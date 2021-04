Soyuz ekibi, Gagarin’in ilk uçuşunun 60. yılı onuruna uzaya fırlatıldı

The Soyuz-2.1а rocket together with #SoyuzMS18 spacecraft lifted off from the #Baikonur cosmodrome 🚀



The crew: Roscosmos cosmonauts Оleg Novitsky (@novitskiy_iss), Pyotr Dubrov and @NASA astronaut Mark Vande Hei (@Astro_Sabot).



Broadcast ➡ https://t.co/b0mrI021s5 pic.twitter.com/AJFMzbpTou