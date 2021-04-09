Soyuz ekibi, Gagarin’in ilk uçuşunun 60. yılı onuruna uzaya fırlatıldı

Üç kişilik bir ekip, Yuriy Gagarin’in uzaya çıkan ilk insan olmasının 60. yıldönümü nedeniyle onun isminin verildiği bir Soyuz uzay aracı ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na gitti.

Kozmonotlar Oleg Novitskiy ve Pyotr Dubrov ile astronot Mark Vande Hei’den oluşan bir ekip, dış yüzeyine Yuriy Gagarin’in portresinin yerleştirildiği bir Soyuz MS-18 uzay aracı ile bugün Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) fırlatıldı.

До пуска менее двух часов!



Начинаем прямую трансляцию с космодрома #Байконур, откуда в скором времени будет запущен пилотируемый корабль #СоюзМС18.



🚀 Старт запланирован в 10:42 мск https://t.co/lEp2sb5Fzn — РОСКОСМОС (@roscosmos) April 9, 2021

​Uçuş öncesi Kazakistan'daki Baykonur Kozmodromu'nda düzenlenen basın toplantısında ekibe, ‘uzaya çıkan ilk insan olmasının 60. yıldönümünde Gagarin’i nasıl onurlandıracakları’ sorulduğunda kozmonot Dubrov, “Hep beraber kutlama yapacağız. Ayrıca çok sıkı çalışacağız” dedi.

The Soyuz-2.1а rocket together with #SoyuzMS18 spacecraft lifted off from the #Baikonur cosmodrome 🚀



The crew: Roscosmos cosmonauts Оleg Novitsky (@novitskiy_iss), Pyotr Dubrov and @NASA astronaut Mark Vande Hei (@Astro_Sabot).



Broadcast ➡ https://t.co/b0mrI021s5 pic.twitter.com/AJFMzbpTou — РОСКОСМОС (@roscosmos) April 9, 2021

​Rusya bu yıl, ilk insanlı uzay uçuşunun 60. yıldönümünü kutluyor. Ülke, Sovyetler Birliği döneminde 12 Nisan 1961'de Gagarin'i uzaya göndermişti.

Çığır açan bir yolculuğa çıkan Gagarin, dünyanın yörüngesinde 108 dakika kaldı ve ulusal bir kahraman olarak geri döndü.