl Kozmonotluk Günü olarak, 1969 yılından itibaren ise, dünyada Uluslararası Havacılık ve Kozmonotluk Günü12 Nisan’da kutlanıyor. Ayrıca, 2011 yılında, Birleşmiş Milletler bugünü Uluslararası İnsanlı Uzay Uçuşu Günü olarak ilan edildi.Gagarin'in dünyanın yörüngesini dolaştığı uzay yolculuğu, toplamda 108 dakika sürdü ve 327 kilometre yüksekliğe ulaştı.Yolculuk esnasında kullanıldığı, “Dünya mavi ve çok güzel. Harika görünüyor” cümlesi Gagarin’in akıllardan silinmeyen sözleri olarak tarihe geçti.
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uzay, sscb, kozmonot, yuri gagarin, rusya, dünya

Rus kozmonot Yuri Gagarin, 61 yıl önce bugün uzaya çıkan ilk insan oldu

00:51 12.04.2022 (güncellendi: 00:54 12.04.2022)
© Sputnik / Aleksander Mokletsov / Fotoğraf bankasına girKozmonot Yuriy Gagarin, uzay uçuşu öncesi Vostok-1 aracının kabininde
Kozmonot Yuriy Gagarin, uzay uçuşu öncesi Vostok-1 aracının kabininde - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2022
© Sputnik / Aleksander Mokletsov
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Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) vatandaşı Yuri Gagarin, Vostok 1 uzay mekiği ile 12 Nisan 1961 yılında uzaya çıkan ilk insan oldu. Gagarin, 61 yıl önce bugün tarihin akışını değiştirerek insanlığın uzay çağını başlattı.
12 Nisan 1961’de SSCB vatandaşı Yuri Gagarin dünyanın ilk insanlı uzay uçuşunu gerçekleştirerek uzaya giden ilk kozmonot unvanını aldı.
1962 yılından beri Rusya’da her yıl Kozmonotluk Günü olarak, 1969 yılından itibaren ise, dünyada Uluslararası Havacılık ve Kozmonotluk Günü12 Nisan’da kutlanıyor. Ayrıca, 2011 yılında, Birleşmiş Milletler bugünü Uluslararası İnsanlı Uzay Uçuşu Günü olarak ilan edildi.

Gagarin'in dünyanın yörüngesini dolaştığı uzay yolculuğu, toplamda 108 dakika sürdü ve 327 kilometre yüksekliğe ulaştı.
Yolculuk esnasında kullanıldığı, “Dünya mavi ve çok güzel. Harika görünüyor” cümlesi Gagarin’in akıllardan silinmeyen sözleri olarak tarihe geçti.

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